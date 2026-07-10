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અમદાવાદમાં બુલેટ ટ્રેન અને મેટ્રો માટે રોડ પહોળો કરાશે, 184 મકાનો તૂટશે, ગુરુદ્વારા પર પણ થશે અસર

100 વર્ષ જૂના મકાનો તૂટવાની ભીતિથી રહેવાસીઓ પરેશાન, પ્રશાસને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાનું આશ્વાસન આપ્યું.

અમદાવાદમાં બુલેટ ટ્રેન અને મેટ્રો માટે રોડ પહોળો કરાશે
અમદાવાદમાં બુલેટ ટ્રેન અને મેટ્રો માટે રોડ પહોળો કરાશે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 2:30 PM IST

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અમદાવાદ : શહેરમાં બુલેટ ટ્રેન અને મેટ્રો પ્રોજેક્ટના વિકાસ સાથે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનનું આધુનિકીકરણ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. આ વિકાસ કાર્યોને ધ્યાને લઈને હવે સરસપુર ગુરુદ્વારાથી માધુભાઈ મિલ કમ્પાઉન્ડ સુધીનો રોડ પહોળો કરવામાં આવશે. આ રોડનો વિસ્તાર 12.20 મીટરથી વધારી 30.50 મીટર કરવામાં આવશે. આ કાર્ય માટે લગભગ 700 મીટર લાંબાઈમાં 184 મકાનો કપાતમાં લેવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સરસપુર ગુરુદ્વારા સહિત ધાર્મિક સ્થળોના કેટલાક ભાગ પર પણ અસર થવાની શક્યતા છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ આ મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી. કમિટીએ જણાવ્યું હતું કે સરસપુર પ્લેટફોર્મ નંબર 12 પર મેટ્રો સ્ટેશન કાર્યરત છે અને અમદાવાદ-મુંબઈ હાઈસ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ પણ પ્લેટફોર્મ નંબર 12 પાસે પ્રગતિમાં છે. આ ઉપરાંત કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનનું સંપૂર્ણ આધુનિકીકરણ થઈ રહ્યું હોવાથી જોડતા માર્ગનું વિસ્તૃતિકરણ અત્યંત જરૂરી છે. આથી 30.50 મીટરની રોડલાઈન મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટની કલમ 212 અને 213 હેઠળની નોટિસો આપવામાં આવી છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ તમામ રજૂઆતોને ફગાવી દીધી હતી અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અંતિમ નોટિસ આપવા અને જરૂર પડ્યે ખાતાકીય કાર્યવાહી કરવા મંજૂરી આપી છે.

184 મકાનો તૂટશે, ગુરુદ્વારા પર પણ થશે અસર (Etv Bharat Gujarat)

આ વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિકો પોતાના ભવિષ્યને લઈને ચિંતામાં છે. અસરગ્રસ્ત રહેવાસી નવીનભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સરસપુર ગુરુદ્વારા પાસે રહે છે. બે વર્ષ પહેલા તેમને મકાન તોડવા માટે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે કોર્ટમાંથી સ્ટે મેળવ્યું હતું. હવે ફરી કપાતની જાહેરાત કરવામાં આવી છે પરંતુ તેમને હજી સુધી કોઈ જાણ નથી કરવામાં આવી. તેમની પાસે મકાનના તમામ કાયદેસર દસ્તાવેજો, લાઈટ બિલ અને ટેક્સ બિલ છે.

184 મકાનો તૂટશે, ગુરુદ્વારા પર પણ થશે અસર (Etv Bharat Gujarat)

સરસપુર ગુરુદ્વારાના પ્રમુખ દેવેન્દ્રસિંહે જણાવ્યું હતું કે આ ગુરુદ્વારા 1959માં બન્યું હતું અને તે સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ડિમોલિશનની વાત ચાલી રહી છે. તેમણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને તમામ કાગળિયાં બતાવ્યા છે. ગુરુદ્વારાની સાઈડનો 15 ફૂટ ભાગ કપાતમાં જશે. તેમણે માંગણી કરી છે કે જો જગ્યા કાપવી જ છે તો તેમને બીજી જગ્યા આપવામાં આવે. આ ગુરુદ્વારામાં દરેક સમાજના લોકો આવે છે અને અહીં નિયમિત લંગર ચાલે છે. સામે સ્ટેશન હોવાથી મુસાફરો પણ અહીં દર્શન કરીને જાય છે. ગુરુદ્વારામાં ચાલતી સ્કૂલ પણ કપાતમાં જશે, જેનાથી સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓને મોટું નુકસાન થશે. તેમણે ગઈકાલે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનને મળીને આ મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી.

રોડનો વિસ્તાર 12.20 મીટરથી વધારી 30.50 મીટર કરવામાં આવશે
રોડનો વિસ્તાર 12.20 મીટરથી વધારી 30.50 મીટર કરવામાં આવશે (Etv Bharat Gujarat)

રહેવાસી રેહાના બાનુએ જણાવ્યું હતું કે તેમનું 100 વર્ષ જૂનું મકાન છે. જો તે તૂટી જશે તો તેઓ ક્યાં જશે? આટલું મોટું મકાન ખરીદવાની ક્ષમતા તેમની પાસે નથી. ઝાહેદાબાને પણ પોતાના દર્દ વ્યક્ત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે જો સરકાર તેમને ખર્ચ આપે તો તેઓ પોતે જ મકાન તોડી દેશે, પરંતુ તેમને બીજી જગ્યા મકાનો આપવામાં આવે અને પૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.

ગુરુદ્વારા પર પણ થશે અસર
ગુરુદ્વારા પર પણ થશે અસર (Etv Bharat Gujarat)

મજૂરી કરનારા રોશન જહાએ જણાવ્યું હતું કે તેમની ત્રણ પેઢીઓ અહીં રહી ચૂકી છે. જો ઘર તૂટી જશે તો તેઓ રસ્તા પર આવી જશે. શબનમ બાનુએ જણાવ્યું હતું કે તેમનું 120 વર્ષ જૂનું મકાન છે અને તેમની પાસે તમામ દસ્તાવેજો છે. તેમની પાસે બીજી કોઈ જગ્યાએ રહેવાની વ્યવસ્થા નથી. અન્સારી સગીર અલીએ જણાવ્યું હતું કે તેમની તીસરી પેઢી અહીં રહે છે. ઘર અને ભાડો એટલો મોંઘો થઈ ગયો છે કે હવે નવું મકાન ખરીદી શકાય તેમ નથી. ઝાહિદ હુસેન અન્સારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમનું મકાન દાઉદી વોરા રોજા પાસે છે. તેઓ લોડિંગ રિક્ષા ચલાવીને મજૂરી કરે છે. મોંઘવારીના આ જમાનામાં તેઓ નવું ઘર ક્યાંથી લાવે?

184 મકાનો તૂટશે
184 મકાનો તૂટશે (Etv Bharat Gujarat)

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે શહેરના વિકાસ અને લોકોની સુવિધા માટે રોડ પહોળો કરવો અત્યંત જરૂરી છે. અસરગ્રસ્ત મિલકત માલિકો અને ભાડુઆતોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે તમામ પ્રકારના વિકલ્પ આપવામાં આવ્યા છે. ભાડુઆતો માટે મ્યુનિસિપલ આવાસ યોજના સહિત વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ રોડ પહોળો થતા ટ્રાફિકમાંથી લોકોને મોટી રાહત મળશે.

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TAGGED:

AHMEDABAD
BULLET TRAIN PROJECT
KALUPUR STATION DEVELOPMENT
SARAS GURUDWARA AFFECTED
AHMEDABAD ROAD WIDENING

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