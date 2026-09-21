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ગુજરાતમાં 17 હજાર સ્વનિર્ભર શાળાઓનું આવેદન, RTEની પૂરી રકમ ચૂકવવાની માંગ સાથે આંદોલનની ચીમકી

ભાવનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે 200થી વધુ સંચાલકો ઉપસ્થિત રહ્યા, 17 હજાર શાળાઓ અને 50 લાખ વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્ને સરકારને આવેદન આપ્યું.

17 હજાર સ્વનિર્ભર શાળાઓનું આવેદન
17 હજાર સ્વનિર્ભર શાળાઓનું આવેદન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 4:44 PM IST

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હૈદરાબાદ: ગુજરાતમાં 17 હજારથી વધુ સ્વનિર્ભર શાળાના સંચાલકોએ RTEની રકમ સહિતની માંગણીઓને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં કલેક્ટર મારફતે સરકારને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. ભાવનગર સહિત જુનાગઢ અને મહેસાણામાં સેંકડો સંચાલકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જો માંગણીઓ સ્વીકારાય નહીં તો આંદોલન તરફ વધવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલકો દ્વારા પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને તમામ જિલ્લાઓમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. ભાવનગર જિલ્લામાં પણ સંચાલક મહામંડળ દ્વારા માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં સરકાર દ્વારા માંગણીઓ સ્વીકારાય નહીં તો આંદોલન તરફ આગળ વધશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

ભાવનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું

ભાવનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવા માટે આશરે 200થી વધુ શાળાના સંચાલકો પહોંચ્યા હતા. સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળના પ્રમુખ મનહરભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ કાર્યરત છે. 17,000થી વધુ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓ મહામંડળ સાથે જોડાયેલી છે. 50 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ તેમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને સાત લાખથી વધુ શિક્ષકો ફરજ નિભાવી રહ્યા છે.

ભાવનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું (Etv Bharat Gujarat)

મનહર રાઠોડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એફઆરસીમાં દર વર્ષે ફાઇલ મૂકવી પડે છે. બિનજરૂરી વધારો ન થાય તે માટે અમુક ટકા સુધી વધારો કરવામાં આવે ત્યાં સુધી ફાઇલ ન મૂકવી પડે તેવી માંગણી છે. જેથી સરકારના વહીવટમાં સરળતા ઊભી થશે.

સ્વનિર્ભર શાળાઓમાં સરકાર દ્વારા RTE અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપ્યા બાદ ફી આપવામાં આવે છે. હાલમાં 10,000 અને 13,000 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે. હાઇકોર્ટનો આદેશ છે કે એફઆરસી મુજબ બાળક દીઠ ચુકવણી આપવામાં આવે.

માધ્યમિક શિક્ષણ વિધેયકમાં કેટલીક વિસંગતતા છે. કોઈ પરિપત્ર થાય તો ગ્રાન્ટેડ અને નોન-ગ્રાન્ટેડને એકસરખા આંકવામાં ન આવે. કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરીને શાળાઓ બનાવી છે તેમાં દખલગીરી ન થાય તેવી માંગણી છે. મહામંડળ ધીમે ધીમે આંદોલનકારી પગલાં તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

જૂનાગઢ કલેક્ટર કચેરી ખાતે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું

જૂનાગઢ જિલ્લા ખાનગી શાળા સંચાલક મંડળના સંચાલકોએ RTE, એફઆરસી અને અન્ય મુદ્દાઓને લઈને જિલ્લા કલેક્ટર અને શિક્ષણ અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. વર્ષ 2017થીની માંગણીઓ સંતોષવામાં આવે અને સરકાર હકારાત્મક વલણ દાખવે તેવી માંગ કરાઈ હતી. સમગ્ર જુનાગઢ જિલ્લામાંથી 200થી વધુ સભ્યો અને પ્રમુખો હાજર રહ્યા હતા.

જૂનાગઢ કલેક્ટર કચેરી ખાતે સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પ્રમુખ જી.પી. કાઠીની આગેવાનીમાં મંડળે જણાવ્યું કે એફઆરસી વિધેયક 2017 અનુસાર પ્રાથમિક શાળામાં 15 હજાર, માધ્યમિકમાં 25,000 અને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 30,000 ફીનું ધોરણ નક્કી કર્યું છે. પાછલા નવ વર્ષથી કોઈ વધારો થયો નથી. સાર્વત્રિક રીતે તમામ ખાનગી શાળાઓને એફઆરસી અંતર્ગત ફીમાં વધારો આપવામાં આવે તેવી માંગ છે.

RTE અંતર્ગત 25 ટકા વિદ્યાર્થીઓ સરકાર ફાળવે છે. વર્ષ 2017માં એક વિદ્યાર્થી પાછળ 10 હજાર રૂપિયા ચૂકવાતા હતા. કોર્ટ મેટર બાદ 25 હજાર નક્કી થયું પરંતુ હાલમાં 13,650 રૂપિયા ચૂકવાય છે. પૂરા 25,000 ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ છે.

સરકારી કામગીરીની જગ્યાએ ખાનગી શાળા માટે પોર્ટલ બનાવવામાં આવે જેથી વર્ષ દરમિયાનની કાગળી કાર્યવાહીમાંથી મુક્તિ મળે. સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને સ્વનિર્ભર શાળા માટે નિયમો અલગ રાખવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરાઈ છે.

શિક્ષણ વિધેયક 2026માં મંજૂરી વગર શાળા શરૂ કરવા પર પગલાં લઈ શકાય તે વાત સાથે સહમત છે. પરંતુ વહીવટી દખલની જોગવાઈ સામે વાંધો છે. આ તમામ માંગણીઓ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે.

મહેસાણામાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું

મહેસાણામાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. 17,000થી વધુ સ્વનિર્ભર શાળાઓ, 50 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને 7 લાખથી વધુ શિક્ષકો કાર્યરત છે. ગુજરાતના શિક્ષણ ક્ષેત્રે આ શાળાઓનો ફાળો 60 ટકાથી વધુ છે.

મુખ્ય ચાર માંગણીઓ રજૂ કરાઈ છે. એફઆરસી પ્રક્રિયાનું સરળીકરણ: 10 ટકા કે તેથી ઓછો વધારો કરતી શાળાઓને દરખાસ્ત કે સોગંદનામાની પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે.

મહેસાણામાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

RTE હેઠળની ફી: હાઇકોર્ટના માર્ગદર્શન મુજબ એફઆરસી મંજૂર ફી અથવા વિસ્તારના ખર્ચ પ્રમાણે પૂરી રકમ ચૂકવવામાં આવે. હાલમાં મહત્તમ 13,500થી 13,700 રૂપિયા જ ચૂકવાય છે.

શાળાઓની સ્વાયત્તતા: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સુધારા વિધેયક 2026માં કર્મચારીઓની નિમણૂક કે છૂટા કરવા અંગે સરકારી મંજૂરીની જોગવાઈ સામે વાંધો છે. સ્વનિર્ભર શાળાઓને સંપૂર્ણ સત્તા મળવી જોઈએ.

રોજબરોજના વહીવટી અવરોધમાંથી મુક્તિ: કોમન પોર્ટલ બનાવવામાં આવે જેથી વારંવાર માહિતી મંગાવવી ન પડે. જો પડતર પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ન આવે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન અને શૈક્ષણિક કાર્ય અટકાવવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

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