સગા ભાઈના દુષ્કર્મથી ગર્ભવતી 17 વર્ષની સગીરા: 34 સપ્તાહના ગર્ભપાતને ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઇન્કાર
મેડિકલ બોર્ડે રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે, સગીરાનો ગર્ભ 34થી વધુ સપ્તાહનો છે અને ભ્રૂણ જીવંત છે. આવામાં ગર્ભપાતથી સગીરાના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર જોખમ થઈ શકે છે
Published : July 18, 2026 at 10:35 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક અત્યંત સંવેદનશીલ અને મહત્વપૂર્ણ કેસમાં 17 વર્ષની સગીરાના 34 સપ્તાહથી વધુના ગર્ભના ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. સગીરા પોતાના જ સગા મોટા ભાઈના શારીરિક શોષણનો ભોગ બની ગર્ભવતી થઈ હતી. મેડિકલ નિષ્ણાતોના અભિપ્રાયના આધારે કોર્ટે ગર્ભપાત કરાવવાથી સગીરાના જીવ અને ભવિષ્યના માતૃત્વ પર ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ શકે હોવાનું માની ગર્ભાવસ્થા કુદરતી પ્રસૂતિ સુધી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
નવસારી જિલ્લાના આ કેસમાં એડવોકેટ દીપમાલા દેસાઈ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં જણાવાયું હતું કે, સગીરા સાથે તેના જ સગા મોટા ભાઈએ વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું, જેના કારણે તે ગર્ભવતી બની હતી. આ અંગે સગીરાની મોટી બહેને બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અરજીની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબી બોર્ડ પાસે સગીરાની તપાસ કરાવવાનો આદેશ કર્યો હતો. મેડિકલ બોર્ડે પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, સગીરાનો ગર્ભ 34થી વધુ સપ્તાહનો છે, ભ્રૂણ જીવંત છે અને તેનું વજન આશરે બે કિલોથી વધુ છે. આવા તબક્કે ગર્ભપાત કરાવવાથી સગીરાના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ શકે છે અને ભવિષ્યમાં માતા બનવાની ક્ષમતા પર પણ અસર પડી શકે છે. તેથી તબીબોએ ગર્ભપાતને બદલે કુદરતી પ્રસૂતિ સુધી ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવાની ભલામણ કરી હતી.
મેડિકલ અભિપ્રાયને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે ગર્ભપાતની મંજૂરી નકારી કાઢી અને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને સગીરાની પ્રસૂતિ સુધી સતત તબીબી દેખરેખ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ નવજાત બાળકને જરૂરી તમામ સારવાર, નવજાત શિશુ સંભાળ અને સમયાંતરે આરોગ્ય તપાસની વ્યવસ્થા કરવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.
કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, પ્રસૂતિ બાદ સગીરાની સંમતિ અને બાળકની તબીબી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બાળ કલ્યાણ સમિતિની દેખરેખ હેઠળ નવજાત બાળકને સુરતની માન્યતા પ્રાપ્ત દત્તક સંસ્થાને સોંપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારને સગીરાની પ્રસૂતિ, સારવાર, પોષણ તેમજ પ્રસૂતિ બાદના છ મહિના સુધીના તમામ ખર્ચની જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી છે.જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળને પીડિત વળતર યોજના હેઠળ સગીરાને તાત્કાલિક વચગાળાનું વળતર ચૂકવવા જરૂરી કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સાથે જ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના સચિવને સમગ્ર પ્રક્રિયા પર સીધી દેખરેખ રાખવા પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે સગીરા પોતાની મોટી બહેનના ઘરે રહેવા ગઈ હતી. આંગણવાડીમાં પોલિયો રસીકરણ દરમિયાન હાજર કાર્યકરને સગીરાની ગર્ભાવસ્થાની શંકા જતાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ડોક્ટરે સોનોગ્રાફી કરતાં આશરે આઠ મહિનાનો ગર્ભ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પોલીસ તપાસમાં સગીરાએ પોતાના સગા મોટા ભાઈએ જ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાનું જણાવ્યું હતું, જેના આધારે ગુનો નોંધાયો હતો.
અરજદાર પક્ષના વકીલ એડ્વોકેટ દીપમાલા દેસાઈએ દલીલ કરી હતી કે, સગીરા યૌન શોષણની પીડિતા છે અને ગર્ભ તેના માટે ગંભીર માનસિક આઘાતનું કારણ છે. તેમણે પીડિતાના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવા વિનંતી કરી હતી. જોકે, મેડિકલ બોર્ડના સ્પષ્ટ અભિપ્રાયને આધારે હાઈકોર્ટે ગર્ભપાતની મંજૂરી આપી નહોતી અને સગીરા તથા નવજાત બાળકના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને ઉપરોક્ત નિર્દેશો આપ્યા હતા.
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