અમદાવાદ: ગોમતીપુર વોર્ડમાં 17 હજાર મતદારોના નામ કમી કરવા વાંધા અરજીના ફોર્મ કોણ ભરી ગયું?
SIR મામલે ગોમતીપુર વોર્ડમાં ખોટી રીતે નામ કમી કરવા બાબતે 17 હજાર વાંધા અરજી સાથે કલેકટરને આવેદનપત્ર
Published : January 25, 2026 at 4:58 PM IST
અમદાવાદ: SIRની પ્રક્રિયાને લઈને સમગ્ર દેશમાં અને ગુજરાતમાં વિવિધ વિવાદો સામે આવી રહ્યા છે. આ પ્રકારનો જ વધુ એક મોટો વિવાદ નિકોલ વિસ્તારના ગોમતીપુર વોર્ડમાંથી સામે આવ્યો છે જ્યાં નામ કમી કરવા માટે ભરવામાં આવતા ફોર્મ 7ને લઈને 17 હજાર વાંધા અરજી કલેક્ટર કચેરીમાં કરવામાં આવી છે. અરજદારોએ એફિડેવિટ કરાવી તેમની પાસેથી ખોટી રીતે આ ફોર્મ ભરાવ્યા હોવાનું કહ્યું છે. હવે ફોર્મ કોણે અને કેવી રીતે ભર્યા તેવા પ્રશ્નો વારંવાર ઉઠી રહ્યા છે.
પ્રજાના મતના અધિકાર છીનવનાર સામે કાયદેસર ગુનો દાખલ કરવા રજૂઆત
ગોમતીપુરના નૂરભાઈ ધોબી કી ચાલીના રહેવાસી મોહમ્મદ આરીફે જણાવ્યું કે, ગોમતીપુરના આમ્રપાલી સિનેમા પાસે એક ભાજપ કાર્યકરે તેમની પાસે આવી ફોર્મ 7 માંથી કમી થયેલા નામો પાછા ઉમેરી શકાય છે તેમ કહ્યું અને તેના માટે સહી કરવી પડશે. તેમણે તેમના નામે 330 ફોર્મ પર સહી કરી હતી. બે દિવસ પહેલા, ધોબી કી ચાલીના એક BLOએ તેમને ફોન કરીને પૂછ્યું કે, શું તેમણે નામો દૂર કરવા માટે 330 ફોર્મ ભર્યા છે. નૂરભાઈએ જવાબ આપ્યો કે, તેમણે તેમને તે નામો પાછા ઉમેરવા કહ્યું છે, દૂર કરવા નહીં. ત્યારબાદ, તેમને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો અને તેઓ સ્થાનિક નેતાઓને મળ્યા. તેમણે એક સોગંદનામું મેળવ્યું અને કલેક્ટરને સુપરત કર્યું. નૂરભાઈએ કહ્યું કે, તેઓ બિલકુલ ઇચ્છતા નથી કે SIR માંથી કોઈનું નામ કમી થાય.
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સોનલબેન પટેલે સત્તાપક્ષ પર આક્ષેપ લગાવતા કહ્યું કે, 'છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, ભાજપ દ્વારા લઘુમતી, દલિત અને ગરીબ લોકો, ખાસ કરીને કોંગ્રેસના મતદારોને દૂર કરવાનું કાવતરું ઘડાઈ રહ્યું છે. તેવી જ રીતે, નિકોલ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં કેટલાક લોકો પાસેથી સહીઓ એકત્રિત કરવામાં આવી હતી અને 300થી વધુ ફોર્મ પર વિવિધ વ્યક્તિઓ દ્વારા સહી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે આ લોકોને ખબર પડી કે, તેમને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા છે અને નામો દૂર કરવા માટે સહીઓ લેવામાં આવી રહી છે ત્યારે તેઓએ કોંગ્રેસ સમિતિના નેતાઓનો સંપર્ક કર્યો. આ પછી, અમે સોગંદનામા મેળવ્યા અને ARO પાસે ગયા. ફોર્મ પર સહી કરનારા લોકોએ પણ માફી માંગી. અમે આ બાબતે કલેક્ટર સાથે પણ વાત કરી.'
સામાજિક કાર્યકર્તા અહેસાન શેખે કહ્યું, 'અમે આજે એક ગંભીર મુદ્દા માટે કલેક્ટર ઓફિસમાં આવ્યા છીએ કારણ કે, અમદાવાદના નિકોલ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આશરે 17,000 ફોર્મ નં. 7, ભરાયા છે. આ ફોર્મ નામો દૂર કરવા માટે ભરાયા છે. અને આ આ દલિતો તથા લઘુમતીઓના નામો કાઢી નાખવાનું એક મોટું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું છે.' જ્યારે આ વાંધા અરજી ફોર્મ નં. 7, BLO પાસે પહોંચી, જેમાં વાંધો ઉઠાવનારાઓને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે શું તેઓએ પોતાના નામો દૂર કરવા માટે ફોર્મ ભર્યું છે? તો તેમાંથી મોટાભાગના લોકોએ કહ્યું કે, તેમને આ બાબતની કોઈ જાણકારી નથી. તેમણે આ ફોર્મ ભર્યું નથી, અને સહી તેમની નથી. વધુ તપાસ કર્યા પછી, અમને જાણવા મળ્યું કે કેટલાક લોકોને આ ફોર્મ ભરવા માટે ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા, અને સહીઓ ખાલી ફોર્મ પર મેળવવામાં આવી હતી. આવા સાતથી દસ વ્યક્તિઓએ અમારો સંપર્ક કર્યો છે. પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને, આ વ્યક્તિઓએ સોગંદનામા દાખલ કર્યા છે અને રિટર્ન માફી પણ દાખલ કરી છે. તેમણે માંગ કરી છે કે આ બધા ફોર્મ રદ કરવામાં આવે, અને અમને તેમાંથી કોઈ સામે કોઈ વાંધો નથી.
આ મુદ્દે ગોમતીપુરના કાઉન્સિલર ઈકબાલ શેખે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલી રહેલ SIRની કામગીરી દરમિયાન અમદાવાદ શહેરના નિકોલ વિધાનસભા વિસ્તારના ગોમતીપુર વોર્ડમાં અંદાજિત 17000 વાંધા અરજી લોકો દ્વારા કરવામાં આવી હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થતા બીએલઓ પાસે વાંધા અરજી કરનારની તપાસ કરતા સત્ય બહાર આવેલું કે, ભાજપના ઈશારે કામ કરી રહેલા કેટલાક લોકો દ્વારા ગોમતીપુર વોર્ડના લોકોને તેમના નામો રહી ગયા હોય અથવા તો તેમને BLA2 બનાવ્યા છે તેવી વાતો કરીને ભોળવાવીને તેમની પાસે ફોર્મ નંબર 7 ઉપર સહીઓ કરાવી દીધી હતી. આ જ રીતે આશરે 17,000 જેટલા વાંધા અરજીફોર્મ ARO પાસે આવતા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા સમગ્ર પ્રકરણની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી અને અરજદારો પાસે ખોટી રીતે ફોર્મ પર સહી કરાવી તેમના ભારતના નાગરિકના ચૂંટણીના અધિકારને ખતમ કરવા બાબતેનો ષડયંત્ર કરી અને તેમના નામો રદ કરાવી હોવાની જાણકારી મળતા સમગ્ર ચૂંટણી પંચ દોડતું થઈ ગયેલું. જે બાબતે આજરોજ અમદાવાદ શહેર કલેકટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. આખી આ પ્રોસેસ જે સદંતર જૂઠી અને ગુનાહિત છે તે ફોર્મ 7 અંગેની તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે. જો કલેકટર દ્વારા તટસ્થ પણે તપાસ કરી ગુનેગારો સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા નાગરિકોના મત ના અધિકાર માટે મોટાપાયે સરકાર સામે આંદોલન કરશે તેવી કલેક્ટર ને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
કોર્પોરેટર ઝુલ્ફીકાર ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, 'આ મામલે જાણ થતા અમે છોકરાઓની એફિડેવિટ કરાવીને આજે કલેક્ટર ઓફિસ પહોંચ્યા અને ડિમાન્ડ આપી જે ઇસમો દ્વારા ગેર બંધારણીય રીતે નાગરિકોના મતના અધિકારને ખતમ કરવા બાબતે સત્તાધારી પક્ષના ઇશારે કરેલ કામગીરીમાં તટસ્થ તપાસ કરી ખોટી રીતે સહી કરનાર તમામ ઈસમો સામે કાયદેસરની પોલીસ ફરિયાદ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા આવેદનપત્ર આપી માંગ કરી છે.'
આ સમગ્ર મુદ્દે કલેકટર ઓફિસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ અંગે તપાસ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
