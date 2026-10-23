ગુજરાતમાં એકસાથે 17 IAS અધિકારીઓની બદલી, આણંદ જિલ્લાને મળ્યા નવા કલેક્ટર, જુઓ લિસ્ટ
સામાન્ય વહીવટી વિભાગ દ્વારા એકસાથે 17 IAS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
Published : October 23, 2026 at 6:43 PM IST
ગાંધીનગર: દિવાળીના તહેવાર પહેલા જ ગાંધીનગરથી રાજ્યના IAS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે. સામાન્ય વહીવટી વિભાગ દ્વારા એકસાથે 17 IAS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
ગાંધીનગરમાં શિક્ષણ વિભાગમાં એડિશનલ સેક્રેટરી IAS જી.ટી પંડ્યાને માહિતી વિભાગમાં માહિતી નિયામક તરીકે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે UGVCLના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર IAS ગૌરાંગભાઈ મકાવાણા iNDEXT-Bમાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટરનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. ગૃહ વિભાગમાં એડિશનલ સેક્રેટરી IAS ડૉ. હર્ષિત ગોસાઈને મહેણાસાના કલેક્ટર તરીકે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે.
જ્યારે બનાસકાંઠા-પાલનપુરના DDO IAS એમ.જે દવેને નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે કચ્છ-ભુજમાં DDO ડૉ. ઉત્સવ ગૌતમને આણંદના કલેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.