રાજકોટમાં 15 દિવસમાં 17 નકલી ડોક્ટર ઝડપાયા, જાણો નામ-સરનામા સાથેની વિગત
પકડાયેલા 17 આરોપીઓમાંથી 14 આરોપીઓ માત્ર ધોરણ 10 અને 12 પાસ છે, જ્યારે 3 આરોપીઓ માત્ર સામાન્ય ગ્રેજ્યુએટ છે.
Published : October 23, 2026 at 9:17 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લામાં જો તમે પણ ખાનગી દવાખાનામાં સારવાર લેવા જતા હોવ તો ચેતી જજો! કારણ કે તમારી સારવાર કરતો ડોક્ટર કદાચ નકલી પણ હોઈ શકે છે. રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે નકલી ડોક્ટરોના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે છેલ્લા 15 દિવસથી ચલાવેલી સ્પેશિયલ ડ્રાઇવમાં ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી કુલ 17 ડુપ્લિકેટ ડોક્ટરોને પકડી પાડ્યા છે.
14 આરોપીઓ ધોરણ 10 અને 12 પાસ
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. પકડાયેલા 17 આરોપીઓમાંથી 14 આરોપીઓ માત્ર ધોરણ 10 અને 12 પાસ છે, જ્યારે 3 આરોપીઓ માત્ર સામાન્ય ગ્રેજ્યુએટ છે. તેમની પાસે MBBS કે કોઈ પણ મેડિકલ ડિગ્રી જ નથી.
પોલીસ અધિક્ષક વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, આ તમામ આરોપીઓ અગાઉ કોઈ ડોક્ટરના સહાયક તરીકે અથવા મેડિકલ સ્ટોરમાં કામ કરી ચૂક્યા છે. ત્યાંથી થોડું ઘણું શીખીને તેઓએ પોતે જ ડોક્ટર બની જવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેઓ હોમિયોપેથીક અને એલોપેથીની સામાન્ય તાવ, શરદી, ઉધરસ, પેટના દુખાવા જેવી દવાઓ લોકોને આપીને પોતાની પ્રેક્ટિસ ચલાવતા હતા.
10 વર્ષથી લોકોના જીવ સાથે રમત!
સૌથી ચિંતાજનક વાત એ છે કે આમાંથી મોટા ભાગના ડોક્ટરો છેલ્લા 2 થી 3 મહિનાથી પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, જ્યારે અમુક ડોક્ટરો તો છેલ્લા 10 વર્ષથી વધુ સમયથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ક્લિનિક ખોલીને બેઠા હતા. ગામડાના ભોળા લોકોને સાચા ડોક્ટર હોવાનું કહીને તેઓ લૂંટી રહ્યા હતા. પોલીસની કાર્યવાહીની જાણ થતા જ અનેક ગામોમાંથી અનેક નકલી ડોક્ટરો પોતાના દવાખાના બંધ કરીને નાસી છૂટ્યા છે. પોલીસ હવે તેમની પણ શોધખોળ કરી રહી છે.
આ નકલી ડોક્ટરોની એક મોડસ ઓપરેન્ડી પણ સામે આવી છે. તેઓ થોડો સમય પ્રેક્ટિસ કરીને પૈસા કમાઈ લીધા બાદ થોડા સમય માટે પ્રેક્ટિસ બંધ કરી અન્ય ધંધા તરફ વળી જતા હતા અને પછી ફરી બીજા ગામમાં જઈને નવું બોર્ડ મારીને ડોક્ટર બની જતા હતા.
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે તમામ 17 આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 319, મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર એક્ટ અને ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ અધિક્ષક વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરતા નકલી ડૉક્ટરો સામે અમારી આ ઝુંબેશ સતત ચાલુ રહેશે. લોકોને પણ અપીલ છે કે સારવાર લેતા પહેલા ડૉક્ટરની ડિગ્રી અવશ્ય ચકાસો.
પકડાયેલા 17 બોગસ ડોક્ટર
1. પાટણવાવ પોલીસ સ્ટેશન - અલ્પેશકુમાર મનસુખભાઈ સોલંકી રહે.કલાવાડા ગામ, ભણતર ધોરણ-12, બંસીધર ક્લીનીક કલાવાડા ગામ, બે વર્ષથી પ્રેક્ટિસ - મુદ્દામાલ રૂ. 78,391/-
2. પાટણવાવ - સાવનભાઈ હરસુખભાઈ ધામડીયા રહે.વડાલ, ધોરણ-12, શિવ ક્લીનીક ભાડેર ગામ, 4 માસથી - રૂ. 44,639/-
3. જસદણ - સંતોષકુમાર શંકરરામ રહે.કાળાસર, ગ્રેજ્યુએશન, કાળાસર ગામ ખાતે, બે વર્ષથી - રૂ. 15,240/-
4. જસદણ - ચંદુભાઈ વાલજીભાઈ સોલંકી રહે.આંકડીયા ગામ, ધોરણ-12, તુલસી ક્લીનીક આંબરડી ગામ, 1 વર્ષથી - રૂ. 1,350/-
5. જસદણ - અરવિંદભાઈ પ્રભુદાસ દેસાણી રહે.લીલાપુર, ધોરણ-10, દેસાણી ક્લીનીક લીલાપુર, 5 વર્ષથી - રૂ. 1,208/-
6. જેતપુર તાલુકા - જનકભાઈ નટુભાઈ વઘપરીયા રહે.જેતપુર, ધોરણ-10, વઘપરીયા સાહેબનું ક્લીનીક વાવડી ગામ, પાંચ વર્ષથી - રૂ. 10,613/-
7. જેતપુર તાલુકા - રફીકભાઈ હુસેનભાઈ ગરાણા રહે.જેતપુર, ધોરણ-12, ચાંપરાજપુર ગામ ખાતે ક્લીનીક, 25 વર્ષથી - રૂ. 4,488/-
8. શાપર(વે) - અમરકુમાર ગોકુલચંદ દાસ રહે.શાપર ગામ, ધોરણ-12, શ્રાવણી હેલ્થકેર સેન્ટર શાપર, છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી - રૂ. 25,893/-
9. શાપર(વે) - મુળદાસભાઈ નરશીભાઈ નિમાવત રહે.શાપર(વે), ધોરણ-11, સુમન ક્લીનીક શાપર, 7 વર્ષથી - રૂ. 10,866/-
10. કોટડાસાંગાણી - ભાવેશભાઈ રમેશભાઈ કોટીયા રહે.રાજપરા, ધોરણ-11, મહાદેવ ક્લીનીક રાજપરા ગામ, 4 વર્ષથી - રૂ. 2,002/-
11. મેટોડા GIDC - પ્રીયાંશુભાઈ અનિલભાઈ મેદપરા રહે.રાજકોટ, ગ્રેજ્યુએશન, તુલસી ક્લીનીક ખીરસરા ગામ, 1 વર્ષથી - રૂ. 1,753/-
12. પડધરી - હરીપ્રસાદ નાનાલાલ જાની રહે.પડધરી, ધોરણ-11, પડધરી ખાતે, 20 વર્ષથી - રૂ. 5,657/-
13. ગોંડલ તાલુકા - છઠોદાભાઈ ફીરોજભાઈ નકાવી રહે.ડૈયા ગામ, ગ્રેજ્યુએશન, ડૈયા ગામ ખાતે ક્લીનીક, 2 વર્ષથી - રૂ. 8,875/-
14. જેતપુરસીટી - મનીષભાઈ ઉર્ફે નથ્થો જગદીશભાઈ પાસવાન રહે.જેતપુર, ધોરણ-12, જેતપુર ખાતે ક્લીનીક, 4 વર્ષથી - રૂ. 11,548/-
15. જેતપુરસીટી - ધ્રુવ નરેન્દ્રભાઈ ઠાકોર રહે.જેતપુર, ધોરણ-12, વેદ ક્લીનીક જેતપુર, 4 વર્ષથી - રૂ. 44,603/-
16. જેતપુર ઉદ્યોગનગર - હાજીબસીરભાઈ ફાજીદબીભાઈ નેલીવાલ રહે.જેતપુર, ધોરણ-10, માસા અલ્લાહ જેતપુર, 3 માસથી - રૂ. 7,835/-
17. જામકંડોરણા - હીરેનભાઈ ચંદુભાઈ રામાણી રહે.મોજીડા ગામ, ધોરણ-12, રામાણી ક્લીનીક સોડવદર ગામ, 2 વર્ષથી - રૂ. 30,425/-
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