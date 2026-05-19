ETV Bharat / state

રાજકોટમાં 1600 મેડિકલ સ્ટોર બંધ: દેશવ્યાપી હડતાલમાં દવા વેપારીઓનું સમર્થન

સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ૬૦ હજાર મેડિકલ સ્ટોરના વેપારીઓ પણ આ હડતાલમાં ભાગ લેશે.

રાજકોટમાં 1600 મેડિકલ સ્ટોર બંધ: દેશવ્યાપી હડતાલમાં દવા વેપારીઓનું સમર્થન
રાજકોટમાં 1600 મેડિકલ સ્ટોર બંધ: દેશવ્યાપી હડતાલમાં દવા વેપારીઓનું સમર્થન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 9:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: ઓનલાઈન દવા વેચાણ અને નકલી દવાઓના વેચાણથી જન આરોગ્યને થતા ખતરાને લઈને કેમિસ્ટો દ્વારા આહ્વાન આપવામાં આવેલી દેશવ્યાપી હડતાલના સમર્થનમાં દવા વેપારીઓ પણ જોડાશે. આગામી તા. ૨૦ મે, બુધવારે રાજકોટ શહેરના આશરે ૧૬૦૦ મેડિકલ સ્ટોર બંધ રહેશે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ૬૦ હજાર મેડિકલ સ્ટોરના વેપારીઓ પણ આ હડતાલમાં ભાગ લેશે.

કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસોસિયેશન, રાજકોટના પ્રમુખ મયુરસિંહ જાડેજા અને માનદ મંત્રી અનિમેષભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું છે કે, કાલે સવારે ૧૦:૧૫ વાગ્યે મોટી ટાંકી ચોક ખાતે મેડિકલ એસોસિયેશનના સભ્યો અને દવા વેપારીઓ મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ ધરણા-પ્રદર્શન અને સૂત્રોચ્ચાર કરશે.

રાજકોટમાં 1600 મેડિકલ સ્ટોર બંધ: દેશવ્યાપી હડતાલમાં દવા વેપારીઓનું સમર્થન (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય માંગણીઓ:

  • જીએસઆર-૮૧૭(ઈ) હેઠળ ઇ-ફાર્મસી (ઓનલાઈન દવા વેચાણ)ને મળેલી મંજૂરીને પાછી ખેંચવી.
  • બિન-નિયમિત પ્લેટફોર્મ દ્વારા પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દવાઓનું વેચાણ રોકવું.
  • નકલી અને ડુપ્લિકેટ દવાઓના વેચાણ પર કડક અંકુશ.
  • દર્દીઓની સુરક્ષા અને દવા વ્યવસાયમાં પારદર્શિતા જાળવવી.

લડતની વ્યાજબીયતા અંગે...

આ લડતને કેટલી વ્યાજબી ગણવી તે અંગે જનમત વહેંચાયેલું છે. એક તરફ કેમિસ્ટો દલીલ કરે છે કે ઓનલાઈન વેચાણથી નકલી દવાઓ વધી રહી છે અને દર્દીઓનું જીવન જોખમમાં છે, તો બીજી તરફ ઘણા લોકો માને છે કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઘર બેઠા સસ્તી અને અસલી દવાઓ મળવાની સુવિધા મળી રહી છે. મેડિકલ સ્ટોરો પણ ઘણી વખત કુરિયર દ્વારા દવા મોકલે છે, તો ઓનલાઈન વેચાણમાં જ વાંધો કેમ? તેમજ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે તો મેડિકલ સ્ટોરો પણ શા માટે આપતા નથી? જેવા પ્રશ્નો પણ ચર્ચામાં છે.આ હડતાલમાં દર્દીઓને અસુવિધા ન પડે તે માટે ઇમર્જન્સી સેવા જાળવવાની પણ તૈયારી કરવામાં આવી છે.

TAGGED:

NATIONWIDE STRIKE
SUPPORT NATIONWIDE STRIKE
RAJKOT DRUG DEALERS
RAJKOT
1600 MEDICAL STORES CLOSED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.