નવરાત્રીમા મહાકાળી ગરબી મંડળી દ્વારા 160 વર્ષની ભવાઈ પરંપરા, દાનની રકમ પક્ષીઓને ચણ નાખવા વપરાય છે
સોમનાથની સખાતે વીર હમીરસિંહજી ગોહિલ નાટક રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 19, 2026 at 1:06 PM IST
અમરેલી: નવરાત્રી એટલે મા જગદંબાની આરાધના, ભક્તિ અને શક્તિની ઉપાસનાનું પર્વ... પરંતુ લાઠીમાં એક એવું નવરાત્રી મંડળ છે, જે વર્ષોથી ધાર્મિક પરંપરાની સાથે સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક શૌર્યગાથાઓને પણ જીવંત રાખી રહ્યું છે. લાઠીના લુવારીયા ગેટ નજીક કાર્યરત મહાકાળી નવરાત્રી નાટક મંડળ દ્વારા નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન ભવ્ય ભવાઈ અને અદભુત નાટકોનું મંચન કરવામાં આવે છે. પક્ષીઓ માટે ચણની સેવા સહિતની પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલું આ મંડળ પોણા બસો વર્ષથી પણ વધુ સમયથી પોતાની પરંપરા જાળવી રહ્યું છે.
લાઠીના લુવારીયા ગેટ નજીક નવરાત્રીના પર્વ દરમિયાન દરરોજ રાત્રે ભવાઈ અને નાટકોના માધ્યમથી લોકસંસ્કૃતિની અનોખી ઝલક જોવા મળે છે. આજે મહાકાળી નવરાત્રી નાટક મંડળ દ્વારા સોમનાથની રક્ષા કાજે શહાદત વહોરનાર વીર યોદ્ધા હમીરસિંહજી ગોહિલની શૌર્યગાથા પર આધારિત "સોમનાથની સખાતે વીર હમીરસિંહજી ગોહિલ" નાટક રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. નાટ્ય કલાકારો દ્વારા ઐતિહાસિક શૌર્ય, વીરતા અને બલિદાનની ગાથાને મંચ પર જીવંત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે વીર હમીરસિંહજી ગોહિલનું પાત્ર ભજવતા કલાકારે શૌર્ય સાથે લાઠીના વીરની દાસ્તાન સાથેનું પાત્ર ભજવીને દર્શકોને મંત્ર મુગ્ધ કરી દીધા હતા. વીર અમીરસિંહ ગોહિલ સોમનાથથી સખાતે લડ્યા હતા, જેમણે શીશ આપ્યું હતું અને ધડ લડ્યું હતું. આજનું આ નાટકનું પાત્ર ભજવતા ભાવેશ રંગપરાએ ઇતિહાસને ફરી ઉજાગર કરી બતાવ્યું હતું.
નાનપણથી જ કલાકારો કલાના ઓજસ પાથરી રહ્યા છે. વીર હમીરસિંહ ગોહિલનું પાત્ર ભજવતા કલાકાર ચોથા ધોરણમાં ભણતા હતા ત્યારથી આ નાટકમાં ભજવે છે. આ નાટકને લગભગ સવાસોથી દોઢસો વર્ષ વીતી ગયા છે. જ્યારે સંસ્કૃતિ, પરંપરા મુજબ તેમના વડવાઓ પણ આ નાટક ભજવતા હતા અને તેઓ પણ અત્યારે આ નાટક ભજવી રહ્યા છે. દસ દિવસની અંદર તેઓ સામાજિક, ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક પાત્રો સાથેના તમામ નાટકો ભજવતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. લાઠી, અમરેલી સાથે છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી ભાવનગરથી આવતા દર્શકે કલાકારોની મહેનત અને પક્ષીના ચણ માટે થતું ધાર્મિક કામ ઇતિહાસના વારસાને સાચવવાનું કામ કરી રહ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું.
નાટકના માધ્યમથી નવી પેઢીને ગુજરાતના ઇતિહાસ, વીર યોદ્ધાઓના બલિદાન અને સાંસ્કૃતિક વારસાથી પરિચિત થવાની તક મળતી હોય ત્યારે મહાકાળી નવરાત્રી નાટક મંડળની આ અનોખી પરંપરાને નિહાળવા દર વર્ષે હજારોની સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ અને નાટ્યપ્રેમીઓ ઉમટી પડે છે. આધુનિક યુગમાં પણ ભવાઈ અને નાટકની પરંપરાને જીવંત રાખતું લાઠીનું મહાકાળી નવરાત્રી નાટક મંડળ ધાર્મિક આસ્થા સાથે લોકકલા અને સંસ્કૃતિના જતનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.
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