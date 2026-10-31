રાજકોટમાં 16 વર્ષીય સગીરા સાથે દુષ્કર્મ, ફોટો-વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી શોષણ
આરોપી સગીરાના ફોટો અને વીડિયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને સતત માનસિક ત્રાસ આપતો હોવાનો પણ આક્ષેપ છે.
Published : October 31, 2026 at 10:48 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ શહેરમાં સગીરા સાથે મિત્રતા કેળવીને દુષ્કર્મ આચરવાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ધોરણ 11 માં અભ્યાસ કરતી 16 વર્ષીય સગીરા સાથે દુષ્કર્મનો મામલો નોંધાયો છે. આ મામલે પોલીસે POCSO એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આરોપી યુવકની ઓળખ દિપ મિયાત્રા (ઉં.વ. 22) તરીકે થઈ છે. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ ગત નવરાત્રિ દરમિયાન આરોપીનો પરિચય ભોગ બનનાર સગીરા સાથે થયો હતો. ત્યારબાદ આરોપીએ સગીરા સાથે મિત્રતા કેળવી હતી અને તેને વિશ્વાસમાં લીધી હતી.
ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, આરોપી દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન અનેક વખત સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત આરોપી સગીરાના ફોટો અને વીડિયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને સતત માનસિક ત્રાસ આપતો હોવાનો પણ આક્ષેપ છે.
આ મામલે પરિવારને જાણ થતા સગીરા પર જે માનસિક દબાણ હતું તે સામે આવ્યું હતું. આરોપીના ત્રાસથી કંટાળીને પરિવારે સગીરાનું ભણતર પણ છોડાવવું પડ્યું હતું, જેથી તે આરોપીના સંપર્કથી દૂર રહી શકે.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ પરિવારે હિંમત એકઠી કરી યુનિવર્સિટી પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. યુનિવર્સિટી પોલીસે સગીરાના નિવેદન અને પરિવારની ફરિયાદના આધારે આરોપી દિપ મિયાત્રા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. યુનિવર્સિટી પોલીસે ગુનો નોંધાયાના થોડા જ કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસ દ્વારા સગીરાનું મેડિકલ ચેકઅપ અને કાઉન્સેલિંગની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઘટના અંગે માહિતી આપતા એસીપી રાધિકા ભારાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "સગીરા સાથે મિત્રતા કેળવીને દુષ્કર્મનો બનાવ સામે આવ્યો છે. અમે POCSO સહિતની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. આરોપીને થોડા જ કલાકોમાં પકડી લેવામાં આવ્યો છે. પોલીસે નાગરિકોને પણ અપીલ કરી છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર થતી મિત્રતાને લઈ સાવચેત રહેવું અને આવા કોઈ પણ બનાવમાં તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો."
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