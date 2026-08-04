ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મચ્છરોના બ્રીડિંગ મળતા 16 સાઈટ સીલ, 1000થી વધુ સ્થળે ચેકિંગ કરી 10.11 લાખનો દંડ વસૂલાયો

મચ્છરોના બ્રીડિંગ મળતા 349 કન્સ્ટ્રકશન સાઈટને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જ્યારે 1800 જેટલા ઓઇલ બોલનો ઉપયોગ થયો છે.

અમદાવાદમાં મચ્છરોના બ્રીડિંગ મળતા 16 સાઈટ સીલ
અમદાવાદમાં મચ્છરોના બ્રીડિંગ મળતા 16 સાઈટ સીલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે શહેરમાં ઘણા સ્થળોએ પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ હતી. પાણી ભરાવાના કારણે મચ્છરજન્ય રોગોના કેસોમાં વધારો થયો છે. જેના પરિણામ અમદાવદા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ઘણા બધા પ્રીમાઈસીસ અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર જઈને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે બાદ પાણી ભરાયા હોય તેવી 16 જેટલી સાઈટને સીલ કરવામાં આવી હતી. આટલું જ નહીં આગામી સમયમાં આ સાઈટની રજા ચિઠ્ઠી પણ બંધ કરવા સુધીના પગલાં લેવામાં આવશે.

સમગ્ર બાબતે AMCના હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અલગ અલગ વિસ્તારમાં મચ્છર જન્ય રોગોને અટકાવવા માટે ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા બે દિવસમાં 16 સાઇટ સીલ કરવામાં આવી છે. અલગ અલગ સાઇટ પાસેથી 10,11,000 દંડ વસુલ કરવામાં આવ્યો છે. 1000થી વધુ કન્સ્ટ્રકશન સાઇટની તપાસ કરવામાં આવી છે. જેમાં 211 સ્થળોએ મચ્છરના બ્રિડિંગ મળી આવ્યા હતા. 349 કન્સ્ટ્રકશન સાઈટને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જ્યારે 1800 જેટલા ઓઇલ બોલનો ઉપયોગ થયો છે.

અમદાવાદમાં મચ્છરોના બ્રીડિંગ મળતા 16 સાઈટ સીલ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, જુલાઈ માસમાં ડેન્ગ્યુના 60 કેસ અને મેલેરિયાના 38 કેસ નોંધાયા છે. કન્સ્ટ્રકશન સાઈટના સંચાલક અથવા મેનેજરને AMCની સૂચના આપવામાં આવી છે કે, પાણી હોય ત્યાં ઓઇલ નાખી મચ્છરના બ્રિડ અટકાવવામાં આવે.

પાણીજન્ય રોગચાળામાં પર હાલ સુધી અંકુશ નહીં
શહેરમાં ઝાડા-ઉલ્ટીના જુલાઈ માસમાં 422 કેસ, કમળાના 88 કેસ નોંધાયા છે. ટાઇફોઇડના 267 કેસ AMCના ચોપડે નોંધાયા છે. AMC કન્ટ્રક્શન સાઇટ પર વારંવાર મચ્છરના પોરા મળશે તો રજા ચિઠ્ઠી રદ કરાશે.

અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં નાગરિકોને શુદ્ધ અને સલામત પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ રહે તે માટે ક્લોરિન ગોળીઓનું વિતરણ, પીવાના પાણીમાં ક્લોરિન ટેસ્ટ તેમજ પાણીના નમૂનાઓ એકત્ર કરીને તેની તપાસની કામગીરી સતત કરવામાં આવી રહી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સવારે 9:00 વાગ્યા સુધીની વિગતો અનુસાર શહેરના સાતેય ઝોનમાં કુલ 714 ક્લોરિન ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ 334 પાણીના નમૂનાઓ તપાસ માટે લેવામાં આવ્યા છે. તેમાં દક્ષિણ ઝોનમાં સૌથી વધુ 172 ક્લોરિન ટેસ્ટ અને 76 પાણીના નમૂનાઓ, પશ્ચિમ ઝોનમાં 134 ક્લોરિન ટેસ્ટ અને 66 પાણીના નમૂનાઓ, ઉત્તર ઝોનમાં 98 ક્લોરિન ટેસ્ટ અને 49 પાણીના નમૂનાઓ, પૂર્વ ઝોનમાં 91 ક્લોરિન ટેસ્ટ અને 48 પાણીના નમૂનાઓ, મધ્ય ઝોનમાં 89 ક્લોરિન ટેસ્ટ અને 40 પાણીના નમૂનાઓ, દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં 68 ક્લોરિન ટેસ્ટ અને 29 પાણીના નમૂનાઓ, જ્યારે ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં 62 ક્લોરિન ટેસ્ટ અને 26 પાણીના નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા છે. અગાઉ 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ શહેરભરમાં કુલ 2,258 ક્લોરિન ટેસ્ટ તેમજ 48 પાણીના નમૂનાઓની તપાસ માટેની ટીમો કાર્યરત હતી.

ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં નાગરિકોને સ્થળ પર જ આરોગ્ય સેવાઓ મળી રહે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મેડિકલ મોબાઇલ વાન અને મોબાઇલ મેડિકલ ટીમોને પણ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. આ ટીમો દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં નિઃશુલ્ક આરોગ્ય તપાસ, જરૂરી દવાઓનું વિતરણ તેમજ આરોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

નાગરિકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ રહે તે માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ક્લોરિન ગોળીઓનું પણ વ્યાપક વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સવારે 9:00 વાગ્યા સુધી શહેરમાં કુલ 10,022 ક્લોરિન ગોળીઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં દક્ષિણ ઝોનમાં સૌથી વધુ 1,796, પશ્ચિમ ઝોનમાં 1,599, દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં 1,590, મધ્ય ઝોનમાં 1,399, ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં 1,279, ઉત્તર ઝોનમાં 1,254 અને પૂર્વ ઝોનમાં 1,105 ક્લોરિન ગોળીઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ શહેરભરમાં કુલ 37,887 ક્લોરિન ગોળીઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદ: બનાવટી આઈડી કાર્ડ, ટેન્ડર ફોર્મ અને પર્ચેસ ઓર્ડરથી વેપારીઓની લાખો-કરોડોની છેતરપિંડી; ત્રણની ધરપકડ, વધુ તપાસ ચાલુ
  2. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં સમરસતા યાત્રાને આવકારી, સંત રવિદાસના વિચારોને ગામેગામ પહોંચાડવાનો સંકલ્પ

TAGGED:

MOSQUITO BREEDING
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
MOSQUITO BORNE DISEASE
મચ્છરજન્ય રોગો
AHMEDABAD AMC SEARCH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.