રાજ્યના 16 પોલીસકર્મીઓને મળશે રાષ્ટ્રપતિ મેડલ, 2નું વિશિષ્ટ સેવા પોલીસ મેડલથી સન્માન કરાશે
પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે રાજ્યના 16 જાંબાઝ પોલીસકર્મીઓનું સન્માન કરાશે.
Published : January 25, 2026 at 5:48 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ દળમાં વિવિધ પદો પર સેવા બજાવતા 16 અધિકારી તથા જવાનોને તેમની ઉત્કૃષ્ઠ સેવા માટે બિરદાવતા 26 જાન્યુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ આપવાની જાહેરાત કરાઈ છે. આ યાદીમાં શામેલ 2 અધિકારીઓને વિશિષ્ટ સેવા માટે મેડલ એટલે કે પ્રેસિડેન્શિયલ મેડલ ફોર ડિસ્ટિંવિશ્ડ સર્વિસ જ્યારે 14 અધિકારીઓ-જવાનોને તેમની સેવા માટે પ્રશંસનીય સેવા માટેના મેડલ એટલે કે મેરિટોરિયસ સર્વિસ મેડલ એનાયત કરાશે.
પ્રજાસત્તાક દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ રજૂ કરાયેલા રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલની યાદીમાં એડિશનલ ડીજીપી (અગ્ર સચિવ, ગૃહ વિભાગ) તરીકે ફરજ બજાવતા IPS અધિકારી નિપુણા તોરવણે અને અમદાવાદ રિજન ખાતે ડેપ્યુટી કમિશનર ઑફ ઈન્ટેલિજન્સ તરીકે ફરજ બજાવી રહેલા IPS અધિકારી એસ એસ રઘુવંશીને વિશિષ્ટ સેવા માટેના પોલીસ મેડલથી સન્માનિત કરાશે.
આ ઉપરાંત 14 પોલીસકર્મીઓ એવા છે જેમની સેવાને પ્રશંસનીય સેવા તરીકે બિરદાવી મેડલ આપવામાં આવશે. આ પ્રસંગે રાજ્યના પોલીસ વડા ડૉ. કે.એલ.એન. રાવે મેડલ મેળવનારા તમામ અધિકારીઓ-જવાનોને અભિનંદન પાઠવા હતા.
આ યાદીમાં એવા પોલીસકર્મીઓ શામેલ છે જેમણે રાજ્યના વિવિધ ભાગો આતંકવાદને ડામવા, ગુના નિયંત્રણ અને કાયદાને ટકાવી રાખવા અને મજબૂત કરી સમાજમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે પોતાની સેવાઓ દ્વારા યોગદાન આપ્યું છે અને તેમના કામની નોંધ ઉપર સુધી લેવાઈ છે. દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે ઉત્તમ સેવાઓ બજાવનારા પોલીસ અધિકારીઓ-જવાનોનું વિશિષ્ટ પોલીસ સેવા મેડલ તથા પ્રશંસનીય સેવા મેડલ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવે છે.
