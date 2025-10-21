ભાવનગર શહેરમાં દિવાળીની રાતથી સવાર સુધીમાં આગની 16 ઘટના, દાઝેલામાં ડોક્ટર પરિવાર પણ સામેલ
ભાવનગર શહેરમાં રાત્રી દરમિયાન અને વહેલી સવારે એક ડોક્ટરના ઘરમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. જેમાં છ જેટલા લોકો દાઝ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Published : October 21, 2025 at 3:18 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં દિવાળીના દિવસને લઈને ફાયર વિભાગ દ્વારા વિવિધ પોઇન્ટ ગોઠવીને ટીમોને સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી હતી. જો કે ભાવનગર શહેરમાં રાત્રી દરમિયાન અને વહેલી સવારે એક ડોક્ટરના ઘરમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. જેમાં છ જેટલા લોકો દાઝી જવાથી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ભાવનગરમાં ફાયર વિભાગની વિવિધ ટીમો
ભાવનગર શહેરમાં દિવાળીના દિવસને લઈને ફાયર વિભાગ દ્વારા વિવિધ ટીમો પણ ગોઠવવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગ સ્ટેશન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યા મુજબ સંસ્કાર મંડળ અને જવાહર મેદાનમાં એક ટીમ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી હતી. જો કે ભાવનગર શહેરમાં દિવાળીના દિવસે અને રાત્રી દરમિયાન આગ લાગવાની કોઈ મોટી ઘટનાઓ બની ન હતી. પરંતુ વહેલી સવાર સુધીમાં કુલ 16 જેટલી આગ લાગવાની ઘટનાઓ નોંધાવા પામી હતી. જેમાં મોટાભાગે બધી જ નાની મોટી કચરામાં લાગેલી આગ હોવાનું ફાયર વિભાગે જણાવ્યું હતું.
વહેલી સવારે ડૉકટરના ઘરમાં આગ
ભાવનગર શહેરના ઘોઘા સર્કલ નજીક આવેલા ટીવી કેન્દ્ર પાસે રહેતા એક ડૉક્ટરના ઘરમાં વહેલી સવારે આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. ફાયર ઓફિસર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ આ વિષે જણાવ્યું હતું કે, વહેલી સવારે 5.26 એ ફાયર વિભાગને કોલ આવતા જ 4 મિનિટમાં ફાયર વિભાગની ટીમ સ્થળ ઉપર ટીવી કેન્દ્ર પાસે ડૉક્ટર ચંદન નરવાણીના ઘરે પહોંચી ગઈ હતી. જો કે ટીમ સંસ્કાર મંડળ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી હતી. આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી. પરંતુ ફાયર વિભાગ દ્વારા તમામ લોકોને બહાર કાઢીને હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા.
5 લોકોને સારવાર અર્થે ખસેડાયા
ટીવી કેન્દ્ર પાસે રહેતા ડોક્ટર ચંદન નરવાણીના ઘરમાં આગ લાગવાના બનાવને લઈને ફાયર વિભાગના અધિકારી પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, આગ લાગવાની ઘટનામાં મકાનના ઉપરના ભાગે ફસાયેલા લોકોને ફાયર વિભાગે રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢ્યા હતા. જો કે ત્રણ લોકો ઘરના સભ્યો હતા. જ્યારે ત્રણ લોકો મહેમાન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેમાંથી પાંચ લોકોને સર ટી હોસ્પિટલ અને એકને અન્ય હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આગ લાગવાનું કારણ સામે આવ્યું નથી. પ્રાથમિક રીતે આગ લાગવાનું કારણ એસીમાં શોટ સર્કીટ હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.