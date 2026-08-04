સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણના મેમકા રોડ પર 1500 વીઘા ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા, કપાસનો પાક નિષ્ફળ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સતત ભારે વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, જેના કારણે ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે.
Published : August 4, 2026 at 12:13 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સતત ભારે વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, જેના કારણે ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. વઢવાણના મેમકા રોડ ઉપર આવેલ લીંબડી બ્રાંચની કેનાલમાં 5 કિમી સુધી એક પણ નાળુ ન મુકતા વરસાદી પાણીનો નિકાલ અટક્યો છે. વરસાદી પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતા કપાસનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે.
ખેડૂતોના ખેતર બેટમાં ફેરવાયા
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકાના મેમકા રોડ ઉપર આવેલી સીમમાં લીંબડી શાખાની નર્મદા કેનાલ પસાર થાય છે. અહીં એક પણ પ્રકારના પાણી નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. આ અંગે ખેડૂતોએ વારંવાર લેખિતમાં રજૂઆત કરી હોવા છતા પણ કોઇ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં ના આવતા ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઇ છે. પાંચ કિલોમીટર નર્મદાની કેનાલની આસપાસ આવેલા ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે અને ખેતરો બેટમાં ફેરવાઇ ગયા છે. ઢીંચણ સમા પાણી ખેડૂતોના ખેતરમાં ભરાયા હોવાના કારણે કપાસનો પાક બળી ગયો છે અને મગફળી પણ સડવા લાગી છે.
વળતર ચુકવવા ખેડૂતોની માંગ
જે ખેડૂતોની જમીનનું ધોવાણ થયું છે તેમણે તાત્કાલિક વળતર ચુકવવાની માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ જે ખેતરમાં પાણી ભરાયેલા છે તેના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે જેથી ખેડૂતો વાવેતર કરી શકે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોએ તંત્રની ઉદાસીનતા સામે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
આ જ વિસ્તારના ખેડૂત અને જેમના 20 વીઘા ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે તે ખેડૂત ગોવિંદભાઈ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, કુદરતી વહેણ બદલાયા અને આજે નર્મદાની બાજુમાં ડ્રેનેજની સુવિધા કરવામાં આવી છે તેમાં બાવળ ઊગી નીકળ્યા છે અને કચરાના ઢગલાઓ છે. પ્રી-મોનસૂન કામગીરી દરમિયાન આ સાફ-સફાઈ કરવાની હોય છે પરંતુ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની સાફ-સફાઈ પણ કરવામાં આવી નથી અને પાંચ કિલોમીટરના અંતરમાં એક પણ પ્રકારના નાળાની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી જેને લઈને ખેડૂતોના ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે અને કિંમતી જમીનોનું ધોવાણ થયું છે.
આ અંગે ડેપ્યુટી કલેક્ટરને તાત્કાલિક પાણી નિકાલની વ્યવસ્થાની માંગ કરવામાં આવી છે અને સાથે સાથે નર્મદા વિભાગને તાત્કાલિક નાળા બનાવી આપે તેવી રજૂઆત પણ કરાઇ છે.
આ પણ વાંચો: