સુરત: કીમ-કુડસદ વિસ્તારમાં વરસાદી આફત, તંત્રની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી સામે સ્થાનિકોમાં રોષ
મુખ્ય માર્ગ પર કમર સુધી પાણી હોવાથી વાહનચાલકો પરેશાન છે અને હોસ્પિટલો તેમજ દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતાં મોટા પ્રમાણમાં આર્થિક નુકસાન થયું છે.
Published : July 8, 2026 at 1:47 PM IST
સુરત : ત્રણ દિવસના સતત વરસાદે સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના કીમ-કુડસદ વિસ્તારમાં ભયાનક જળબંબાકાર સર્જ્યો છે. 150થી વધુ ઘરો, દુકાનો અને હોસ્પિટલોમાં ગટરના દૂષિત પાણી સાથે વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં રોગચાળાનો ભય ફેલાયો છે, જ્યારે તંત્રની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી સામે સ્થાનિકોમાં ઘોર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામ ખાતે ભારે વરસાદને કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કીમ-કુડસદ રોડ પર આવેલી સમૂહ વસાહત સહિતના વિસ્તારો જળમગ્ન થઈ ગયા છે. સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે, લગભગ 150થી વધુ ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયું છે. પાણીની સાથે ગટરોનું પાણી પણ ભળી જતાં દુર્ગંધ ફેલાઈ છે, જેને લઈને રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો ભય સ્થાનિકોને સતાવી રહ્યો છે.
કીમ-કુડસદ મુખ્ય માર્ગ પર કમર સુધી પાણી ભરાતાં વાહનચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. રસ્તાની બાજુમાં આવેલી હોસ્પિટલો અને દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતાં મોટું નુકસાન થયું છે. આ પરિસ્થિતિને જોતા સ્થાનિકો તંત્રની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે, આ સ્થિતિ ‘ઘોડા છૂટી ગયા બાદ તબેલાને તાળું મારવા’ જેવી છે. હવે પાણી ભરાયા બાદ તંત્ર નિકાલની કામગીરીમાં લાગી ગયું છે.
ડૉ. ઝાકીર કાનુંગાએ જણાવ્યું હતું કે, “ત્રણ દિવસથી સતત વરસાદને કારણે પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અમે પંચાયતમાં ઘણીવાર ફરિયાદો કરી છે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનો રિસ્પોન્સ મળ્યો નથી. ગટર સાફ કરવા માટે જે અરજીઓ કરી છે, તેનો કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી. હોસ્પિટલ અને ઘરમાં પાણી ભરાવાથી ફર્નિચર અને અનાજનું મોટું નુકસાન થયું છે. આ નુકસાનની ભરપાઈ કોણ કરશે? હોસ્પિટલમાં પાણી ભરાયા હોવાથી દર્દીઓ આવી શકતા નથી. રિક્ષા કે અન્ય વાહનો આવવા તૈયાર નથી, કારણ કે રસ્તા પર કમર સુધી પાણી છે.”
આ પણ વાંચો...