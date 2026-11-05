ભાવનગરમાં પાણીનું નેટવર્ક મજબૂત કરવા 150 કરોડ ખર્ચાશે, બોરતળાવ ભરવા સરકારમાં રજૂઆત
ભાવનગર શહેરમાં ભવિષ્યમાં પાણીની સમસ્યા ઉભી ન થાય તે માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરોડો ખર્ચવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે.
Published : November 5, 2026 at 4:52 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ભવિષ્યમાં પાણીની સમસ્યા ઉભી ન થાય તે માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરોડો ખર્ચવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને પાણીના નેટવર્ક માટે 150 કરોડ મંજૂર કરવા જઈ રહી છે. મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 150 કરોડના કામોને મંજૂરીઓ આપવામાં આવશે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં ભવિષ્યનો પ્લાન જણાવ્યો હતો.
પાણીની સમસ્યા પાછળ 150 કરોડ ખર્ચાશે
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ધનતેરસના દિવસે મળશે. નવું ભાવનગર બનવા જઇ રહ્યુ છે. વિકાસના કામોના આયોજન રૂપે હાલમાં ભાવનગરની સાડા આઠ લાખ જનતા માટે 195 MLD પાણી પૂરું પાડીએ છીએ. આવતા સમયમાં ભાવનગર વિકસિત બની રહ્યું છે. માનવ વસાહત 11.50થી 12 લાખ પહોંચી શકે છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજન રૂપે હાલમાં 150 કરોડના કામોને મંજૂરી આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારની મંજૂરી લઇને મહાનગરપાલિકા વિકાસના કામ હાથ ધરશે.
કેવા કામો કરવામાં આવશે?
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશન મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રો વોટર પ્લાન્ટ હોય, ટીપી સ્કીમ હોય, અધેવાડા હોય કાળીયાબીડ હોય બધા વિસ્તારના વિકાસને લઈને 150 કરોડના કામોને ધનતેરસના દિવસે મંજૂરી આપવા જઈ રહ્યા છીએ. હાલમાં આપણે સાત દિવસ પાણી આપી રહ્યા છીએ. વિશેષ રૂપે નવું આપી શકાય તેવું આયોજન છે. પાણી આપણી પહેલી જરૂરિયાત છે તેથી ભવિષ્યમાં તકલીફ ઊભી થાય નહીં તે માટે 150 કરોડના કામોને મંજૂરી આપવા જઈ રહ્યા છીએ.
ખાલી બોરતળાવ ભરવા માટે સૌની યોજનામાં માંગ
ભાવનગર શહેરના પાણી પૂરું પાડતો શેત્રુંજી ડેમ ભરેલો છે પરંતુ શહેરમાં આવેલું બોરતળાવ ખાલી છે. ચેરમેન કિશન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે ઈશ્વરની કૃપાથી શેત્રુંજી ડેમ બે વખત ઓવરફ્લો થયો તેથી પાણીની શાંતિ છે. આપણા માટે ચિંતાનો વિષય બોરતળાવ છે જેમાંથી આપણે પાણી ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. મેયર દ્વારા ધારાસભ્ય સેજલબેન અને કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીને રજૂઆત કરી હતી અને તેમને સરકારમાં રજૂઆત કરી છે. ટૂંક સમયમાં જ બોરતળાવમાં સૌની યોજનામાંથી પાણી ભરવામાં આવશે.
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