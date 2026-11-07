'માતા મને માર મારે છે, દાદા-દાદી સાથે રહેવું છે': 15 વર્ષના કિશોરે માતા સામે FIR નોંધાવવા ગુજરાત HCના દરવાજા ખખડાવ્યા
કિશોરે જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ રક્ષણ અને યોગ્ય સંભાળની માગણી કરી છે.
Published : November 7, 2026 at 9:25 AM IST
અમદાવાદ: માતા દ્વારા શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાના આક્ષેપ સાથે 15 વર્ષના કિશોરે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. કિશોરે જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ રક્ષણ અને યોગ્ય સંભાળની માગણી કરી છે. સાથે જ માતા સાથે રહેવાને બદલે મોરબીમાં રહેતા પોતાના દાદા-દાદી સાથે રહેવાની મંજૂરી આપવા અને માતા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાનો આદેશ આપવા હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી છે.
કિશોરના માતા-પિતાના વર્ષ 2020માં છૂટાછેડા થયા હતા. ત્યારબાદ કિશોરની કસ્ટડી તેની માતા પાસે રહી હતી. માતા અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં રહે છે, જ્યારે કિશોરના પિતાનો પરિવાર મોરબીમાં રહે છે. કિશોરના પિતા આફ્રિકાના અંગોલામાં નોકરી કરે છે. અરજીમાં કિશોરે આક્ષેપ કર્યો છે કે તેની માતા તેની પાસે ઘરનાં કામ કરાવતી હતી અને વારંવાર માર મારતી, અપમાનિત કરતી તથા માનસિક ત્રાસ આપતી હતી. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં મારપીટ અને હેરાનગતિની અનેક ઘટનાઓ બની હોવાનો પણ દાવો કર્યો છે.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ રફીક લોખંડવાલાએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, કિશોરે એવો પણ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે કે માતાએ એક વખત તેના પર છરી વડે હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ તેણે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કર્યો હતો અને સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ફરિયાદ આપી હતી. જોકે, તેની ફરિયાદના આધારે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી ન હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. કિશોરે અગાઉ બાળ કલ્યાણ સમિતિ સમક્ષ પણ રજૂઆત કરી હતી કે તેને સુરક્ષિત વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે અને મોરબીમાં રહેતા દાદા-દાદી પાસે મોકલવામાં આવે. કિશોરના જણાવ્યા મુજબ, દાદા-દાદી સાથે રહેવામાં તેને સુરક્ષિતતા અને યોગ્ય સંભાળ મળી શકે તેમ છે.
આ મામલે કિશોરે તેની દાદી મારફતે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બે અલગ-અલગ અરજીઓ કરી છે. એક અરજીમાં બાળ કલ્યાણ સમિતિને 13 ઓક્ટોબરની અરજી અને 21 ઓક્ટોબરે નોંધાયેલા નિવેદનને ધ્યાનમાં રાખીને કિશોરના હિતમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવા તથા તેના કલ્યાણ અને સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાં ભરવા માગણી કરી છે. બીજી અરજીમાં 19 ઓક્ટોબરની લેખિત ફરિયાદ અને ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 173(4) હેઠળ 24 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવેલી અરજીના આધારે માતા વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવાનો આદેશ આપવા માગણી કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ એમ.સી. ત્યાગીની અદાલતે બંને અરજીઓમાં સંબંધિત સત્તાધિકારીઓ, બાળ કલ્યાણ સમિતિ અને શહેર પોલીસને નોટિસ પાઠવી છે. કિશોરની અગાઉની ફરિયાદો અંગે અત્યાર સુધી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને તેને સુરક્ષા આપવા માટે કયા પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે તે અંગે જવાબ રજૂ કરવા અદાલતે જણાવ્યું છે. આ કેસમાં હવે 28 ડિસેમ્બરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.
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