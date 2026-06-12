એના વગર ઘર, ઘર નથી લાગતું, 15 વર્ષનો આકાશ માતાને ટિફિન દેવા ગયો અને વિમાન દુર્ઘટનામાં દુનિયા છોડી ગયો
અમદાવાદના મેઘાણી નગરમાં રહેતા સુરેશભાઈ અને સીતાબેન તેમના 15 વર્ષના દિકરાના મૃત્યુના શોકમાંથી હજી પણ બહાર આવી શક્યા નથી, જેણે વિમાન દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવ્યો હતો
Published : June 12, 2026 at 5:53 AM IST
અમદાવાદ: 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદના મેઘાણીનગરમાં સર્જાયેલી વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ થવા આવ્યું છે. આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ દુર્ઘટના સાથે સંકળાયેલા લોકોના માનસપટ પરથી આ ઘટનાની કરૂણ યાદો આજે પણ ભૂલાઈ નથી. આવી જ કઠોર યાદોમાં ઝુરતા અમદાવાદના સુરેશભાઈ અને તેમના પત્ની સીતાબેનની પણ કહાની છે, જેમણે પોતાના 15 વર્ષના વ્હાલસોયા દિકરાને ગુમાવ્યો છે.
મેઘાણીનગરમાં ચાની કિટલી ચલાવતા સીતાબેન અને ઓટો રીક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાત ચલાવતા સુરેશભાઈનો દીકરો આકાશ હવે આ દુનિયામાં નથી. આકાશ તે સમયે તેમની માતા સીતાબેનને ટિફિન આપવા માટે આવ્યો હતો અને તેને વિમાનદુર્ઘટના રૂપી કાળ આંબી ગયો, તેને બચાવવા જતાં માતા સીતાબેન પણ દાઝી ગયા હતા. સીતાબેનના હાથમાં આજે પણ એ સમયે દાઝી ગયાનું નિશાન છે જે પળેપળે તે ઘટનાની યાદો તાજા કરાવે છે અને આજે પણ તેઓ પુત્ર ગુમાવ્યાના શોકમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી.
આકાશ પટનીના પિતા સુરેશભાઈ પટનીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં રહે છે, અને પ્લેન ક્રેશની જે દુર્ઘટના બની હતી, એ બીજે મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટેલની પાસે મારી પત્ની સીતા કીટલી ચલાવતી હતી. હું બાબુભાઈના ઘરે હતો અને મારા છોકરાને મેં તે સમયે કીધું કે જા તારી માતાને ટિફિન આપી આવ. હું ઓટો રીક્ષા ચલાવું છું અને થોડીવારમાં હું પેસેન્જર લઈને શાહીબાગ ઉતારવા નીકળી ગયો હતો. દિકરાને ટિફિન લઈને ચાની કેટલીએ મોકલ્યો હતો અને પોતાની મમ્મીને ટિફિન ખવડાવ્યું હતું અને થોડીવારમાં હું શાહીબાગ પહોંચીને ત્યાં બેઠો હતો કે, થોડીવારમાં જોરદાર ધડાકાનો અવાજ આવ્યો અને ધુમાડાના ગોટે ગોટા નીકળવા લાગ્યા, અને હું એ દ્રશ્ય જોઈને ફટાફટ રિક્ષા લઈને મારી ચાની કીટલી પર પહોંચી ગયો પરંતુ ત્યાં એટલો ધુમાડો અને રાખ હતી કે, હું કંઈ કરી ન શક્યો.
થોડીવારમાં મારા ભત્રીજાનો ફોન આવ્યો, તેણે કહ્યું કાકા ક્યાં છો ? મે તેને કહ્યું, હું અહીં પ્લેન ક્રેશવાળી જગ્યા પર છું, તું ક્યાં છે ? તો તેને જવાબ આપ્યો હું ઘોડા કેમ્પના રોડ ઉપર છું. આકાશને અમે ગડું કહીને બોલાવતા હતા. મારા ભત્રીજાએ કહ્યું તે ક્યાં છે? ત્યારે મે કહ્યું કે, મને હજી મળ્યો નથી, હું શોધું છું તને મળે તો ફોન કરજો. 15 મિનિટ પછી તેણે મને ફોન કર્યો અને કીધું કે "કાકા તમે તાત્કાલિક સિવિલમાં આવી જાઓ" પરંતુ ત્યાંથી હું ફટાફટ સિવિલ પહોંચ્યો હતો, ત્યારે ભત્રીજાએ કહ્યું કે ગડુંને લાવ્યા છે અને "પોસ્ટમોર્ટમમાં લઈ ગયા છે " પોસ્ટમોર્ટમનું નામ લીધું તો શરીર ઢીલું થઈ ગયું અને ખબર પડી કે મારો છોકરો તો જતો રહ્યો. પછી મે એમને પૂછ્યું કે" તારી કાકી ક્યાં છે? તેણે મને કીધું કે કાકીને ઉપર દાખલ કર્યા છે.
સુરેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, એ સમયે સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાશો આવતી હતી અને એવી હદ સુધી બળેલી લાશો હતી કે જોઈ પણ શકાતી ન હતી. ત્યાર પછી હું મારી પત્ની પાસે ગયો અને તેમણે મને પૂછ્યું કે ગડું ક્યાં છે? ત્યારે મેં એમને કીધું કે હજી અમે એને શોધીનએ છીએ. થોડીવારમાં પોસ્ટમોર્ટમની અંદર મારા છોકરાનો મૃતદેહ લાવવામાં આવ્યો. પોલીસવાળા અંદર જવા દેતા ન હતા અને પોલીસવાળાએ કીધુ કે 72 કલાક પછી તમને છોકરાનો રિપોર્ટ મળશે. ચાર દિવસ સુધી અમે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ પડ્યા રહ્યા. 72 કલાક પછી અમને આકાશની લાશ આપવામાં આવી. અમે એમની અંતિમ વિધિ કરી. 15 થી 20 દિવસ સુધી મે મારી પત્નીને આ બાબતની જાણ થવા દીધી ન હતી. કારણ કે મારી પત્નીની હાલત બહુ ભયંકર હતી તે બહુ જ દાઝેલી હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતી.
આકાશની યાદમાં આજે સુરેશભાઈએ પોતાના ઘરમાં મંદિર બનાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મારો 15 વર્ષનો દીકરો આ દુનિયામાં નથી એમની યાદો અમારી સાથે છે, તેના ફોટા ઉપર અમે દરોજ્જ દીવા-બત્તી કરીએ છીએ. 12 તારીખે તેની યાદમાં અમે ભજન રાખવાના છીએ. મારા દિકરાને ભણી ગણીને મોટો માણસ બનવાનું સપનું હતું અને સારી રીતે ભણતો હતો. એને સારી નોકરી મળે એ મહેનત કરીને મોટા હોદ્દા સુધી પહોંચે એવી અમારી ઈચ્છા હતી. કારણકે તેની મા ચાની કેટલી ચલાવતી હતી અને હું રીક્ષા ચલાવું છું અમે ગરીબ પરિવારના લોકો છીએ પરંતુ મારા છોકરાને ઉચ્ચ હોદ્દા સુધી પહોંચાડવાની બનાવવાની આશા હતી. આકાશ કહેતો કે પપ્પા હું મોટો થઈ જઈશે પછી તમારે કામ કરવાની જરૂર નહીં પડે.
સુરેશભાઈ વધુમાં જણાવે છે કે, તેની માતા દિકરાની મૃત્યુંના શોકમાંથી બહાર આવી શકી નથી. તેમની પત્ની દિવસ-રાત આકાશને યાદ કરીને રડે છે, તેની હાલત હજી પણ ખરાબ છે. પરંતુ મનથી એ બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે. તે કંઈ બોલતી પણ નથી અને કંઈ કરતી પણ નથી, બસ એને યાદ કરી કરીને રડ્યા કરે છે. એ આકાશને બચાવવા ગઈ હતી અને પોતે દાઝી ગઈ. આવી સ્થિતિમાં અમે એક વર્ષથી જીવી રહ્યા છે રાત દિવસ અમને ઊંઘ નથી આવતી બસ છોકરાની યાદ આવે છે.