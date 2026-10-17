સાઉદી અરેબિયામાં ફસાયેલા કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના 15 યાત્રિકો સલામત વતન પરત ફર્યા, 4 દિવસની મુશ્કેલીઓ બાદ પરિવાર સાથે મિલન
કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના 15 જેટલા યાત્રિકો સલામત રીતે ગુજરાત પરત ફર્યા છે.
Published : October 17, 2026 at 12:14 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સાઉદી અરેબિયામાં હુથી બળવાખોરોના હુમલા બાદ ફ્લાઇટ્સ રદ થવાને કારણે ઉમરાહ માટે ગયેલા અનેક ભારતીય યાત્રિકો ફસાયા છે જેમાં ગુજરાતના યાત્રિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના 15 જેટલા યાત્રિકો સલામત રીતે ગુજરાત પરત ફર્યા છે.
વૈકલ્પિક રૂટના માધ્યમથી યાત્રિકો પરત ફર્યા
સાઉદી અરેબિયાના મક્કાથી રોડ માર્ગે તાઇફ અને ત્યાંથી ઓમાન થઇ મુંબઇ પહોંચ્યા બાદ યાત્રિકોને ટ્રેન મારફતે ગુજરાત લાવવામાં આવ્યા હતા. ચાર દિવસ સુધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યા બાદ વતન પરત ફરેલા યાત્રિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો અને પરિવારજનો સાથે પુન:મિલન થયું હતું.
વૈકલ્પિક રૂટના માધ્યમથી યાત્રિકોને પરત લાવવામાં આવ્યા છે. ફ્લાઇટ સુધી ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે વૈકલ્પિક માર્ગો શોધી અને ત્યારબાદ અલગ અલગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અંગેના સાધનોનો ઉપયોગ કરી અને ભારત પરત મોકલવામાં આવ્યા છે. મક્કાથી રોડ માર્ગે તાઇફ મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ઓમાનથી મુંબઇ રવાના થયા હતા. મુંબઇથી ટ્રેન મારફતે મોડી રાત્રે સુરેન્દ્રનગર લાવવામાં આવ્યા છે. કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર અને અમદાવાદના 15 યાત્રિકો પણ સલામત રીતે ગુજરાત પહોંચ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગરના 4 યાત્રિકો પરત ફર્યા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ફાયેલા 04 યાત્રિકો પણ સાઉદી અરબ ઉમરાહ કર્યા બાદ પરત ફર્યા છે. શહેરના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં રહેતા બટુકભાઇ જરગેલા અને તેમનો પરિવાર ઉમરાહ માટે સાઉદી ગયો હતો અને ત્યાં ફસાયો હતો. સાઉદીમાં ફ્લાઇટો રદ થતા તેમને રેલવે મારફતે ઓમાન મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ત્યાંથી ફ્લાઇટમાં બેસાડીને મુંબઇ લાવવામાં આવ્યો હતો. મુંબઇથી ટ્રેન મારફતે આ યાત્રિકો પરત ફર્યા હતા.
સાઉદીમાં ફસાયેલા યાત્રિક બટુકભાઇ અને તેમના પરિવારજનોને ચાર દિવસ સુધી અલગ અલગ જગ્યાએ રહેવું પડ્યું હતું.
સાઉદીથી પરત ફરેલા યાત્રિક બટુકભાઇ જગરેલાએ જણાવ્યું હતું કે, "ખૂબ તકલીફો પડી પણ સલામત ભારત આવ્યા છે તેનો આનંદ છે."
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