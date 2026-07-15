149મી રથયાત્રા: ફાયર ટેન્ડર, ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો, વોટર બાઉઝર અને રેસ્ક્યુ સ્ટાફ સ્ટેન્ડબાય; પોલીસ, 108, AMC સાથે સંકલિત કામગીરી
સમગ્ર રથયાત્રા રૂટ પર વ્યૂહાત્મક ફાયર સ્ટ્રાઈક પ્લાન તૈયાર, ઝીરો ફાયર કેઝ્યુલ્ટી'ના લક્ષ્ય સાથે ફાયર વિભાગ એલર્ટ મોડમાં
Published : July 15, 2026 at 2:59 PM IST
અમદાવાદ: ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રામાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડવાના અનુમાન વચ્ચે અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ વિભાગે સમગ્ર રૂટ માટે વ્યાપક સુરક્ષા આયોજન અમલમાં મૂક્યું છે. આ વર્ષે વિભાગે 'ઝીરો ફાયર કેઝ્યુલ્ટી'નું લક્ષ્ય નક્કી કરીને આગ જેવી કોઈપણ દુર્ઘટનાને રોકવા તેમજ ઇમરજન્સીમાં ઝડપી પ્રતિસાદ મળી રહે તે માટે બહુસ્તરીય ફાયર સ્ટ્રાઈક પ્લાન તૈયાર કર્યો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ વિભાગના ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર સ્વસ્તિક જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર રથયાત્રા રૂટ પર ફાયર ટેન્ડર, ક્વિક રિસ્પોન્સ વાહનો, વોટર બાઉઝર અને રેસ્ક્યુ ટીમોને વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવશે. ફાયર ઓફિસરો, ફાયરમેન, ડ્રાઇવરો અને રેસ્ક્યુ સ્ટાફની 207 લોકોની ટીમ 24 કલાક ડ્યૂટી ગોઠવવામાં આવી છે, જ્યારે તમામ ફાયર વાહનો અને બચાવ સાધનોની પૂર્વ ચકાસણી પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર કામગીરીનું સતત મોનિટરિંગ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા કરવામાં આવશે.
વિભાગે ખાસ કરીને એવા વિસ્તારોને હાઈ-રિસ્ક તરીકે ઓળખ્યા છે જ્યાં રથયાત્રા દરમિયાન ભારે ભીડ એકત્ર થવાની શક્યતા છે, સાંકડા રસ્તાઓ છે, જૂના મકાનો આવેલી છે, વેપારી વિસ્તારો છે અથવા ટ્રાન્સફોર્મર, ઓવરહેડ ઇલેક્ટ્રિક વાયર, ગેસ સિલિન્ડર અને જનરેટર જેવા જોખમી તત્ત્વો હાજર છે. આવા વિસ્તારોમાં વધારાની ફાયર ટીમો, મોબાઇલ પેટ્રોલિંગ અને સતત દેખરેખની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
સ્વસ્તિક જાડેજાએ જણાવ્યું કે, રથયાત્રા પહેલાં ફાયર વિભાગે પોલીસ, ટ્રાફિક પોલીસ, 108 ઇમરજન્સી સેવા, AMC, આરોગ્ય વિભાગ તેમજ વીજ પુરવઠા વિભાગ સાથે સંયુક્ત બેઠક અને સંકલન કર્યું છે. ઇમરજન્સી સમયે ફાયર વાહનોને અવરજવર કરવામાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે વિશેષ ઇમરજન્સી કોરિડોરની યોજના પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
રથયાત્રા પહેલાં સમગ્ર રૂટ પર ફાયર સેફ્ટી ઓડિટ પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન જૂની ઇમારતો, ઓવરહેડ ઇલેક્ટ્રિક વાયર, ટ્રાન્સફોર્મર, ડીજી સેટ, કામચલાઉ સ્ટોલ, ગેસ સિલિન્ડર અને ઇમરજન્સી એક્સેસ રોડનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં સંબંધિત વિભાગોને તાત્કાલિક સુધારાત્મક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
વિભાગે આગ અથવા અન્ય ઇમરજન્સી સમયે પ્રતિસાદ સમય ઘટાડવા માટે ફાયર રિસ્પોન્સ ડ્રિલ, રેસ્ક્યુ ડ્રિલ, મલ્ટી-એજન્સી કોઓર્ડિનેશન એક્સરસાઇઝ, કમ્યુનિકેશન ટેસ્ટિંગ અને ઇન્સિડન્ટ કમાન્ડ પ્રેક્ટિસ પણ યોજી છે. ગત વર્ષની કામગીરીના વિશ્લેષણ બાદ આ વર્ષે વધુ ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો, વધારાના સ્ટેજિંગ પોઈન્ટ, સુધારેલી કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ અને જોખમી વિસ્તારોનું પૂર્વ મેપિંગ કરવામાં આવ્યું છે.
ફાયર વિભાગે રથયાત્રામાં જોડાનારા શ્રદ્ધાળુઓ અને વેપારીઓને ખુલ્લી આગનો ઉપયોગ ટાળવા, ગેસ સિલિન્ડર અને ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનોનો સુરક્ષિત ઉપયોગ કરવા, ઇમરજન્સી માર્ગ અવરોધિત ન કરવા અને ફાયર વાહનોને તાત્કાલિક માર્ગ આપવા અપીલ કરી છે. વિભાગનું માનવું છે કે તંત્રની તૈયારી સાથે નાગરિકોનો સહયોગ પણ સલામત અને નિર્વિઘ્ન રથયાત્રા માટે એટલો જ જરૂરી છે.