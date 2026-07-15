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149મી રથયાત્રા: આરોગ્ય તંત્રનું આગોતરું આયેજન, 12 સ્થળે 108 એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત, 7થી 8 મિનિટમાં મળશે તાત્કાલિક સારવાર

રથયાત્રા જેવા વિશાળ જાહેર કાર્યક્રમોને ધ્યાનમાં રાખીને વધારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

149મી રથયાત્રા: આરોગ્ય તંત્રનું આગોતરું આયેજન, 12 સ્થળે 108 એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત, 7થી 8 મિનિટમાં મળશે તાત્કાલિક સારવાર
149મી રથયાત્રા: આરોગ્ય તંત્રનું આગોતરું આયેજન, 12 સ્થળે 108 એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત, 7થી 8 મિનિટમાં મળશે તાત્કાલિક સારવાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 2:59 PM IST

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અમદાવાદ: ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક રથયાત્રા દરમિયાન લાખો શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા અને આરોગ્ય સેવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવા દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે સંકલન કરીને સમગ્ર રથયાત્રા રૂટ પર 12 વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેથી કોઈપણ તબીબી ઇમરજન્સીમાં દર્દીને તાત્કાલિક સારવાર મળી શકે.

108 ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (EMRI)ના મીડિયા કમ્યુનિકેશન એન્ડ એનાલિટિક્સ વિભાગના વડા વિકાસ બિહાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "દર વર્ષે રથયાત્રા માટે પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતા ડિપ્લોયમેન્ટ પ્લાન અનુસાર અમારી ટીમ કામગીરી કરે છે. આ વર્ષે રથયાત્રાના સમગ્ર રૂટ પર 12 સ્થળોએ એમ્બ્યુલન્સ ગોઠવવામાં આવી છે, જેથી કોઈપણ અકસ્માત, ગરમી, બેભાન થવા કે અન્ય તબીબી પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક મદદ પહોંચાડી શકાય."

તેમણે જણાવ્યું કે, 108ની તમામ એમ્બ્યુલન્સ પહેલેથી જ દરેક પ્રકારની ઇમરજન્સી માટે સંપૂર્ણ સજ્જ હોય છે. જોકે રથયાત્રા જેવા વિશાળ જાહેર કાર્યક્રમોને ધ્યાનમાં રાખીને વધારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. દરેક એમ્બ્યુલન્સમાં તાલીમબદ્ધ ઇમરજન્સી મેડિકલ ટેકનિશિયન (EMT) ફરજ પર રહેશે, જેમને 52 દિવસની વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત, કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટરમાં 24 કલાક ડોક્ટરો ઉપલબ્ધ રહે છે, જે જરૂરી માર્ગદર્શન અને મેડિકલ કન્સલ્ટેશન પણ આપે છે.

વિકાસ બિહાનીએ જણાવ્યું કે, શહેર વિસ્તારમાં 108નો સરેરાશ રિસ્પોન્સ ટાઈમ માત્ર 7થી 8 મિનિટ છે, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 14થી 15 મિનિટ અને રાજ્યનો સરેરાશ પ્રતિસાદ સમય આશરે 11.5 મિનિટ છે. આધુનિક ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી કોલ મળતા જ દર્દીનું લોકેશન ટ્રેસ થઈ જાય છે અને નજીકની એમ્બ્યુલન્સને તરત જ મોકલી દેવામાં આવે છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, રથયાત્રા દરમિયાન 12 એમ્બ્યુલન્સ સાથે અંદાજે 60 કર્મચારીઓ અને 8થી 10 સુપરવાઇઝરો ફરજ પર રહેશે. સામાન્ય દિવસોમાં પણ અમદાવાદમાં સરેરાશ દર ત્રણ કિલોમીટરે એક 108 એમ્બ્યુલન્સ ઉપલબ્ધ રહે છે.

ગત વર્ષની રથયાત્રાનો ઉલ્લેખ કરતાં વિકાસ બિહાનીએ જણાવ્યું કે, રથયાત્રા દરમિયાન અંદાજે 35થી 40 દર્દીઓને સ્થળ પર જ સારવાર આપવામાં આવી હતી, જ્યારે કુલ મળીને લગભગ 100 ઇમરજન્સી કોલનો સફળતાપૂર્વક પ્રતિસાદ આપવામાં આવ્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ગયા વર્ષે કોઈપણ કેસમાં એમ્બ્યુલન્સ પહોંચવામાં નોંધપાત્ર વિલંબ થયો નહોતો.

આ વર્ષે પણ શહેર પોલીસ, આરોગ્ય વિભાગ અને 108 ઇમરજન્સી સેવા વચ્ચેના સંકલિત આયોજનને કારણે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે રથયાત્રા વધુ સુરક્ષિત અને સુવ્યવસ્થિત બને તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

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108 AMBULANCES DEPLOYED
AMBULANCES DEPLOYED
149TH RATH YATRA

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