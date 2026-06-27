ETV Bharat / state

ભગવાન જગન્નાથની સોમવારે જળયાત્રા, સ્વાગત માટે મોસાળ સરસપુરમાં જોરદાર તૈયારીઓ

અમદાવાદમાં 16 જુલાઈએ ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળશે. એ પહેલાં સોમવારે ભગવાનની જળયાત્રા યોજાશે, તેને લઈને તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

ભગવાન જગન્નાથની સોમવારે જળયાત્રા
ભગવાન જગન્નાથની સોમવારે જળયાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાને બસ હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. તે પહેલાં સોમવારે જળયાત્રા નીકળશે અને ત્યાર પછી ભગવાન જગન્નાથ વાજતે ગાજતે મામાના ઘરે જશે. ભગવાનની પધરામણીના પગલે મોસાળમાં પણ ખૂબ જ જોરદાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને ભક્તોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

જગન્નાથ મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, 16 જુલાઈના દિવસે ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળશે. રથયાત્રાને લગતા તમામ પ્રકારના કાર્યો મંદિર, પ્રશાસન, પોલીસ તરફથી કરવામાં આવી રહ્યા છે. રથયાત્રા પૂર્વે 29 જૂનના રોજ જળયાત્રા યોજવામાં આવશે. જળયાત્રા વર્ષો જૂની પરંપરા છે, આ દિવસે સાબરમતી નદીમાંથી 108 કળશ જળ લાવવામાં આવે છે અને ભગવાનને જળાઅભિષેક કરવામાં આવે છે, અને ત્યાર બાદ ભગવાન મોસાળ જાય છે.

16 જુલાઈએ ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)

જળયાત્રાને લઈને તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખુબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જળયાત્રા આગામી જેઠ સુદ પૂનમના દિવસે સોમવારે યોજાશે. ગંગા પૂજન માટે 108 પવિત્ર કળશ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જળયાત્રાના દિવસે સાબરમતી નદી માંથી જળ ભરીને ભગવાન જગન્નાથજીને દિવ્ય જળાભિષેક કરવામાં આવશે, ત્યાર પછી ભગવાન જગન્નાથ વાજતે ગાજતે તેમના મોસાળ સરસપુર ખાતે જશે, જ્યાં તેમનું પરંપરાગત રીતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે.

રથયાત્રાને લઈને જગન્નાથજીના મંદિરમાં ભાવિકોનો ધસારો વધ્યો
રથયાત્રાને લઈને જગન્નાથજીના મંદિરમાં ભાવિકોનો ધસારો વધ્યો (Etv Bharat Gujarat)

રણછોડરાય મંદિરમાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા અને તે પહેલાં યોજાતી પરંપરાગત જળયાત્રાને લઈને ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી તરફ ભગવાન જગન્નાથજીના સ્વાગત માટે સરસપુરવાસીઓ દ્વારા તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. રણછોડ રાય મંદિરની બહાર વિશાળ મંડપ બનાવવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે જ મંદિરનું કલર કામ અને ડેકોરેશન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ભજન મંડળીઓ સહિત ભાવિકોનો ધસારો
ભજન મંડળીઓ સહિત ભાવિકોનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

ભજન મંડળીઓમાં પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પન્ના પંચાલ નામના એક શ્રદ્ધાળુએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ 18 વર્ષથી ભજન મંડળીમાં સામેલ થાય છે, રથયાત્રા થકી જગતના નાથ ભક્તોને સામે ચાલીને દર્શન આપવા માટે આવે છે, તેના માટે ખૂબ જોરશોરથી તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, અને ખુબ જ ઉત્સાહ થઈ રહ્યો છે.

મંદિર બહાર વિશાળ પંડાલ બનાવાયો
મંદિર બહાર વિશાળ પંડાલ બનાવાયો (Etv Bharat Gujarat)

કિંજલબેન નામન અન્ય એક શ્રદ્ધાળુએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી ભજન કિર્તન કરે છે, બહુ સરસ લાગે છે. જાણે આખું ગામ અહીંયા આવી ગયું હોય તેવો ભાવ અનુભવાઈ છે. ભાણેજ આવે છે અમારે તો આનંદ આનંદ આવે છે. ભાણેજના સ્વાગત માટે અમે જોરદાર તૈયારીઓ કરી રહ્યા છીએ.

ભક્તોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ
ભક્તોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ (Etv Bharat Gujarat)

નીલાવતીબેન નામના શ્રદ્ધાળુ જણાવે છે કે, અમે રોજ સરસપુરમાં દર્શન કરવા માટે આવ્યે છીએ, અને હવે ભાણેજ આવવાના છે એટલે અહીંયા રોજ નવી નવી ભજન મંડળીઓ આવે છે. અમે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, ખૂબ જ આનંદ આવી રહ્યો છે. અમે છેલ્લા 50 વર્ષથી અહીં આવીએ છીએ, રથયાત્રામાં જોડાઈએ છીએ. અમે મામેરૂં કરીએ છીએ જે ખૂબ જ અદભૂત લ્હાવો હોય છે.

આ પણ વાંચો

  1. રથયાત્રા માટે અમદાવાદના અખાડા વીરો સજ્જ, જાણો શું રહેશે આ વર્ષે ખાસ અને કેવી ચાલી રહી છે તૈયારી
  2. રથયાત્રા માટે AMC સજ્જ, 13 કિમીથી વધુના રૂટ પર રોડ-ડ્રેનેજ, આરોગ્ય, ફાયર અને સફાઈ સુધીનું વિશેષ આયોજન
  3. અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાની તૈયારીઓ શરૂ, રથનું શરૂ થયું રંગરોગાન

TAGGED:

JAL YATRA 2026
AHMEDABAD RATHYATRA
149TH JAGNNATHJI RATHYATRA
ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા 2026
RATHYATRA 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.