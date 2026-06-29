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આજે ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા, 108 કળશમાં સાબરમતીનું જળ લાવી કરાશે અભિષેક

અમદાવાદમાં 16 જુલાઈએ ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળશે. એ પહેલાં આજે સોમવારે ભગવાનની જળયાત્રા યોજાશે, તેને લઈને ભાવિકોમાં ખુબજ ઉત્સાહ છે.

આજે ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા
આજે ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 7:57 AM IST

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અમદાવાદ: 16 જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળશે. એ પહેલાં આજે સોમવારે ભગવાનની જળયાત્રા યોજાશે, તેને લઈને ભાવિકોમાં ખુબજ ઉત્સાહ છે. 108 કળશમાં સાબરમતી નદીનું જળ લાવીને આ જળથી ભગવાન જગન્નાથજીનો અભિષેક કરવામાં આવશે.

આ જળયાત્રા જમાલપુર જગન્નાથ મંદિરથી નીકળીને સાબરમતી નદીના સોમનાથ ભૂદરના આરા સુધી પરંપરાગત રીતે યોજાશે, જેને લઈને સાધુ-સંતો મહંતો અને શ્રદ્ધાળુઓમાં ખુબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

આજનો કાર્યક્રમ

  • સવારે 08 કલાકે શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ
  • સવારે 08.30 કલાકે ગંગાપૂજન વિધિ
  • સવારે 10:00 કલાકે મહાજલાભિષેક
  • સવારે 11:00 કલાકે ગજવેશ દર્શન
  • બપોરે 12:00 કલાકે મહાપ્રસાદ

108 કળશનો મહાભિષેક: જળયાત્રાના દિવસે સાબરમતી નદીના સોમનાથ ભુદરના આરેથી વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે 108 કળશમાં પવિત્ર જળ ભરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ જળથી મંદિરમાં ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજીનો ભવ્ય જ્યેષ્ઠાભિષેક (મહાભિષેક) કરવામાં આવે છે.

નદી કિનારેથી પવિત્ર જળ લાવવા માટે હાથી, ઘોડા, પાલખી અને બેન્ડવાજા સાથે એક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો અને શ્રદ્ધાળુઓ જોડાય છે.

ગજવેશ દર્શન: મહાભિષેક સંપન્ન થયા બાદ ભગવાન જગન્નાથજીને વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર ધારણ કરવામાં આવતો ગજવેશ (ગણપતિ સ્વરૂપ) નો શ્રૃંગાર કરવામાં આવે છે. આ દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે હજારો ભક્તો ઉમટી પડે છે.

જળયાત્રાની વિધિ પૂર્ણ થયા પછી પ્રભુ વિધિવત રીતે તેમના મોસાળ (સરસપુર) ખાતે પધારે છે, જ્યાં તેમનું પરંપરાગત અને ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે.

  1. ભગવાન જગન્નાથની સોમવારે જળયાત્રા, સ્વાગત માટે મોસાળ સરસપુરમાં જોરદાર તૈયારીઓ
  2. રથયાત્રામાં ભક્તોને પ્રસાદ આપવા 1.5 લાખ કેસરિયા ઉપરણા તૈયાર, 40 હજાર મીટર કાપડમાંથી બનશે પવિત્ર અંગવસ્ત્ર, જાણો મહત્ત્વ

TAGGED:

149TH JAGNNATH RATHYATRA
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