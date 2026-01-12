સુરેન્દ્રનગરમાં ગુનાહિત પ્રવૃતિમાં ઝડપાયેલા 148 વાહનોની હરાજી કરાઇ, 19 લાખ 27 હજારની આવક ઉભી થઇ
ધાંગધ્રા ડિવિઝનના 06 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં ઝડપાયેલા વાહનોની જાહેર હરાજી કરવામાં આવી
Published : January 12, 2026 at 8:17 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રા ડિવિઝનમાં આવતા કુલ છ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગુનાહિત પ્રવૃતિમાં ઝડપાયેલા વાહનોની હરાજી કરવામાં આવી હતી જેમાં 19 લાખ 27 હજારની આવક ઉભી કરવામાં આવી છે.
148 વાહનોની હરાજી કરી 19 લાખ 27 હજારની આવક ઉભી કરાઇ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં ઝડપાયેલા વાહનો પોલીસ સ્ટેશનમાં જગ્યા વધુ પડતી રોકાણ કરતા હોય છે જેને લઇને પોલીસ સ્ટેશન ના કમ્પાઉન્ડ તેમજ પાર્કિંગમાં આવા વાહનો રાખવાના કારણે જગ્યાનો વર્ષો વર્ષ સુધી ઉપયોગ થતો નથી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા ડિવિઝનમાં આવતા કુલ છ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં ઝડપાયેલા વાહનો અને વર્ષોથી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં વપરાશ થયેલા વાહનો પોલીસ સ્ટેશનમાં પડ્યા હોય અને વાહન ચાલકો દ્વારા છોડાવવામાં ન આવ્યા હોય તેવા વાહનોની હરાજી કરવામાં આવી છે.
કુલ 148 જેટલા વાહનોની હરાજી કરી અને 19 લાખ 27 હજાર રૂપિયાની આવક ઉભી કરવામાં આવી હતી. ધાંગધ્રા સીટી પોલીસ સ્ટેશન, ધાંગધ્રા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન, પાટડી પોલીસ સ્ટેશન, દસાડા પોલીસ સ્ટેશન, જીજુવાળા પોલીસ સ્ટેશન અને બજાણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પડેલા વાહનોની હરાજી કરી અને વેચાણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 130 જેટલા બાઈક, 10 જેટલી રીક્ષા, 8 ફોરવ્હિલ સહિત 148 વાહનોની હરાજી કરવામાં આવી છે. આ હરાજીમાં વાહન ચાલકોને તાત્કાલિક વાહનો ઉઠાવી લેવાની સૂચના પણ ધાંગધ્રા Dysp દ્વારા આપવામાં આવી છે.
પોલીસ સ્ટેશનો ખુલ્લા થાય અને જગ્યા રોકાણ ન થાય તેવા આશ્રય સાથે વર્ષોથી પડેલા ગુનાહિત ઈતિહાસમાં વપરાયેલા વાહનોનો અંતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. હરાજી દરમિયાન કોઈ ગેરરીતિ ના થાય તે માટે ધાંગધ્રા Dysp તથા તમામ પોલીસ મથકોના PI સહિતનો સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: