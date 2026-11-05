વાવ થરાદ જીલ્લાના પોલીસ બેડામાં દિવાળી પહેલા જ પ્રમોશનની ભેટ, 147 પોલીસ પરિવારમાં દિવાળીની ખુશીઓ ડબલ
જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા બઢતી મળેલા તમામ કર્મચારીઓને અભિનંદન સાથે દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી
Published : November 5, 2026 at 10:05 PM IST
વાવ થરાદ: કોઈપણ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ માટે તેમની નોકરીમાં તેમને બઢતી મળે અને પ્રમોશન થાય તે ખુશીની પળ હોય છે અને તેવામાં પણ જ્યારે સામે દિવાળી હોય ને દિવાળી પહેલા જ કર્મચારીઓને પ્રમોશન મળે ત્યારે પરિવારમાં અઢળક ખુશીઓ જોવા મળતી હોય છે. કંઈક આવી જ ખુશીઓ વાવ થરાદ જિલ્લાના પોલીસ બેડામાં જોવા મળી રહી છે.
વાવ થરાદ જિલ્લામાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા કર્મચારીઓને બઢતી આપવાનો મહત્વનો નિર્ણય કરાયો છે જેમાં જિલ્લામાં અલગ અલગ પોલીસ મથકોમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓને બઢતી આપવામાં આવી છે. દિવાળી પહેલા મળેલી બઢતીની ખુશીઓથી પરિવારજનોમાં દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી નવરચિત વાવ થરાદ જિલ્લામાં 147 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓને કોન્સ્ટેબલમાંથી હેડ કોન્સ્ટેબલ અને હેડ કોસ્ટેબલને એએસઆઈ તરીકેની બઢતી પોલીસ વિભાગ તરફથી મળી છે. જેમાં જીલ્લામાં 37 આર્મ્ડ પોલીસ કર્મચારીઓને કોન્સ્ટેબલમાંથી આર્મ્ડ હેડ કોન્સ્ટેબલ, 75 પોલીસ કર્મચારીઓને આર્મ્ડ હેડ કોન્સ્ટેબલમાંથી આર્મ્ડ એ.એસ.આઈ તરીકે બઢતી મળી છે. જ્યારે 12 કર્મચારીઓને અન-આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાંથી અન-આર્મ્ડ હેડ કોન્સ્ટેબલ તેમજ 43 અન-આર્મ્ડ હેડ કોન્સ્ટેબલને અન-આર્મ્ડ એ.એસ.આઈ તરીકે બઢતી અપાઈ છે.
જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા બઢતી મળેલા તમામ કર્મચારીઓને અભિનંદન સાથે દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. આમ વાવ થરાદ જીલ્લામાં પોલીસ વિભાગમાં દીવાળી પહેલા જ દિવાળી જેવો માહોલ છવાયો છે.
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