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સુરેન્દ્રનગર: ચુડા નજીક બાલિકા વિદ્યાલયમાં ફૂડ પોઇઝનિંગની ઘટનામાં SITની રચના, રસોયા-વોર્ડન સસ્પેન્ડ

હાલ 133 બાળાઓને સુરેન્દ્રનગર સિવિલ, લીંબડી સરકારી હોસ્પિટલ અને ચુડા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જ્યારે તેમની હાલત સ્થિર જણાવાઈ છે.

ચુડા નજીક બાલિકા વિદ્યાલયમાં વાસી ખોરાકથી 147 બાળાઓ ફૂડ પોઇઝનિંગનો બની શિકાર
ચુડા નજીક બાલિકા વિદ્યાલયમાં વાસી ખોરાકથી 147 બાળાઓ ફૂડ પોઇઝનિંગનો બની શિકાર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના ચુડા નજીક આવેલી કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં વાસી ખીર ખવડાવવાના કારણે 147 જેટલી બાળાઓ ફૂડ પોઇઝનિંગનો ભોગ બની છે. હાલ 133 વિદ્યાર્થીનીઓ સારવાર હેઠળ છે અને હોસ્ટેલ સંચાલકોની બેદરકારી સામે આવતા રસોયા અને વોર્ડનને સસ્પેન્ડ કરી SIT તપાસ શરૂ કરાઈ છે.

વાસી ખીરથી 147 બાળાઓને ફૂડ પોઇઝનિંગ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચુડા નજીક આવેલી કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં 200થી વધુ બાળાઓ રહીને અભ્યાસ કરે છે. ગઈકાલે અહીં વાસી ખીર આપવામાં આવતા 147 બાળાઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થઈ. પૈકી 133 બાળાઓને સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલ, લીંબડી સરકારી હોસ્પિટલ અને ચુડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવી છે.

ચુડા નજીક બાલિકા વિદ્યાલયમાં વાસી ખોરાકથી 147 બાળાઓ ફૂડ પોઇઝનિંગનો બની શિકાર (Etv Bharat Gujarat)

બેદરકારીનો ખુલાસો: જાતે રસોઈ અને અપૂરતું પાણી
ઘટના બાદ સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્રએ તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી. પ્રાથમિક તારણમાં જાણવા મળ્યું કે વિદ્યાર્થીનીઓને વારંવાર વાસી ખોરાક આપવામાં આવતો હતો અને તેમની પાસે જાતે રસોઈ કરાવવામાં આવતી. હોસ્ટેલમાં પીવાના પાણીની પૂરતી વ્યવસ્થા નથી અને આપવામાં આવતું પાણી પણ પીવાલાયક ન હોવાનું વાલીઓએ જણાવ્યું.

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં વાસી ખીર ખવડાવવાના કારણે 147 જેટલી બાળાઓ ફૂડ પોઇઝનિંગનો ભોગ બની (Etv Bharat Gujarat)

SIT રચના અને તાત્કાલિક સસ્પેન્શન
આ બેદરકારી સામે આવતા જ વહીવટી તંત્રએ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી, નાયબ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી અને BRC કો-ઓર્ડિનેટરની SIT ટીમ બનાવી તપાસ શરૂ કરી. SITના રિપોર્ટ પહેલા જ રસોયા અને વોર્ડનને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરાયા છે. દર મહિને હોસ્ટેલ પાછળ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરાતો હોવા છતાં કોઈ સુવિધા ન મળતી હોવાનું તારણ છે.

AAPનો સવાલ: લાખો રૂપિયા વપરાય છે ક્યાં?આપ પ્રદેશ મહિલા મોરચા ઉપપ્રમુખ માધવી રાજપૂત અને પ્રવક્તા વિક્રમ દવે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

રાજકીય પક્ષો મેદાનમાં, ગુનો નોંધવાની માંગ
ABVP, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ હોસ્પિટલોની મુલાકાત લઈને પીડિત બાળાઓ અને તેમના વાલીઓ સાથે વાત કરી. તમામ પક્ષોએ બેદરકાર સંચાલકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવાની અને તાત્કાલિક સુવિધા સુધારવાની માંગ કરી છે.

ABVP સુરેન્દ્રનગર સંયોજક યશરાજસિંહ સોલંકીએ કલેક્ટર કચેરી ખાતે રામધૂન યોજી આવેદનપત્ર આપ્યું. તેમણે કહ્યું, “હોસ્ટેલ સંચાલકોએ બાળાઓને ઝેરી ખોરાક ખાવા મજબૂર કરી, તેમની સામે ગુનો દાખલ કરી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, નહીંતર આંદોલન કરીશું.”

કોંગ્રેસની તાળાબંધીની ચેતવણી
કોંગ્રેસ જિલ્લા મહિલા મોરચા પ્રમુખ ઝરણા જાનીએ વાલીઓ સાથે વાત કરી ગંભીર હકીકતો જાણી. તેમણે જણાવ્યું, “રાત્રે તબિયત બગડી તો ટીકડી આપી રૂમમાં બંધ કરી દેવાઈ. સંચાલકો ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. તંત્ર સંવેદનશીલ હોય તો ગુનો નોંધે, નહીંતર હોસ્ટેલને તાળું મારીશું.”

AAPનો સવાલ: લાખો રૂપિયા વપરાય છે ક્યાં?
આપ પ્રદેશ મહિલા મોરચા ઉપપ્રમુખ માધવી રાજપૂત અને પ્રવક્તા વિક્રમ દવે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. બાળાઓએ વેદના ઠાલવતા કહ્યું કે અમારી પાસે જ રસોઈ કરાવાય છે. માધવીબેને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, “દર મહિને ચોપડે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો દેખાડાય છે, પણ તે વપરાય છે ક્યાં?”

શિક્ષણ અધિકારીનું નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષણ અધિકારીનું નિવેદન: SIT રિપોર્ટ બાદ ગુનો
પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી ભગીરથસિંહ રાણાએ જણાવ્યું, “આ સંચાલકોની બેદરકારીનું પરિણામ છે. રસોયા અને વોર્ડન સસ્પેન્ડ કરાયા છે. SIT રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરાશે. દોષિતોને છોડાશે નહીં.”

133 વિદ્યાર્થીનીઓની હાલત સ્થિર હોવાનું સિવિલ સર્જન ડો. ચૈતન્ય પરમારે જણાવ્યું. આરોગ્ય વિભાગની સ્પેશિયલ ટીમો સતત દેખરેખ રાખી રહી છે. SITનો રિપોર્ટ આવતાની સાથે જ દોષિત સંચાલકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ થશે.

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