સુરતમાંથી 140KG ગાંજો ઝડપાયો; 70.44 લાખના મુદ્દામાલ સાથે બે શખ્સની ધરપકડ
સુરત SOG પોલીસે 70.44 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : November 25, 2026 at 6:19 PM IST
સુરત: સુરત SOGની ટીમે ડ્રગ્સનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 140 કિલોથી વધુના ગાંજા સાથે મુખ્ય આરોપી સહિત બેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરત SOG પોલીસે 70.44 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
નો ડ્રગ્સ સુરત સિટી હેઠળ ડ્રાઇવ
સુરત પોલીસે 'નો ડ્રગ્સ સુરત સિટી અને ઝીરો ટોલરન્સ અંતર્ગત છેલ્લા બે દિવસથી ડ્રાઇવ હાથ ધરી હતી. આ ડ્રાઇવ દરમિયાન સુરત સિટી પોલીસે 27 કેસ NDPSના દાખલ કર્યા હતા. સૌથી મોટો કેસ સુરત SOGએ 140 કિલો ગાંજાનો 70 લાખથી વધુના મુદ્દામાલનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ મામલે પોલીસે મૂળ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવનો વતની અને સુરતમાં કેબલ નેટવર્કનો વ્યવસાય કરતા 26 વર્ષીય રોહિત છોટુભાઈ કામળેની ધરપકડ કરી છે.
શોર્ટકટથી પૈસા કમાવવાની લાલચમાં ગાંજાનું વેચાણ કરતો હતો
પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપી રોહિત શોર્ટકટથી પૈસા કમાવવાની લાલચમાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં છૂટક ગાંજાનું વેચાણ કરતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ નશાના વેપારમાં અન્ય આરોપીઓ પણ સંડોવાયેલા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે. આ ગુનામાં સન્ની, દીપક અને વિશાલને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં પોલીસે વહેલી સવારે સન્નીને પણ ઝડપી પાડ્યો છે, જ્યારે દીપક અને વિશાલને પકડવા માટે પોલીસે તપાસ અને શોધખોળ તેજ કરી છે.
સુરત શહેર SOGના DCP રાજદીપસિંહ નકુમે અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, NDPS કેસમાં સજાની જોગવાઇ 20 વર્ષ છે અને તેમાં જામીન પણ મળતા નથી એટલે અપીલ છે કે આવા ગુનામાં સંડોવાશો નહીં અને જામીન પણ નહીં મળે અને જેલમાં સડવાનો વારો આવશે.
સુરત શહેરમાં નશાના કારોબાર સામે પોલીસની કાર્યવાહી વચ્ચે આટલી મોટી માત્રામાં ગાંજો ઝડપાતા નશાના નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો સુધી પહોંચવા પોલીસ તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે. શહેરમાં ડ્રગ્સના સપ્લાય અને વેચાણ સામે આ કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
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