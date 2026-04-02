સુરત: પાંડેસરામાં ઝડપાયેલો 1401 કિલો પનીરનો જથ્થો 'સબ-સ્ટાન્ડર્ડ' જાહેર, પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઇ
દૂધને બદલે પામોલિન તેલ અને એસિડિક એસિડ જેવા કેમિકલ્સનો ઉપયોગ કરી દરરોજ અંદાજે 400 કિલો જેટલું પનીર બનાવાતું હતું.
Published : April 2, 2026 at 4:54 PM IST
સુરત: સુરતમાં સ્વાસ્થ્યપ્રદ ખોરાકના નામે ઝેર પીરસતા તત્ત્વો સામે તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. ગત 5 માર્ચના રોજ પાંડેસરા વિસ્તારમાં SOG પોલીસ અને ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે પાડેલી રેડ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલ 1401 કિલો શંકાસ્પદ પનીરનો રિપોર્ટ આવતા તે 'સબ-સ્ટાન્ડર્ડ' જાહેર થયું છે. આ મામલે પાંડેસરા પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
દરરોજ 400 કિલો પનીર બનતું હતું
SOGની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, પાંડેસરા ભીડભંજન સોસાયટીમાં કારખાનું ધરાવતો મહેશકુમાર પૂર્ણાશંકર શર્મા છેલ્લા બે વર્ષથી આ કૌભાંડ ચલાવતો હતો. તે દૂધને બદલે પામોલિન તેલ અને એસિડિક એસિડ જેવા કેમિકલ્સનો ઉપયોગ કરી દરરોજ અંદાજે 400 કિલો જેટલું પનીર બનાવતો હતો. આ પનીર પર 'નોન બ્રાન્ડેડ લૂઝ એનાલોગ પનીર'ના સ્ટીકરો લગાવી શહેરની વિવિધ ડેરીઓમાં પ્રતિ કિલો 220 રૂપિયા લેખે વેચવામાં આવતું હતું.
28.44 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત થયો હતો
પોલીસ દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી: 1414 કિલો લૂઝ પનીર (કિંમત રૂ. 3.08 લાખ),પેશ્ચરાઇઝ અને હોમોનાઈઝર જેવા આધુનિક મશીનો (કિંમત રૂ. 25 લાખ),પામોલિન તેલના 16 ભરેલા ડબ્બા અને એસિડિક એસિડનો જથ્થો મળી કુલ રૂ. 28,44,170/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
ઘટના સમયે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરોએ લીધેલા નમૂનાઓને પૃથ્થકરણ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. રિપોર્ટમાં પનીરનો આ જથ્થો માનવ વપરાશ માટે અયોગ્ય અને હલકી ગુણવત્તાનો (સબ-સ્ટાન્ડર્ડ) જાહેર થતા હવે સંચાલક સામે કાયદેસરની કલમો હેઠળ ગાળિયો કસાયો છે. શહેરીજનોના આરોગ્ય સાથે લાંબા સમયથી રમત રમતા આ રેકેટનો પર્દાફાશ થતા ભેળસેળિયા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
