‘સ્વસ્થ ગુજરાત’ના દાવા વચ્ચે ચોંકાવનારા આંકડા: અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં એક વર્ષમાં 13,000થી વધુ લોકો પાણીજન્ય રોગોથી પીડાયા
છેલ્લા એક વર્ષમાં અમદાવાદની સરકારી હોસ્પિટલોમાં 11,928 અને ગાંધીનગરમાં 1996 દર્દીઓ પાણીજન્ય બિમારીઓથી પીડાયા, ખાનગી હોસ્પિટલોના આંકડા જોડાતા સ્થિતિ વધુ ગંભીર.
Published : March 23, 2026 at 4:19 PM IST
ગાંધીનગર: સ્વસ્થ અને સલામત ગુજરાતના સરકારી દાવાઓ વચ્ચે રાજ્યના બે મુખ્ય શહેરો અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પાણીજન્ય રોગોના આંકડા ચોંકાવનારા છે. ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાના પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આ આંકડાઓએ આરોગ્ય વ્યવસ્થા અને પીવાના પાણીની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઊભી કરી છે.
છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન માત્ર સરકારી હોસ્પિટલોમાં જ અમદાવાદમાં 11,928 અને ગાંધીનગરમાં 1996 દર્દીઓ પાણીજન્ય રોગોથી પીડાતા નોંધાયા છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જો ખાનગી હોસ્પિટલોના આંકડા પણ ઉમેરવામાં આવે તો આ સંખ્યા વધુ મોટી હોઈ શકે છે, જે વાસ્તવિક સ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવે છે.
રોગવાર સ્થિતિ શું છે?
ઝાડા-ઉલ્ટી (ગેસ્ટ્રોએન્ટરાઇટિસ)ના સૌથી વધુ કેસો નોંધાયા છે. અમદાવાદમાં 5823 અને ગાંધીનગરમાં 1173 દર્દીઓ આ રોગથી પીડાયા હતા. આ રોગ સામાન્ય રીતે પ્રદૂષિત પાણી કે ખોરાકથી ફેલાય છે જે સીધો પાણીની ગુણવત્તા સાથે સંબંધિત છે. કમળાના કેસોમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદમાં 2615 અને ગાંધીનગરમાં 208 દર્દીઓ સારવાર માટે આવ્યા હતા. કમળા મુખ્યત્વે હેપેટાઇટિસ A અને E વાયરસથી ફેલાય છે જે ગંદા પાણી દ્વારા ફેલાતી ગંભીર બીમારી છે.
ટાઈફોઈડના કેસોમાં પણ ઊંચો આંકડો નોંધાયો છે. અમદાવાદમાં 3399 અને ગાંધીનગરમાં 603 લોકો ટાઈફોઈડથી પીડાયા હતા. આ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન પણ મુખ્યત્વે પ્રદૂષિત પાણી અને સ્વચ્છતાના અભાવથી ફેલાય છે. કોલેરા જેવા ગંભીર અને જીવલેણ રોગના કેસો પણ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદમાં 91અને ગાંધીનગરમાં 12 દર્દીઓ કોલેરાથી પીડાતા નોંધાયા છે. કોલેરા સીધો ગટરમિશ્રિત પાણી અને અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિઓ સાથે જોડાયેલો છે.
ગાંધીનગરમાં પીવાના પાણીમાં ગટરનું પાણી ભળ્યું
સૌથી ચિંતાજનક બાબત એ છે કે ગાંધીનગર શહેરમાં ડિસેમ્બર 2025થી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન પીવાના પાણીની લાઈનમાં લીકેજ થવાને કારણે ગટરનું પાણી ભળ્યું હોવાની સરકારે સ્વીકારી છે. આ ઘટના પાણી પુરવઠા સિસ્ટમની ખામીઓ અને જાળવણીમાં બેદરકારીને સ્પષ્ટપણે ઉજાગર કરે છે.
સરકારનો શું દાવો છે?
આ તમામ કેસોમાં એકપણ મોત નોંધાયું નથી તેવો દાવો સરકારે કર્યો છે. આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા મુજબ સમયસર સારવાર અને મેડિકલ સુવિધાઓના કારણે દર્દીઓનું જીવન બચાવવામાં સફળતા મળી છે. જોકે, જાહેર આરોગ્ય નિષ્ણાતો માને છે કે માત્ર મોત ન થવું પૂરતું નથી. આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો બીમાર થવું એ પણ તંત્ર માટે ગંભીર ચેતવણી છે.
નિષ્ણાતો શું કહે છે?
જાહેર આરોગ્ય નિષ્ણાતોના મતે પાણીજન્ય રોગોના મુખ્ય કારણોમાં જૂની પાણીની પાઈપલાઈન, ગટર લાઈન સાથેની ક્રોસ-કનેક્ટિવિટી, લીકેજ, અનિયમિત ક્લોરીનેશન અને શહેરી વિસ્તારોમાં વધતી વસ્તીનો દબાણ સામેલ છે. ખાસ કરીને ચોમાસાની મોસમ દરમિયાન આ સમસ્યા વધુ વિકરાળ બની શકે છે.
હવે જરૂરી છે કે માત્ર આંકડાઓ રજૂ કરવાને બદલે તંત્ર દ્વારા પાણીની ગુણવત્તા સુધારવા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત કરવા અને નિયમિત મોનીટરીંગ માટે કડક પગલાં લેવામાં આવે.
