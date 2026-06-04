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14 વર્ષની દુષ્કર્મ પીડિતા ગર્ભવતી: ગર્ભપાતની મંજૂરી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા

સગીરાને હાલમાં 6 અઠવાડિયા અને 2 દિવસનો ગર્ભ હોવાનું તબીબી તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 6:03 PM IST

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અમદાવાદ: કચ્છ જિલ્લામાંથી એક સંવેદનશીલ કેસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. દુષ્કર્મનો ભોગ બનેલી 14 વર્ષ અને 10 મહિનાની સગીરાના ગર્ભપાત માટે તેના પિતા દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. સગીરાને હાલમાં 6 અઠવાડિયા અને 2 દિવસનો ગર્ભ હોવાનું તબીબી તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

પ્રસ્તુત કેસમાં આરોપીએ સગીરાનું અપહરણ કરીને તેની મરજી વિરુદ્ધ વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. જેના પરિણામે સગીરા ગર્ભવતી બની હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે નારાયણ સરોવર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સામે BNS તથા POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલી રહી છે.

સૌપ્રથમ સગીરાની તપાસ સ્થાનિક કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તે ગર્ભવતી હોવાનું જણાયું હતું. ત્યારબાદ વધુ ખાતરી માટે તેને જી.કે. જનરલ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલના રિપોર્ટ મુજબ સગીરાને 6 અઠવાડિયા અને 2 દિવસનો ગર્ભ હોવાનું નિર્ધારિત થયું છે.

સગીરાની ઓછી ઉંમર, તેની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ તેમજ તેના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવા અરજી કરવામાં આવી છે.

કેસની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે જી.કે. જનરલ હોસ્પિટલની વિશેષ મેડિકલ ટીમને સગીરાની તપાસ કરીને ગર્ભપાત અંગે તબીબી અભિપ્રાય રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.હાઇકોર્ટે મેડિકલ બોર્ડનો રિપોર્ટ 8 જૂન સુધીમાં રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. આ રિપોર્ટના આધારે આગામી સુનાવણી 9 જૂનના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં ગર્ભપાતની મંજૂરી અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે.

અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરતા વકીલ ભાવના આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, સગીરાની ઉંમર માત્ર 14 વર્ષ અને 10 મહિના છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ગર્ભ ધારણ કરવું તેના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર અસરકારક બની શકે છે. તેથી સગીરાના શ્રેષ્ઠ હિત અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ સમક્ષ ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે હાઇકોર્ટે મેડિકલ બોર્ડનો અભિપ્રાય માંગ્યો છે અને હવે આગામી સુનાવણી દરમિયાન રિપોર્ટના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવશે.

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