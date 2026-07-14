જુનાગઢ મનપાની ખાલી પડેલી વોર્ડ નં.3ની એક બેઠક પર પેટાચૂંટણી, ભાજપ-કોંગ્રેસ સહિત 14 ઉમેદવારોએ નોંધાવી દાવેદારી
જૂનાગઢ મનપાની ખાલી પડેલી વોર્ડ નંબર ત્રણની પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપ,કોંગ્રેસ સહિત આપ પાર્ટીના ઉમેદવારોએ આજે ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા.
Published : July 14, 2026 at 5:30 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે આજે ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરવાના અંતિમ દિવસે મુખ્ય હરીફ પક્ષો ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કર્યું.
ભાજપ તરફથી અકરમ કુરેશી અને કોંગ્રેસ તરફથી અશરફ થઈમે પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે. આ સિવાય આમ આદમી પાર્ટી અને અન્ય અપક્ષ ઉમેદવારો મળીને કુલ અત્યાર સુધીમાં 14 જેટલા ઉમેદવારોએ વોર્ડ નંબર ત્રણની ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કર્યા છે.
મનપા પેટા ચૂંટણી ભાજપ-કોંગ્રેસે રજૂ ભર્યા ઉમેદવારી પત્રો
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વોર્ડ નંબર-3ની ખાલી પડેલી એક બેઠક પર આજે ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કરવાના અંતિમ દિવસે ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સહિત અપક્ષ મળીને કુલ 14 જેટલા ઉમેદવારોએ ખાલી પડેલી વોર્ડ નંબર ત્રણની એક બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કર્યા છે. વોર્ડ નંબર ત્રણના ભાજપના બિનહરીફ વિજેતા થયેલા કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશીની સાઇબર ક્રાઇમ ગુનામાં અટકાયત થતા મ્યુન્સિપલ કમિશનર જૂનાગઢ દ્વારા અબ્બાસ કુરેશીને કોર્પોરેટર પદેથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યાર થી આ બેઠક ખાલી પડી હતી, જેમાં 28મી જુલાઈએ મતદાન હાથ ધરાશે.
ફરી ભાજપ-કોંગ્રેસ આમને-સામને
ખાલી પડેલી વોર્ડ નંબર ત્રણની એક બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપ તરફથી અબ્બાસ કુરેશીના ભાઈ અકરમ કુરેશી તેમજ ભાજપના સત્તાવાર ઉમેદવાર તરીકે તેમનું ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કર્યું હતું. બીજી તરફ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે વોર્ડ નંબર 8ના પૂર્વ કોર્પોરેટર અશરફ થઈમે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કર્યું. અગાઉ પાછલા દસ વર્ષથી વોર્ડ નંબર ત્રણની ચારેય બેઠકો પર ભાજપના જાહેર કરેલા ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટણી જીતતા હતા. દસ વર્ષ પૂર્વે વોર્ડ નંબર ત્રણમાં કોંગ્રેસનો દબદબો જોવા મળતો હતો. અહીંથી ભાજપના ઉમેદવારો ઉમેદવારી કરી શકતા ન હતા, ત્યારે કોંગ્રેસમાંથી જીતતા તમામ ઉમેદવારોએ પક્ષપલટો કરીને કેસરિયો ખેસ ધારણ કરતા પાછલા દસ વર્ષથી અહીં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા બની રહ્યા છે, જે પહેલા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડતા હતા અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોર્પોરેટર પદે પહોંચતા હતા.
28મી જુલાઈએ મતદાન, 30 જુલાઈએ મતગણતરી
આજે ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરવાના અંતિમ દિવસ બાદ ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થશે. જેમાં 16મી જુલાઈના રોજ તમામ ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કોઈપણ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડવા માંગતો ન હોય તેઓ તેમનું ઉમેદવારી પત્ર 17મી જુલાઈ સુધીમાં પરત ખેંચી શકશે. તે પછી 28 જુલાઈના દિવસે વોર્ડ નંબર ત્રણની એક બેઠક માટે મતદાન હાથ ધરાશે. જો મતદાનમાં કોઈ તકલીફ ન થાય તો 30મી જુલાઈના દિવસે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. મતદાનના દિવસે કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ આવે અને ફેર મતદાન કરવાની સ્થિતિ કોઈપણ બૂથમાં ઊભી થાય તો 29 જુલાઈના દિવસે ફેર મતદાન માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ 1 ઓગસ્ટના દિવસે તમામ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે જેની જાહેરાત રાજ્યનું ચૂંટણી પંચ કરશે.