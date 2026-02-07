લુપ્ત થતા પક્ષીઓ, માનવ માનસિક અવદશા પર લખી વાર્તાઓ, 13 વર્ષની લેખિકાથી રિવાબા પણ થયા પ્રભાવિત
જૂનાગઢની કન્યાશાળા નંબર 4ના 8માં ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી પ્રીતિએ જુદા-જુદા વિષયો પર 21 બાળવાર્તાઓ લખી
Published : February 7, 2026 at 4:35 PM IST
જૂનાગઢ: મોબાઈલ અને ઈન્ટરનેટના અમર્યાદિત વ્યાપવાળા આ સમયમાં બાળકો વિવિધ માહિતીઓને એક્સેસ કરતા થયા છે પરંતુ તેમની અંદરની કેટલીક પ્રતિભાઓ અને સંવેદનાઓ શુષ્ક થઈ રહી હોવાનું પણ જોવા મળે છે. આવામાં જૂનાગઢની સરકારી કન્યા શાળા નં.4માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની સંવેદના, મનોરંજન અને સંદેશ ભરેલી 21 વાર્તાઓનો એક સંપૂટ તૈયાર કરીને લેખિકા બની ચૂકી છે. 13 વર્ષ જેવી નાની ઉંમરમાં પ્રીતિ ગુજરાતી નામની વિદ્યાર્થીનીએ શાળામાં અભ્યાસ કરવાની સાથે તેમણે લુપ્ત થતા વન્યજીવો અને પક્ષીઓની સાથે વર્તમાન સમયમાં જોવા મળતી માનવ માનસિક અવદશા સૌરાષ્ટ્રની ભાતીગળ પરંપરાઓને ધ્યાને રાખીને 21 જેટલી બાળ વાર્તાનો સંપૂટ તૈયાર કર્યો છે. બાળ લેખિકાની આ સિદ્ધિ પાછળ તેની શાળામાં કામ કરતા શિક્ષકો કંચનબેન સાંગાણી અને પુર્વ આચાર્ય તરુણભાઈ કાટબામણાનું પણ મહત્વનું યોગદાન રહેલું છે.એકદમ ગરીબ પરિવારમાંથી આવતી પ્રીતિ આજે બાળ લેખક તરીકે ઉભરીને સામે આવી રહી છે. પ્રીતિની આ પ્રતિભાના રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી રીવાબા જાડેજાએ પણ વખાણ કર્યા. તાજેતરમાં જ તેઓ શાળાની મુલાકાતે પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ પ્રીતિનું પુસ્તક જોઈ પ્રભાવિત થયા હતા.
માત્ર 13 વર્ષની બાળ વાર્તા લેખિકા
સામાન્ય રીતે પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોમાં લેખન ક્ષમતા ખૂબ ઓછી જોવા મળે છે. શિક્ષકોએ નાના ભૂલકા સમાન વિદ્યાર્થીઓને સારા અક્ષર કરવા જોઈએ આવી પ્રાથમિક બાબતોનું શિક્ષણ આપવું પડતું હોય છે તેની સામે પ્રીતિએ માત્ર છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારથી પોતાની લેખન સફર શરૂ દીધી હતી. શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા કંચનબેન સાંગાણીએ પ્રીતિમાં રહેલી પ્રતિભાને ઓળખી અને તેને લખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી જેના પરિણામે તેનું લેખન વિકસતું ગયું અને આજે તેનો 21 બાળવાર્તાઓનો સંપૂટ પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યો છે.
21 જેટલા વિષયો પર લખી બાળવાર્તા
પ્રીતિએ ગુજરાતી ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 21 જેટલા અલગ અલગ વિષયો પર બાળ વાર્તા લખી છે જેમાં પહેલા વિષય તરીકે સમગ્ર ભારતમાંથી લુપ્ત થવાને આરે પહોંચી ગયેલા કાગડાથી તેણે બાળવાર્તા લખવાની શરૂઆત કરી.આ ઉપરાંત તેણે 'પાડોશી ધર્મ', 'પંખીઓનો દેશ', 'સૌરાષ્ટ્રના પ્રખ્યાત ઢોકળા', 'મોબાઈલનું ભૂત', 'ભરવાડની મહેમાનગતિ', 'અભિમાની જાદુગર', 'છોકરાઓનું ઘરનું લેસન', 'વાઘની મિત્રતા', 'ચકલીની સ્વતંત્રતા', 'આળસુ બચ્ચું', 'મેના પોપટની પ્રતિજ્ઞા' જેવી અલગ-અલગ 21 વાર્તાઓ લખી છે. પ્રીતિ પોતાની વાતચીતમાં આગળ જણાવે છે કે, તેને શાળા અને માતા-પિતા તરફથી લેખન પ્રતિભાને વિકસાવવામાં અવિરત સપોર્ટ મળતો રહ્યો છે. શિક્ષિકા કંચનબેને હંમેશાં તેને વધુ સારું લખવા અને વધુ વાંચવા માટે પ્રેરિત કરી, બીજી તરફ માતા-પિતાએ પણ તેને સફળતા મેળવવા માટે જુદી-જુદી રીતે પ્રેરિત કરી.
માર્ગદર્શક અને શિક્ષક કંચનબેન સાંગાણી નો પ્રતિભાવ
પ્રીતિ ગુજરાતી બાળ લેખક તરીકે ઉભરીને સામે આવી છે તે પૂર્વે છઠ્ઠા ધોરણમાં પ્રધાનમંત્રી કન્યા શાળા નંબર 4 માં પ્રવેશ મેળવીને આવેલી પ્રીતિની લેખન ક્ષમતા શાળાના શિક્ષિકા કંચનબેન સાંગાણી ને ધ્યાને આવી ત્યારબાદ શાળાના આચાર્ય તરુણભાઈ કાટબામણાએ માત્ર છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી આ દીકરી લેખક તરીકે સારું કામ કરી શકે છે તેની યોગ્યતા ઓળખીને તેને લેખન કરવા પ્રત્યે પ્રોત્સાહિત કરી પ્રીતિ વિષયો પકડીને ખૂબ સારું લખી શકે છે જેથી તેને શાળામાંથી એક વિષય આપવામાં આવતો હતો જેના પર તે બીજા દિવસે બાળવાર્તા લખીને શાળામાં આવતી હતી. પ્રીતિએ શાળા કક્ષાથી લઈને તાલુકા જિલ્લા ઝોન સૌરાષ્ટ્ર અને રાજ્ય કક્ષાએ બાળવાર્તાના લેખનમાં ભાગ લઈને રાજ્યકક્ષા સુધીના ઇનામો પણ મેળવ્યા છે.
પ્રીતિના પિતા રાજુભાઈ ગુજરાતીનો પ્રતિભાવ
બાળ લેખક પ્રીતિના રીક્ષા ચાલક પિતા રાજુભાઈ ગુજરાતી etv ભારત સાથે કરેલી ટેલિફોનિક એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમની દીકરી સારું લખી શકે છે તેની જાણ તેને જ્યારે શાળામાંથી દીકરીને બાળવાર્તા લખવાનું કહેવામાં આવ્યું, ત્યારથી પરિવારને ખબર પડી. હું પોતે રીક્ષા ચલાવું છું સાહિત્ય અને લેખનમાં મને બહુ ખબર ન પડે પરંતુ મારી દીકરીમાં લેખક તરીકે રહેલી ક્ષમતાઓને શાળાના શિક્ષકોએ ઓળખી તે માટે હું શાળા પરિવારનો આભારી છું અને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે પણ એક લેખક તરીકે મારી દીકરીને કોઈ પણ જગ્યાએ કામ કરવાની તક મળશે તો તેઓ ભલે લેખન પ્રત્યે જાણકાર નથી પરંતુ તેની દીકરી એક સારા લેખક તરીકે ગુજરાતમાં પોતાનું નામ રોશન કરે તે દિશામાં તેઓ સતત તેને મદદરૂપ બનતા રહેશે
પૂર્વ આચાર્ય ડો.તરુણભાઈનો પ્રતિભાવ
પ્રધાનમંત્રી કન્યા શાળા નંબર ચારના પૂર્વ આચાર્ય અને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા હાલ તેઓ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની શાળામાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે કામ કરી રહેલા ડૉ. તરુણભાઈ કાટબામણાએ ઈ ટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેઓ જૂનાગઢ પ્રધાનમંત્રી કન્યા શાળા નંબર 4 માં આચાર્ય તરીકે કામ કરતા હતા ત્યારે આ દીકરીને મળવાનું થયું. તેની લેખન કરવા પ્રત્યેની ચિવટ અને ઉત્સાહને ધ્યાને રાખીને અમે પ્રીતિને શિક્ષણની સાથે લેખક તરીકેનું શિક્ષણ કઈ રીતે આપી શકાય તેનામાં રહેલા લેખનના ગુણોને કઈ રીતે આગળ વધારી શકાય આવી નાની નાની બાબતોમાં અમારી સમગ્ર શાળાના શિક્ષકોએ ખૂબ મહેનતથી કામ કર્યું અને અંતે કંચનબેન સાંગાણીએ પ્રીતિ એક લેખક તરીકે સારું કામ કરી શકે છે તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી શિક્ષિકાએ સ્વીકારી અને આજે અમે ગર્વ સાથે કહી શકીએ છીએ કે પ્રધાનમંત્રી કન્યા શાળા નંબર ચારની અમારી વિદ્યાર્થીની બાળ લેખક તરીકે પોતાની જાતને સફળ બનાવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: