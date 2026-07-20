ભરૂચના દહેજ ખાતે પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા 2153 કરોડના 13 હજાર કિલો ડ્રગ્સનો નાશ કરાયો
રાજ્યના 24 એકમો દ્વારા કુલ 867 ગુનાઓમાં જપ્ત કરવામાં આવેલ રૂ.2153 કરોડની કિંમતનો નાર્કોટિક્સ જથ્થો (13,249.127 કિલોગ્રામ ડ્રગ્સ અને 5,71,028 બોટલો) નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : July 20, 2026 at 9:35 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ભરૂચના દહેજ ખાતે આયોજિત એક ડ્રગ્સ નાબૂદી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી તથા ડ્રગ્સ નિકાલ કમિટીના સભ્યોએ ડ્રગ્સના જથ્થાનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરી વિગતો મેળવી હતી. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી આ તમામ નાર્કોટિક્સ જથ્થાનો બિનહાનિકારક નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ સ્થળેથી નાયબ મુખ્યમંત્રીએ લાકડીયા (ભચાઉ) ખાતે યોજાયેલા નાર્કોટિક્સ જથ્થાના નાશ કાર્યક્રમનો પણ ઓનલાઇન પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.
રાજ્યના 24 એકમો દ્વારા કુલ 867 ગુનાઓમાં જપ્ત કરવામાં આવેલ રૂ.2153 કરોડની કિંમતનો નાર્કોટિક્સ જથ્થો (13,249.127 કિલોગ્રામ ડ્રગ્સ અને 5,71,028 બોટલો) નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
નશામુક્ત ગુજરાતના સંકલ્પને વધુ મજબૂતી આપતું ઐતિહાસિક પગલું ! 🫱🏻🫲🏻— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 20, 2026
✔️ આજે દહેજ ખાતે ગુજરાત સરકારે ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની "ઝીરો ટોલરન્સ" નીતિને વધુ એક વખત સાબિત કરી છે.
✔️ ગુજરાત પોલીસે વિવિધ કાર્યવાહીઓ દરમિયાન જપ્ત કરેલા અંદાજિત રૂ. ૨૧૫૩ કરોડના નાર્કોટિક્સનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી નાશ… pic.twitter.com/PegC576gHf
આ કાર્યવાહીમાં ભરૂચ, નર્મદા, સુરત ગ્રામ્ય, સુરત શહેર, નવસારી, તાપી-વ્યારા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, ડાંગ-આહવા, વલસાડ, વડોદરા ગ્રામ્ય, વડોદરા શહેર, આણંદ, ખેડા-નડિયાદ, પશ્ચિમ રેલવે (વડોદરા અને અમદાવાદ), અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ શહેર, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા સહિત સી.આઈ.ડી. ક્રાઇમ (CID Crime) અને એ.ટી.એસ. (ATS) ની ટીમની કામગીરી આવરી લેવાઈ હતી.
ત્યારબાદ GACL કંપની (દહેજ) ખાતે એન.ડી.પી.એસ. (NDPS) હેન્ડબુકના વિમોચનનો આયોજિત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ગુજરાત પોલીસની એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલી આ હેન્ડબુકનો મુખ્ય હેતુ તપાસ અધિકારીઓને સુદ્રઢ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાનો અને કાયદાનું કડક અમલીકરણ કરવાનો છે.
આ ઉપરાંત, પોલીસ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા 'ડ્રગ મુક્ત ગુજરાત' જાગૃતિ વીડિયો અને વ્યસનમુક્ત થયેલા પીડિતોના પ્રતિભાવો દર્શાવતી લઘુફિલ્મ તથા વિશેષ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસ વિભાગને અભિનંદન આપતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, આજના સમયમાં સમાજનું સૌથી મોટું દૂષણ ડ્રગ્સ છે. આ દૂષણ સામે ગુજરાત પોલીસ જે પ્રકારે જંગ લડી રહી છે તે ખરેખર વંદનીય છે. દરિયાના તેજ મોજાંઓ વચ્ચે, ભારત-પાકિસ્તાનની સરહદો પર અને અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાયેલી ગુનેગારોની 'મોડસ ઓપરેન્ડી' તોડવામાં ગુજરાત પોલીસે અભૂતપૂર્વ સફળતા મેળવી છે. ગુજરાત પોલીસે ડ્રગ્સ માફિયાઓ અને કાર્ટેલ સામે મજબૂત કાર્યવાહી કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સ્મગલિંગ નેટવર્કની કમર તોડી નાખી છે. છેલ્લા દોઢ વર્ષથી આ અભિયાનને એક જંગની જેમ લડીને હજારો કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડવામાં આવ્યું છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ સંબંધિત કેસોમાં કન્વિક્શન રેશિયો 65% ની આસપાસ છે, જે કાયદાકીય મજબૂતાઈ દર્શાવે છે. આગામી દિવસોમાં ડ્રગ્સના નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા લોકો સામે કોઈ પણ કાયદાકીય છટકબારી ન રહે તે રીતે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
પોલીસના માનવીય અભિગમની પ્રશંસા કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, ડ્રગ્સ વેચનારાઓ પકડાય ત્યારે તેમની પાસેથી મળતી માહિતીના આધારે આ દૂષણમાં ફસાયેલા યુવાનો અને તેમના પરિવારજનોનું કાઉન્સેલિંગ કરી તેમને સાચી દિશા આપવાનું સરાહનીય કાર્ય પણ પોલીસ કરી રહી છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના નાગરિકો અને સામાજિક સંસ્થાઓને અપીલ કરતા કહ્યું કે, પોલીસની કડક કાર્યવાહીની સાથે સાથે જ્યારે સમગ્ર સમાજ અને નાગરિકો આ લડતમાં જોડાશે, ત્યારે જ 'ડ્રગ્સ મુક્ત ગુજરાત'નો સંકલ્પ સંપૂર્ણપણે સાકાર થશે.
રાજ્ય સરકારની 'ડ્રગ્સ રિવૉર્ડ પૉલિસી' હેઠળ, જુદા જુદા 21 મોટા કેસોમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનાર 278 પોલીસ જવાનોને ₹59.42 લાખની ઇનામી રકમ એનાયત કરી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા.
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