જેતલસરમાં સર્જાયો ગમખ્વાર અકસ્માત:  ખાનગી બસ ટ્રેલર સાથે અથડાઈ, 13 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત

Published : December 12, 2025 at 11:21 AM IST
રાજકોટ: જેતપુર તાલુકાના જેતલસરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. ખાનગી બસ ટ્રેલર સાથે અથડાતા 13 મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા, તેમણે સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
જેતપુર તાલુકાના જેતલસર નજીક એક મોટો માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. જૂનાગઢથી રાજકોટ તરફ જઇ રહેલી એક ખાનગી પેસેન્જર બસ રોડ સાઇડમાં ઉભેલા બંધ ટ્રેલરની પાછળ ધડાકાભેર અથડાતા બસમાં સવાર 13 જેટલા મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
મળતી માહિતી અનુસાર, આ અકસ્માત ત્યારે સર્જાયો જ્યારે ખાનગી બસના ચાલકે રોડ સાઇડમાં ઉભેલા ટ્રેલરને ઓવરટેક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઓવરટેક કરવાના પ્રયાસમાં બસના ચાલકે બસ પરથી કાબુ ગુમાવતા બસ ધસમસતી બંધ હાલતમાં પડેલા ટ્રેલરની પાછળના ભાગે અથડાઇ હતી. આ અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. આ અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે બસના આગળના કાચ તૂટી ગયા હતા, જેને કારણે આગળ બેઠેલા ડ્રાઇવર તેમજ અન્ય મુસાફરોને ઇજા થઇ હતી.
જોકે, અકસ્માતના બનાવમાં સદભાગ્યે કોઇ મોટી જાનહાની થઇ નહોતી. પરંતુ બસમાં સવાર 13 જેટલા મુસાફરોને નાની મોટી ઇજા થઇ હતી. અકસ્માતની જાણ થતા જ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ઇજાગ્રસ્ત મુસાફરોને તાત્કાલિક સારવાર માટે જેતપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતની જાણ થતા જ જેતપુર તાલુકા પોલીસનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો.
