સુરેન્દ્રનગરમાં નવી મતદાર યાદીમાં 13 લાખ 44 હજાર મતદાર નોંધાયા, 21415 લોકોના નામ કપાયા

સાડા ત્રણ મહિનાની કામગીરી બાદ મતદાર યાદી સુધારણા (SIR)ની કામગીરી બાદ અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 7:41 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: સાડા ત્રણ મહિનાની કામગીરી બાદ મતદાર યાદી સુધારણા (SIR)ની કામગીરી બાદ અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 4.40 કરોડથી વધુ મતદારો નોંધાયા છે જ્યારે 3.95 લાખ નામ કાપવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં નવી મતદાર યાદીમાં 13 લાખ 44 હજાર મતદાર નોંધાયા છે.

સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લા પ્રશાસન વિભાગ દ્વારા બેઠક યોજાઈ અને આ બેઠકમાં ખાસ ચૂંટણી અધિકારી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા SIRની કામગીરી પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા આંકડાકીય વિગતો રજૂ કરવામાં આવી હતી જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાંચ વિધાનસભાની બેઠકોમાં 13,44,000 જેટલા મતદાતાઓ નોંધાયા છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં SIRની કામગીરીમાં 1,725 જેટલા કર્મચારીઓને કામે લગાવવામાં આવ્યા હતા. નવી મતદાર યાદી મુજબ 13 લાખ 44 હજાર મતદાતાઓ સુરેન્દ્રનગરમાં નોંધાયા છે. 21316 જેટલા મતદાતાઓના નામોમાં ઉમેરો થયો છે તો બીજી તરફ 21415 જેટલા મતદાતાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે, જેમાં અન્ય સ્થળે રહેવા જતા રહ્યા હોય અથવા મરણ થઈ ગયેલું હોય અથવા વિદેશ જતા રહ્યા હોય તેવા લોકોના ચૂંટણી કાર્ડ રદ કરવામાં આવ્યા છે.

મતદાર યાદીમાં પોતાનાં નામો ચકાસણી કરી લેવા અપીલ - ચૂંટણી અધિકારી કે એસ યાજ્ઞિક

મતદાર યાદીની ફાઇનલ યાદી જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર કે એસ યાજ્ઞિક દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર મતદારોની યાદી દેખાશે તે ચેક કરી લેવી અને જો તેમાં નામ ન હોય અથવા કોઇ ભૂલ હોય તો નજીકમાં BLOને મળી લેવા પણ સુરેન્દ્રનગર ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

