એકતાનગરમાં 55 ઇ-બસના 127 ડ્રાઇવર 6 દિવસથી હડતાળ પર, ચૈતર વસાવાએ કર્યા ધરણા; શું છે કારણ?
એકતાનગરમાં 55 ઇ-બસના 127 ડ્રાઇવર વિવિધ માંગણીઓને લઇને છેલ્લા છ દિવસથી હડતાળ પર ઉતર્યા છે
Published : January 18, 2026 at 5:25 PM IST
નર્મદા: એકતાનગરમાં 55 ઇ-બસના 127 ડ્રાઇવર વિવિધ માંગણીઓને લઇને છેલ્લા છ દિવસથી હડતાળ પર ઉતર્યા છે. ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પણ ડ્રાઇવરોની માંગણી ના સંતોષાતા ધરણા પર બેઠા હતા. ડ્રાઇવર અચાનક હડતાળ પર ઉતરી જતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ફરવા માટે આવતા પ્રવાસીઓ અટવાયા હતા.
55 ઇ-બસના ડ્રાઇવર છ દિવસથી હડતાળ પર
એકતાનગર ખાતે ઉતરાયણના પર્વ ટાણે પગાર અને બીજી કેટલીક માંગણીઓને લઇને 55 ઇ-બસના 127 જેટલા ડ્રાઇવર એક સાથે હડતાળ પર ઉતરી જતા ઇ-બસના પૈડા થંભી ગયા છે જેને કારણે અનેક પ્રવાસીઓ અટવાયા હતા. પ્રવાસીઓએ souની ટિકિટ ખરીદી હોવા છતા તેમણે રીક્ષામાં જવાનો વારો આવ્યો હતો.
એકતા નગરમાં ઇ-બસોના 127 ડ્રાઇવરો 6 દિવસથી હડતાળ પર છે. ટ્રેન અને બસમાં કેવડિયા આવતા પ્રવાસીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પગારમાં વધારા સહિતની માંગણીઓ પૂર્ણ કરવામાં ના આવતા ડ્રાઇવરોએ હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. હડતાળના 6 દિવસ બાદ પણ ડ્રાઇવરોની માંગણીઓ ના સંતોષાતા ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પણ તેમની સાથે જોડાયા હતા અને ધરણા પર બેઠા હતા.
ચૈતર વસાવાએ JBM કંપનીના મેનેજર સાથે વાત કરી 15 દિવસમાં પગાર વધારો કરવામાં નહીં આવે તો ફરી આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, આદિવાસીઓનું શોષણ અમે ચલાવી નહીં લઇએ. બીજી તરફ બસ ડ્રાઇવરનું કહેવું છે કે 2018થી કામ કરી રહ્યા છીએ અને પહેલા 22 હજાર પગાર મળતો હતો જે કંપની દ્વારા અચાનક 15 હજાર કરી દેવામાં આવ્યો છે જેનો વિરોધ કરીએ છીએ.
