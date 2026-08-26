શ્રાવણમાં 1262 શિવલિંગના એકસાથે દર્શન, 300 વર્ષ જૂનું છે ભાવનગરનું આ શિવાલય
રજવાડા સમયે સિહોરથી ભાવનગર આવેલા મહારાજા યાત્રા દરમિયાન 1200 કરતાં વધુ શિવલિંગ લાવ્યા હતા અને અહીં તેમની સ્થાપના કરી હતી.
Published : August 26, 2026 at 4:20 PM IST
ભાવનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં શિવના દર્શન શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, ત્યારે ETV BHARAT તમને એવા શિવાલયની વાત જણાવશે જ્યાં એક સાથે 1262 શિવલિંગ સ્થાપિત છે. ભાવનગર શહેરમાં આવેલી બારસો મહાદેવની વાડી તેની 1262 શિવલિંગની સ્થાપના અને અદભુત નજારાને કારણે લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. ઇતિહાસ પ્રમાણે આ મંદિર 300 વર્ષ જૂનું છે.
પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં શિવભક્તો ભગવાન શિવને રીઝવવાના પ્રયાસો કરે છે ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં આવેલી બારસો મહાદેવની વાડી વિસ્તારની ઓળખ ભગવાન શિવની સ્થાપનાને લઈને જ મળેલી છે. ભાવનગરના પીલ ગાર્ડનની સામે આવેલા વિસ્તારમાં 1200 મહાદેવની સ્થાપના રજવાડા સમયમાં થઈ હતી. જો કે અહીં 1,000 કરતાં વધારે શિવલિંગો છે.
બારસો મહાદેવનું મંદિર અને શિવલિંગો
ભાવનગર શહેરના પાનવાડી વિસ્તારમાં આવેલા પીલ ગાર્ડનની સામેની તરફ 1200 મહાદેવની વાડી આવેલી છે. નળિયાવાળું લાકડાનું બાંધકામ અને લોખંડની જાળીવાળું, ચારે તરફથી ખુલ્લું ભગવાન શિવનું મંદિર છે. જ્યાં પક્ષીઓમાં ચકલીઓનો કલબલાટ અને શાંતિ વચ્ચે માળાઓ સ્થાપિત છે અને ભગવાન શિવ બિરાજમાન છે.
મંદિરના પૂજારી કેતનગીરી ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે મારી પાંચ પેઢીથી અહીંયા પૂજા થઈ રહી છે. રજવાડા સમયનું આશરે 300 થી 350 વર્ષ જૂનું મંદિર છે. મંદિરની વિશિષ્ટતા એ છે કે તમે એક સાથે 1262 શિવલિંગની પ્રદક્ષિણા કરી શકો છો.
રજવાડામાં મહારાજા લાવ્યા હતા શિવલિંગ, જાણો ઇતિહાસ
1200 મહાદેવના મંદિરમાં સવારથી સાંજ આસપાસના લોકો અને તેમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા ભક્તો પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં આવીને પૂજા પાઠ કરી રહ્યા છે. ત્યારે મૌલિકભાઈ બારૈયાએ જણાવ્યું હતું કે અહીંયા આ મંદિરનો ઇતિહાસ એવો છે કે આ વર્ષો જૂનું છે. સિહોરથી જ્યારે ભાવનગર મહારાજા આવ્યા ત્યારે તેઓ યાત્રાએ ગયા હતા, ત્યાંથી 1200 કરતાં વધુ શિવલિંગો લાવ્યા અને અહીંયા તેની સ્થાપના કરી હતી.
આ મંદિરની વિશિષ્ટતા એ પણ છે કે આ મંદિરના ઘુમ્મટમાં કોઈ ટેકો નથી, ઉપર નળિયા છે અને તમારે મુખ્ય શિવલિંગની પૂજા કરવા માટે પગથિયાં ચડવા પડે છે. ફરતે 1262 શિવલિંગો સ્થાપિત કરાયેલા છે.
ભક્તો માને છે, કષ્ટ આવ્યા બાદ ક્યાં જાય ખબર પડે નહિ
1200 મહાદેવના મંદિરે સવાર-સાંજ આવતા ભક્તો પૈકીના નાનપણથી આવતા ભક્ત રામસિંગભાઈ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે હું નાનપણથી અહીંયા દર્શન કરવા આવું છું. આશરે 300 વર્ષ જૂનું રજવાડા સમયનું આ મંદિર છે. જેમાં જે શ્રદ્ધા રાખે છે તેને કોઈ દુઃખ આવતું નથી. હું અહીંયા રોજ આવીને જળ, બિલીપત્ર, દૂધ વગેરે ભગવાન શિવને અર્પણ કરું છું. મારા જીવનમાં પણ એક વખત વિઘ્ન આવ્યું હતું, પરંતુ દાદાની દયાથી આવીને ક્યાં ગયું ખબર જ પડી નથી. ભોળાનાથ તેના ભક્તને કષ્ટ પડવા દેતા નથી.
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