રાજકોટ-ગોંડલ હાઇવે પરથી 12 હજાર જીલેટિન સ્ટિક ઝડપાઈ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મોટી કાર્યવાહી
રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે બોલેરો પીકઅપમાં વિસ્ફોટક સામાન લઈને જઈ રહ્યા છે.
Published : August 10, 2026 at 5:22 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. રાજકોટ-ગોંડલ હાઇવે પરથી વિસ્ફોટક સામાનનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. બોલેરો પીકઅપમાંથી 12 હજાર જીલેટિન સ્ટિક, 4 હજાર ડીટોનેટર અને બ્લાસ્ટિંગ કેબલ સાથે એક શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે બોલેરો પીકઅપમાં વિસ્ફોટક સામાન લઈને જઈ રહ્યા છે. જેના આધારે કોઠારિયા સોલ્વન્ટ પાસે આવેલી શીવ હોટલ સામે વોચ ગોઠવવામાં આવી.
શંકાસ્પદ બોલેરો પીકઅપને અટકાવીને તપાસ કરતા તેમાંથી મોટો જથ્થો મળી આવ્યો. વાહનમાંથી કુલ 12,000 જીલેટિન સ્ટિક, 4,000 એક્સપ્લોઝિવ ડીટોનેટર અને 30 બંડલ બ્લાસ્ટિંગ કેબલ મળી આવ્યા.પોલીસે ગણતરી કરતા આ સમગ્ર મુદ્દામાલની કિંમત અંદાજે રૂ.5.95 લાખ થાય છે. આવો મોટો વિસ્ફોટક જથ્થો ગેરકાયદેસર રીતે લઈ જવાતો હોવાથી પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી.
આ કેસમાં પોલીસે દોલાભાઈ મીર-ભરવાડ નામના શખ્સની ધરપકડ કરી છે. તે આ વિસ્ફોટક સામાનને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવાનું કામ કરતો હતો.
પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આ જથ્થો કોઈને સપ્લાય કરવા માટે લઈ જવાતો હતો. વિસ્ફોટક સામાન પૂરો પાડનાર અને મંગાવનાર એમ બે શખ્સો હજુ પોલીસ પકડથી દૂર છે. તેમને ઝડપવા માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ-અલગ ટીમો કામે લાગી ગઈ છે.
પોલીસે સમગ્ર જથ્થો અને બોલેરો પીકઅપ કબજે કરીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જીલેટિન સ્ટિક અને ડીટોનેટર જેવા વિસ્ફોટક સામાનનો ગેરકાયદેસર વેપાર અને હેરફેર એ ખૂબ જ ગંભીર ગુનો છે. આવા વિસ્ફોટકનો ઉપયોગ ખાણકામ, તોડફોડ કે અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં થઈ શકે છે.આ મામલે પોલીસે એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. હવે આ જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો અને કોને સપ્લાય કરવાનો હતો તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
રાજકોટ-ગોંડલ હાઇવે પરથી અમે બોલેરોમાંથી 12 હજાર જીલેટિન સ્ટિક, 4 હજાર ડીટોનેટર અને 30 બંડલ કેબલ ઝડપ્યા છે. કુલ 5.95 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આરોપી દોલાભાઈની ધરપકડ કરી છે. જે બે લોકો આ સામાન મોકલતા અને મંગાવતા હતા તેમને પણ જલ્દી પકડી લઈશું.
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