નવસારી: વરૂણદેવને રીઝવવા પારસી સમાજની 120 વર્ષ જૂની પરંપરા, ઘર-ઘર ગીતો ગાઈ સારા વરસાદ માટે કરે છે પ્રાર્થના
દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં વસતો પારસી સમાજ દર વર્ષે પવિત્ર બમન માસમાં ઘર-ઘર ફરી પરંપરાગત ગીતો ગાઈ દાળ, ચોખા, તેલ અને ઘી એકત્ર કરે છે.
Published : June 12, 2026 at 12:47 PM IST
નવસારી : સમગ્ર ગુજરાતમાં હજુ સુધી ચોમાસાની આતુરતાભરી રાહ જોવાઈ રહી છે. ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં વસતો પારસી સમાજ વર્ષોથી ચાલી આવતી એક અનોખી પરંપરાને આજે પણ જીવંત રાખી રહ્યો છે. સારા વરસાદ, સમૃદ્ધ પાક અને પ્રકૃતિના કલ્યાણ માટે પારસી સમાજના લોકો વરૂણદેવને રીઝવવા ખાસ ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમો યોજે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ પરંપરા સમગ્ર ભારતમાં માત્ર નવસારીમાં જ જોવા મળે છે.
પારસી સમાજમાં પવિત્ર ‘બમન માસ’નું આગવું સ્થાન છે. “વરસાદજી ત્યારે આયેગા... જમરી સેત લાયેગા...” જેવા પારંપરિક ગીતોના સૂર સાથે નવસારીના પારસી સમાજે આ વર્ષે પણ બમન માસની ઉજવણીનો પ્રારંભ કર્યો છે. ઈરાનથી ભારત આવીને દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી ગયેલો પારસી સમાજ આજે પણ પોતાની સદીઓ જૂની પરંપરાઓ અને પ્રકૃતિ પ્રેમ માટે ઓળખાય છે.
"પારસી સમાજના ઘણા પવિત્ર મહિના છે તેમાનો આ એક પવિત્ર મહિનો છે બમન મહીનો. જેમ હિન્દુઓમાં શ્રાવણ મહિનો પવિત્ર મહિનો છે તેમ અમારા સમાજમાં આ બમન મહિનો છે. બમન મહિના દરમિયાન અમારા સમાજના જે યુવાનો છે એ યુવાનો વરસાદને રીજવવા માટે ઘરે-ઘરે જઈને વરસાદનું એક ગીત ગાય છે. અને વરસાદને વરસવા માટે આરાધના કરે છે. આ પવિત્ર મહિના દરમિયાન પારસી સમાજમાં કોઈ નોજવેજ ખાતા નથી" - હિતોક્ષી જમાદાર ,પારસી સમાજમાંથી આવનાર, નવસારી
બમન માસ દરમિયાન પારસી સમાજના યુવાનો અને વડીલો ટોળાં બનાવી નવસારીના દરેક પારસી પરિવારોના ઘરે-ઘરે પહોંચે છે. ત્યાં તેઓ પરંપરાગત ગીતો ગાઈને સારા વરસાદ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરે છે. સાથે જ દાળ, ચોખા, તેલ અને ઘી જેવી સામગ્રી એકત્રિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ સામગ્રીમાંથી સમૂહમાં ઘી-ખીચડી તૈયાર કરીને પ્રસાદરૂપે વહેંચવામાં આવે છે અને સામૂહિક જમણવારનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
પારસી સમાજની આ પરંપરા અંદાજે 120 વર્ષથી વધુ જૂની હોવાનું માનવામાં આવે છે. વરસાદ સમયસર વરસે, અનાજનો સારો પાક થાય અને માનવજીવન સુખમય બને તેવા શુભ આશય સાથે આ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પ્રકૃતિ અને જીવદયા માટે જાણીતા પારસીઓ બમન માસ દરમિયાન સંપૂર્ણપણે શાકાહારી જીવનશૈલી અપનાવે છે. સામાન્ય દિવસોમાં માંસાહાર પસંદ કરતો સમાજ આ પવિત્ર મહિનામાં નોનવેજનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરે છે.
વરૂણદેવ પ્રત્યેની આસ્થા અને પ્રકૃતિ પ્રત્યેના પ્રેમનું આ અનોખું ઉદાહરણ માત્ર નવસારીમાં જ જોવા મળે છે. આ પરંપરામાં યુવાનો, મહિલાઓ, વડીલો અને બાળકો સહિત સમગ્ર પારસી સમાજ ઉત્સાહપૂર્વક જોડાય છે. ઘી-ખીચડીના સમૂહ ભોજન દ્વારા માત્ર વરસાદ માટે પ્રાર્થના જ નહીં પરંતુ સમાજની એકતા અને સાંસ્કૃતિક વારસાનું પણ જતન કરવામાં આવે છે.
અન્ન હોય તો જ જીવન ટકી શકે અને અન્ન માટે વરસાદ અનિવાર્ય છે. આ જ સંદેશ સાથે પારસી સમાજ વર્ષો જૂની પરંપરાને આગળ ધપાવી રહ્યો છે. નવસારીના પારસીઓની આ અનોખી ઉજવણી ખરેખર પ્રકૃતિ પ્રત્યેના તેમના અગાધ પ્રેમ અને સમાજની એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
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