સુરેન્દ્રનગરના કટુડાથી રાજસીતાપુર તરફ જતી નર્મદાની માઇનોર કેનાલ તોડી પાડતા ખેડૂતો નારાજ
12 વર્ષ પહેલાં ખેડૂતોની કીમતી જમીનો લઈને બનાવવામાં આવી હતી કેનાલ, પરંતુ આજ સુધી એક પણ વખત સિંચાઈ માટે પાણી છોડાયું નહીં.
Published : March 31, 2026 at 8:23 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લો જે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ નર્મદા કેનાલોનો લાભ લેનાર જિલ્લા તરીકે ઓળખાય છે, ત્યાં નર્મદા વિભાગની કામગીરી સામે સતત સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ કટુડા ગામથી રાજ સીતાપુર સુધી પસાર થતી 3 કિલોમીટર લાંબી માઈનોર કેનાલને લઈને ગંભીર વિવાદ સર્જાયો છે.
આ કેનાલ નર્મદા વિભાગ દ્વારા 12 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવી હતી. તે સમયે ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી મળી રહે તેવા આશ્વાસન સાથે ખેડૂતોની કીમતી ખેતીની જમીનોનું સંપાદન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, કેનાલ બન્યાને 12 વર્ષથી વધુનો સમયગાળો વીતી ગયો છતાં નર્મદા વિભાગ દ્વારા એક પણ વખત કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું નથી. પરિણામે ખેડૂતોને કોઈપણ પ્રકારનો લાભ મળી શક્યો નથી.
હવે આ જ કેનાલ ફરી એક વખત વિવાદમાં આવી છે. નર્મદા વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં કેનાલની સફાઈ અને બાવળ કટિંગ માટે 25 લાખ રૂપિયાનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું અને કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીને કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી. જોકે, કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સી દ્વારા કામગીરી શરૂ કરતાં જ 3 કિલોમીટર લાંબી કેનાલને અનેક જગ્યાએથી ઉખાડી નાખવામાં આવી છે. કેનાલ ઉખડી જતાં ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. તેમનો ડર છે કે જ્યારે તંત્ર દ્વારા ભવિષ્યમાં કેનાલમાં પાણી છોડવાની શરૂઆત કરવામાં આવશે ત્યારે આ ઉખડેલી કેનાલોમાંથી પાણી તેમના ખેતરોમાં ભરાઈ જશે જેનાથી ખેતીને મોટું નુકસાન થશે.
આ અંગે ગામના સરપંચ અને ખેડૂતોએ નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓને મળીને સમગ્ર મામલાની વિગતવાર જાણ કરી હતી. કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીની બેદરકારી સામે ખેડૂતોએ તીવ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
સરપંચ શક્તિસિંહ ઝાલા અને અન્ય આગેવાનોએ નર્મદા વિભાગના અધિકારી રાઠોડ સાથે વાતચીત કરી હતી. અધિકારી રાઠોડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે બાવળ કટિંગ દરમિયાન કેનાલો ઉખડી ગઈ છે, જેના કારણે કેનાલની હાલત અત્યંત ખરાબ થઈ ગઈ છે. હવે આ કેનાલના રિનોવેશન (નવીનીકરણ) માટે 80 લાખથી વધુનો ખર્ચ કરવામાં આવશે અને તેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવશે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે ખેડૂતોમાં ગહન નારાજગી પેદા કરી છે. એક તરફ છેલ્લા 12 વર્ષથી કેનાલમાં એક વખત પણ પાણી નહીં આવ્યું હોવાનો અનુભવ છે, તો બીજી તરફ હવે કેનાલની સમારકામ માટે ફરીથી કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ થવાનો છે. કટુડા ગામના સરપંચના પતિ શક્તિસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, “કેનાલ બન્યાને 12 વર્ષ થઈ ગયા, ખેડૂતોની કીમતી જમીનો કપાઈ ગઈ, પરંતુ એક પણ વખત પાણી કેનાલમાં નથી આવ્યું. ત્યાં હવે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કેનાલો જ ઉખાડી નાખવામાં આવી છે. જો આવી કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવશે તો ખેડૂતોના ખેતરોને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. તંત્ર દ્વારા કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામગીરી ન થતી હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે.”
આમ, નર્મદા વિભાગની કામગીરી અને કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારીને કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલી કેનાલોનું ભવિષ્ય ફરી અનિશ્ચિતતાના દોરમાં ફસાઈ ગયું છે.
