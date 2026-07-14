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જામનગરમાં 12 વર્ષની દલિત સગીરાના અપહરણનો મામલો, પોલીસ ફરિયાદના 9 દિવસ બાદ પણ સગીરાનો કોઈ પત્તો નહીં, લોકોમાં રોષ

પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયાને 9 દિવસ જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં, સગીરાનો કોઈ પતો ન લાગતાં દલિત સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

દલિત સગીરાના અપહરણનો મામલો
દલિત સગીરાના અપહરણનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 2:49 PM IST

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જામનગર: શહેરમાંથી 12 વર્ષની એક સગીર દીકરીનું અપહરણ થયાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયાને ૯ દિવસ જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં સગીરાનો કોઈ પતો ન લાગતાં દલિત સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસની ઢીલી કામગીરી અને ઉદાસીન વલણ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરવા માટે આજે દલિત સમાજ દ્વારા ધરણા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો ?

મળતી માહિતી મુજબ, 45 વર્ષનો એક શખ્સ આ 12 વર્ષની માસૂમ બાળકીનું અપહરણ કરી ગયો હોવાનો આક્ષેપ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. દીકરીના ગુમ થવાને કારણે પરિવાર ચિંતિત બન્યો છે. પીડિત પરિવાર અને દલિત સમાજના આગેવાનો ન્યાયની આશાએ વારંવાર પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, પરંતુ પોલીસ તરફથી તેમને માત્ર "તપાસ ચાલુ છે" તેવો એક જ જવાબ મળી રહ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

જામનગરમાં 12 વર્ષની દલિત સગીરાના અપહરણનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર આક્ષેપો

દલિત સમાજનો સીધો આરોપ છે કે, પોલીસ આ સંવેદનશીલ કેસમાં જાણી જોઈને વિલંબ કરી રહી છે. જેમ જેમ સમય પસાર થઈ રહ્યો છે, તેમ તેમ માસૂમ બાળકીની સલામતીને લઈને સમાજ અને પરિવારમાં ચિંતાના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. સમાજના આગેવાનોની માંગ છે કે દીકરી સાથે કોઈ અનિચ્છનીય કે અઘટિત ઘટના ન બને તે માટે પોલીસે તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.

પોલીસ કાર્યવાહી સામે દલિત સમાજમાં રોષ
પોલીસ કાર્યવાહી સામે દલિત સમાજમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)

ચાર ટીમો કાર્યરત હોવાનો પોલીસનો દાવો

આ અગાઉ દલિત સમાજના પ્રતિનિધિ મંડળ દ્વારા જિલ્લાના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સમક્ષ પણ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તે સમયે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા એવી માહિતી આપવામાં આવી હતી કે બાળકીની શોધખોળ માટે પોલીસની ચાર અલગ-અલગ ટીમો સતત કાર્યરત છે. જો કે, આટલી ટીમો હોવા છતાં 9 દિવસ સુધી કોઈ પરિણામ ન મળતાં પોલીસની ક્ષમતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે.

પોલીસ ફરિયાદના 9 દિવસ બાદ પણ સગીરાનો કોઈ પત્તો નહીંhan
પોલીસ ફરિયાદના 9 દિવસ બાદ પણ સગીરાનો કોઈ પત્તો નહીં (Etv Bharat Gujarat)

દલિત સમાજની માંગ અને તંત્રને ચિમકી

દલિત સમાજની એક જ માંગ છે કે, "ગમે તેમ કરીને અમારી દીકરીને સહીસલામત અને હેમખેમ પાછી શોધી લાવો." જામનગર દલિત સમાજના પ્રમુખ કે. જે. વાઘેલાએ આ અંગે આક્રોશ સાથે જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી માસૂમ દીકરી સુરક્ષિત રીતે પરત નહીં ફરે, ત્યાં સુધી સમાજ દ્વારા આ આંદોલન અને ધરણા પ્રદર્શન ઉગ્ર સ્વરૂપે ચાલુ રાખવામાં આવશે.

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Last Updated : July 14, 2026 at 2:49 PM IST

TAGGED:

MINOR GIRL KIDNAPPING
JAMNAGAR POLICE
JAMNAGAR NEWS
સગીરાનું અપહરણ
KIDNAPPING CASE

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