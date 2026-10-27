પાટણ: બંધવડ ગામના એક જ પરિવારના 12 લોકોને ફૂડ પોઇઝનિંગ, ભેળ ખાદ્યા બાદ પરિવારના સભ્યોની તબિયત લથડી
રાધનપુરના બંધવડ ગામમાં એક જ પરિવારના 12 સભ્યોને ભેળ ખાદ્યા બાદ ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થઇ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : October 27, 2026 at 3:01 PM IST
પાટણ: પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરમાંથી ફૂડ પોઇઝનિંગની ઘટના બની છે. રાધનપુરના બંધવડ ગામમાં એક જ પરિવારના 12 સભ્યોને ભેળ ખાદ્યા બાદ ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થઇ હોવાનું સામે આવ્યું છે. એક પછી એક સભ્યોની તબિયત લથડતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
એક જ પરિવારના 12 લોકોને ફૂડ પોઇઝનિંગ
મળતી માહિતી અનુસાર, રાધનપુરના બંધવડ ગામમાં એક જ પરિવારના 12 સભ્યોની ભેળ ખાદ્યા બાદ તબિયત લથડી હતી. ઘરના સભ્યોએ ભેળ પાર્સલ કરાવીને ખાધી હતી અને ત્યારબાદ લોકોને ઝાડા અને તાવ જેવી તકલીફો થઇ હતી. એક સાથે ઘરના 12 સભ્યોની તબિયત લથડતા તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સમયસર સારવાર શરૂ કરવામાં આવતા તમામ દર્દીઓની તબિયતમાં સુધારો છે અને હાલ તેઓ ખતરાની બહાર છે.
આ ઘટનાને લઇને ડૉક્ટર નીતિન ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે, હાલ તમામ દાખલ થયેલ દર્દીઓની સ્થિતિ સ્થિર છે અને તેમની સારવાર બાદ રિપોર્ટ તેમજ અન્ય સ્વાસ્થ્યને લગતી કામગીરી અંગે આગળ તપાસ હાથ ધરાશે.
સ્વચ્છતા સામે સવાલ
એક જ પરિવારના 12 લોકોને ભેળ ખાદ્યા બાદ તબિયત લથડતા સ્વચ્છતા સામે સવાલો ઉભા થયા છે. દિવાળી જેવા તહેવારોની સીઝન નજીક આવતા જ ફૂડ અને ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા ઠેર ઠેર તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉભી થઇ છે. અવાર નવાર અખાદ્ય વસ્તુઓ ખાવાથી લોકોની તબિયત બગડતી હોય છે. અખાદ્ય વસ્તુઓ ખાવાથી લોકોમાં બીમારીઓમાં પણ વધારો થયો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે.
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