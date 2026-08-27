નેપાળમાં ગુજરાતના 12 લોકો ફસાયા, મોટાભાગના પ્રવાસી કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયા હતા
નેપાળમાં અમદાવાદ અને સુરતના સૌથી વધુ 3-3 લોકો ફસાયા છે જ્યારે આણંદના 2, વલસાડ અને રાજકોટના 1-1 યુવક ફસાયા છે
Published : August 27, 2026 at 3:40 PM IST
અમદાવાદ: નેપાળમાં આવેલા પૂરમાં ગુજરાતના પણ કેટલાક લોકો ફસાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. નેપાળમાં અમદાવાદ અને સુરતના સૌથી વધુ 3-3 લોકો ફસાયા છે જ્યારે આણંદના 2, વલસાડ અને રાજકોટના 1-1 યુવક ફસાયા છે. મોટાભાગના પ્રવાસીઓ કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
નેપાળ પૂરમાં ફસાયા ગુજરાતીઓ
ગુજરાતમાંથી નેપાળમાં પૂરમાં ગુમ થયેલા લોકોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. નેપાળમાં આવેલા પૂરમાં ગુજરાતના 12 લોકો ગુમ થયા છે. આ ગુમ થયેલા લોકોમાંથી મોટાભાગના કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયા હતા.
નેપાળમાં આવેલા પૂરમાં અમદાવાદ અને સુરતના સૌથી વધુ 3-3, આણંદના 2, વલસાડ,રાજકોટના 1-1 વ્યક્તિ તેમજ અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા 2 લોકો પણ ગુમ થયા છે.
અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા NRI પણ ગુમ
મૂળ અમદાવાદના અને અમેરિકામાં રહેતા જવસુભાઇ પટેલ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા ધવલ રાવલ પણ ગુમ થયા છે.
ભારતીયોને પરત લાવવા એમ્બેસી કાર્યરત
નેપાળમાં ફસાયેલા ભારતીયોને લઇને કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બાંભણીયાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે ગુજરાત સરકારે હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો છે. ભારતીયોને પરત લાવવા માટે એમ્બેસી કાર્યરત છે.
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