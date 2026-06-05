રાહતના સમાચાર: રોગચાળા સામે લડાઈમાં વન વિભાગને સફળતા, 12 સિંહ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ જંગલમાં પરત ફર્યા
ગીર અભ્યારણ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સિંહોમાં ફેલાયેલા ભેદી રોગચાળાને લઇને છવાયેલી ચિંતાના વાદળો વચ્ચે હવે આશાનું કિરણ દેખાયું છે.
Published : June 5, 2026 at 3:20 PM IST
જૂનાગઢ: ગીર અભ્યારણ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સિંહોમાં ફેલાયેલા ભેદી રોગચાળાને લઇને છવાયેલી ચિંતાના વાદળો વચ્ચે હવે આશાનું કિરણ દેખાયું છે. વન વિભાગની સતર્કતા અને સઘન સારવારના પરિણામે રોગમુક્ત થયેલા 12 સિંહોને ફરીથી તેમના કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બાબરીયા અને જસાધાર રેન્જમાં ફેલાયેલા બેબસિયા અને CVD વાયરસના ખતરા વચ્ચે, વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને તબીબી નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીને પગલે હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
12 સિંહ સ્વસ્થ થતા જંગલમાં મુક્ત કરાયા
મળતી માહિતી અનુસાર, જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટરમાં સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવેલા 7 સિંહમાંથી 5 સિંહને જંગલમાં છોડવામાં આવ્યા છે જ્યારે એક માદા સિંહણ અને બે સિંહબાળ હજુ સારવાર હેઠળ છે. બીજી તરફ જામવાળા એનિમલ કેર સેન્ટરમાં રાખવામાં આવેલા 10 સિંહમાંથી 7 સિંહને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે બે નર સિંહ અને એક સિંહબાળની સારવાર ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
ગીર પૂર્વના નાયબ વન સંરક્ષક (DCF) વિકાસ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, હાલ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે અને સારવાર હેઠળના સિંહોની તબિયત પણ સુધારા પર છે. વન વિભાગ દ્વારા સિંહોની સતત આરોગ્ય તપાસ અને મોનીટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ગીર પશ્ચિમના નાયબ વન સંરક્ષક અને સમગ્ર ઓપરેશનમાં વિશેષ જવાબદારી સાથે કામ કરતા પ્રશાંત તોમરે ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આજે છ જેટલા સિંહોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે જેમાં નર અને માદા પ્રાણીનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ પાંચ જેટલા પ્રાણીને મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ પાંચેક જેટલા સિંહો સાસણ, બાબરીયા અને જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે સારવારમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જેને પણ આગામી બે-ચાર દિવસમાં જંગલમાં મુક્ત કરી દેવાની તૈયારી પણ વન વિભાગ કરી રહ્યું છે.
રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને ગુજરાતના ગૌરવ સમાન સિંહ ગીર અને તેની આસપાસ વસવાટ કરે છે. લગભગ સિંહના આઠ જેટલા બચ્ચાના ટુંકા ગાળામાં મોત થતા થોડી ચિંતા થઇ હતી. વન વિભાગના પર્યાસોથી 17 જેટલા સિંહને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સારવાર કરવામાં આવી હતી. બાકીના 600 જેટલા સિંહોને ડિ-ટેકિંગ અને ડિ-વોર્મિંગ કરવાથી આખો વિસ્તાર જંતુમુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. 17 સિંહ જ્યારે આવ્યા ત્યારે તે સખત બીમાર હતા અને ચાલી પણ શકતા નહતા તેમાંથી 12 સિંહ સ્વસ્થ થયા પછી જંગલમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
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