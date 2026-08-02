ગીર સોમનાથ: વરસાદી માહોલમાં ગીરમાં સાવજનું સામ્રાજ્ય, જામવાળા માધુપુર રોડ પર એકસાથે 12 સિંહોના ટોળાએ રોક્યો ટ્રાફિક
ગીર સોમનાથના જામવાળા-માધુપુર રોડ પર વરસાદી માહોલ વચ્ચે 12 સિંહોના ટોળાએ રસ્તો રોકતા વાહનચાલકોએ વાહનો થંભાવી સલામત અંતર જાળવ્યું હતું.
Published : August 2, 2026 at 7:47 PM IST
ગીર સોમનાથ: જામવાળા-માધુપુર રોડ પર વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે કુદરતનો અદભૂત નજારો સર્જાયો. એકસાથે 12 સિંહોનું ટોળું રસ્તા પર આવી ચડતા થોડા સમય માટે સમગ્ર માર્ગ પર સાવજોનું સામ્રાજ્ય જામ્યું હતું. વાહનચાલકોએ વાહનો થંભાવી સુરક્ષિત અંતર જાળવ્યું હતું.
ગીર અભ્યારણ્ય અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોની અવર-જવર સતત વધી રહી છે. આવા સમયે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના જામવાળા-માધુપુર રોડ પર વરસાદી માહોલ વચ્ચે એક અદ્ભુત દૃશ્ય જોવા મળ્યું હતું.
એકસાથે 12 સિંહોના ટોળાએ રસ્તા પર આવી ચડી થોડા સમય માટે સમગ્ર માર્ગ પર પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવ્યું હતું. જેના કારણે આ માર્ગ પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોએ વાહનો થંભાવી સલામત અંતર જાળવી રાખ્યું હતું.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, સિંહોના આ ટોળામાં પુખ્ત સિંહ, સિંહણો તેમજ સિંહબાળ પણ સામેલ હતા. રસ્તા પર નિર્ભય રીતે આંટાફેરા મારતા સાવજોને જોઈ વાહનચાલકોમાં આશ્ચર્ય સાથે રોમાંચનો માહોલ સર્જાયો હતો.
વરસાદી વાતાવરણમાં રસ્તા પર ફરતા સિંહોના દૃશ્યો કુદરતી વાતાવરણ માણવા આવેલા લોકો માટે યાદગાર બની રહ્યા હતા.
ઘટના દરમિયાન કોઈ અણધારી સ્થિતિ સર્જાઈ ન હતી. વાહન ચાલકોએ વન્ય જીવોને કોઈપણ પ્રકારની હેરાનગતિ કર્યા વિના ધીરજ રાખી સિંહો રસ્તો છોડે તેની રાહ જોઈ હતી. અનેક લોકોએ પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં આ અદ્ભુત દૃશ્યો કેદ કર્યા હતા.
સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો વીડિયો
આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો તેને શેર કરી રહ્યા છે. ગીર વિસ્તારમાં સિંહોની વધતી સંખ્યા અને માનવ વસાહતો તથા માર્ગો નજીક તેમની અવર-જવર હવે સામાન્ય બનતી જઈ રહી છે.
વન વિભાગ દ્વારા વારંવાર લોકોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે આવા સમયે સિંહોની નજીક જવાનો કે તેમને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ ન કરે, પરંતુ સુરક્ષિત અંતર જાળવી તેમની અવરજવર પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ધીરજ રાખે.
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