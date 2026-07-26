ફાયર સેફ્ટીની ખામી સુધારો, નહીં તો શાળા સીલ થશે; ગાંધીનગરની 12 શાળાઓને ચેતવણી
ગાંધીનગર શહેરમાં પણ ફાયર સેફ્ટીને લઈને ફાયર વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : July 26, 2026 at 2:50 PM IST
ગાંધીનગર : સુરતમાં બનેલા તક્ષશિલા કાંડ બાદ ફાયર સેફટીને લઈને સરકાર જાગૃત બની ગઈ છે. શાળા કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોનું જીવના જોખમ ના રહે તે માટે ફાયર સેફ્ટીને લઈને એક પણ ક્ષતિ ચલાવવા માગતા નથી, ત્યારે ગાંધીનગર શહેરમાં પણ ફાયર સેફ્ટીને લઈને ફાયર વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરની 12 જેટલી શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટીને લઈને ક્ષતિઓ જોવા મળી છે. જેમાં શાળા સંચાલકોને આ ક્ષતિઓ સુધારવા સૂચન કરવામાં આવ્યા છે.
રાજ્યમાં શૈક્ષણિક ઇમારતમાં 9 મીટરથી વધુ ઉંચાઇ, એકથી વધુ માળ પર 500 મીટર ક્ષેત્રફળ હોય તો ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ લેવાનું ફરજીયાત કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગર જિલ્લાની શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટી સંબંધે કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાઓને લઇને આકસ્મિક તપાસ કરવામાં આવશે. તેમાં રાજકોટમાં ટીઆરપી ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ બાદ સરકારે જાહેર કરેલી નવી ગાઇડ લાઇનને અનુસરાશે.
પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટીના મુદ્દે સરકારની માર્ગદર્શિકાનું 100 ટકા પાલન કરાશે અને કોઇ બાંધછોડ ચલાવાશે નહીં. ફાયર સેફ્ટી મુદ્દે શિક્ષણ વિભાગના સંયુક્ત નિયામકે આપેલી સુચનાઓનું ચૂસ્ત પાલન કરાવામાં આવશે. આ બાબતે રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલા માર્ગદર્શન અનુસાર શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટીની બાબતોનો અમલ કરાવવા માટે તમામ શાળા સંચાલકો અને આચાર્યને પણ ભૂતકાળમાં અવગત કરવામાં આવ્યા છે અને જરૂરી સુવિધા સવલતો ઉભી કરવા માટેની તાકીદ પણ કરવામાં આવેલી છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર રાજેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "શહેરની શાળાઓમાં સમયાંતરે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવતું હોય છે, આ ચેકિંગ હાલમાં પણ ચાલુ છે ત્યારે શહેરની બાર જેટલી શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટીને લઈને ઘણી ખામીઓ જોવા મળી છે. પહેલી વખતની ભૂલ હોવાના કારણે તમામ શાળા સંચાલકોને ક્ષતિઓ સુધારવા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. જો ત્યારબાદ પણ તેમની ક્ષતિઓ સુધારવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં નિયમ ખ 10 મુજબ નોટિસ પાઠવવામાં આવશે. ત્યારબાદ શાળા શીલ સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે."
રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલા માર્ગદર્શનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 9 મીટર કે તેથી વધુ ઉંચાઇ ધરાવતા અથવા એક કે વધારે ફ્લોર ઉપર 500 ચોરસ મીટરનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા શૈક્ષણિક હેતુની ઇમારતોને ફાયર પ્રોટેક્શન એક્ટની જોગવાઇઓ લાગુ પડે છે. આવી ઇમારતો માટે સ્થાનિક ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ લેવાની અને તે લેવામાં આવેલુ હોય તેને રિન્યુ કરાવતા રહેવાની જરૂર રહે છે. આ ઉપરાંત શાળાના સંચાલકોએ બીઆઇએસ કોડ 2190 અનુસાર પોર્ટેબલ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર રાખીને તેને સેલ્ફ સર્ટીફાઇડ કરવાનું રહે છે."
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