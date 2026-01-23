દ્વારકા: ભાણવડમાં 12 પ્રતિબંધિત સૂર્ય કાચબાનું રેસક્યૂં, અંધશ્રદ્ધાના નામે 5થી 7 લાખમાં થતું હતું વેચાણ
ભાણવડમાં 12 પ્રતિબંધિત સૂર્ય કાચબાનું રેસક્યૂ કરી આરોપી વિરૂદ્ધ વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો.
Published : January 23, 2026 at 8:15 PM IST
દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ પંથકમાંથી SOGને મોટી સફળતા મળી છે. પ્રતિબંધિત સૂર્ય કાચબાના ગેરકાયદેસર વેચાણનો પર્દાફાશ થયો છે. ભાણવડના એક કારખાનામાં અંધશ્રદ્ધાના નામે સૂર્ય કાચબાઓનું ગેરકાયદેસર વેચાણ ચાલતું હતું. આ બાતમીના આધારે SOGની ટીમે કાર્યવાહી કરી 12 જેટલા પ્રતિબંધિત સૂર્ય કાચબાનું રેસક્યૂ કર્યું હતું.
12 પ્રતિબંધિત સૂર્ય કાચબાનું રેસક્યૂ
મળતી માહિતી અનુસાર દ્વારકાના ભાણવડમાં એક કારખાનામાં અંધશ્રદ્ધાના નામે સૂર્ય કાચબાઓનું ગેરકાયદેસર વેચાણ ચાલતું હતું, જેની ચોક્કસ બાતમી SOGની ટીમને મળતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. SOG દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન કુલ 12 જેટલા પ્રતિબંધિત સૂર્ય કાચબાઓનું સુરક્ષિત રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાચબાઓને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી નવું જીવન આપવામાં આવ્યું છે. તપાસમાં અંધશ્રદ્ધા મુજબ આ સૂર્ય કાચબાઓને 5થી 7 લાખ રૂપિયાની કિંમતમાં વેચવામાં આવતા હોવાનું જાણવા મળ્યુ છે. આ વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમનો ગંભીર ભંગ છે.
આ સમગ્ર મામલે ભાણવડના અર્જુન વિજય ભગાણી નામના શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી પાસેથી પૂછપરછ દરમિયાન વધુ મહત્વની માહિતી મળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ ગેરકાયદેસર સૂર્ય કાચબાઓના વેચાણમાં આરોપી સાથે કોણ કોણ સંડોવાયેલા છે અને આ કાચબા તે ક્યાથી લાવ્યો હતો અને કોને વેચવાનો હતો તેને લઇને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. આવનારા સમયમાં મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
હાલ SOG દ્વારા આરોપી વિરૂદ્ધ વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
