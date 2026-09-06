ધરમપુર વનરાજ કૉલેજ હોસ્ટેલમાં મારામારી કેસમાં 12ની ધરપકડ, 6 દિવસના રિમાન્ડ
વનરાજ કોલેજમાં દહીંહાંડી કાર્યક્રમમાં ધક્કામુક્કી બાદ શરૂ થયો વિવાદ, એક ટોળાએ હોસ્ટેલમાં ઘૂસી વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કર્યો હતો
Published : September 6, 2026 at 6:25 PM IST
વલસાડ: ધરમપુર તાલુકામાં આવેલી વનરાજ કોલેજમાં દહીંહાંડી કાર્યક્રમ દરમિયાન થયેલી ધક્કામુક્કી બાદ શરૂ થયેલો વિવાદ વધુ વકર્યો હતો. પોલીસની દરમિયાનગીરી બાદ મામલે સમાધાન થયું હોવા છતાં રાત્રિના સમયે એક જૂથના યુવકો દ્વારા કોલેજની હોસ્ટેલમાં ઘૂસી વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારામારી કરવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. જેમાં 12 ની ધરપકડ બાદ કોર્ટ માં રજૂ કરતા 6 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજુર કરાયા છે.
હોસ્ટેલમાં ઘૂસી વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો
મળતી માહિતી મુજબ, દહીં હાંડી કાર્યક્રમ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ તથા અન્ય યુવકો વચ્ચે કોઈ બાબતને લઈને ધક્કામુક્કી થઈ હતી. મામલો ઉગ્ર બનતા પોલીસની દરમિયાનગીરી કરવામાં આવી હતી અને બંને પક્ષ વચ્ચે સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, રાત્રિના સમયે કેટલાક યુવકો હોસ્ટેલમાં ઘૂસી આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
ચાર વિદ્યાર્થીઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ
હોસ્ટેલમાં ઘૂસેલા યુવકોએ વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારામારી કરી હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે ચાર વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બનાવને પગલે હોસ્ટેલમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
સ્થાનિક અગ્રણીઓ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા
ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક અગ્રણીઓ તથા સમાજના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. આગેવાનોએ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાથી તપાસ કરી વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા તેમજ દોષિતો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
પોલીસની તપાસમાં એબીવીપીના સભ્યોના નામ
પોલીસે સમગ્ર ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને તપાસ શરૂ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન આ કેસમાં એબીવીપીના કેટલાક સભ્યોની સંડોવણી હોવાની વિગતો સામે આવી હોવાનું પોલીસ તરફથી જાણવા મળ્યું છે. જોકે, આ અંગેની ચોક્કસ હકીકત પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સ્પષ્ટ થશે.
16 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો, 12ની ધરપકડ
હોસ્ટેલમાં થયેલી મારામારીના કેસમાં પોલીસે કુલ 16 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપીઓની ઓળખ કરી તેમની ધરપકડની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કુલ 12 લોકોની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં ત્રણ જુવેનાઈલનો પણ સમાવેશ થાય છે. બાકીના આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસ દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.
બાકીના આરોપીઓને ઝડપી પાડવા કવાયત
સમગ્ર મામલે બાકીના આરોપીઓની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસ દ્વારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ મારામારીમાં કોની ચોક્કસ ભૂમિકા હતી અને ઘટના પાછળનું મૂળ કારણ શું હતું તે સહિતના મુદ્દાઓ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
હોસ્ટેલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે સવાલ
કોલેજની હોસ્ટેલમાં રાત્રિના સમયે બહારના યુવકો ઘૂસી વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારામારી કર્યાની ઘટના સામે આવતા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને લઈને સવાલો ઉભા થયા છે. બહારના લોકો હોસ્ટેલમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા અને તે સમયે સુરક્ષા વ્યવસ્થા શું હતી તે અંગે પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
પકડાયેલા આરોપી
ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૦૦૧૨૮૫૯૨૮/૨૦૨૬ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૧૦૬(૧), ૧૧૫(૨), ૧૮૬(૨), ૧૮૬(૪), ૧૮૯(૨), ૧૮૯(૩), ૧૯૦, ૧૧૫(૨), ૧૯૬(૧), ૬૧(૨)(એ), ૩૩૩ તથા જી.પી. એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબ કામના આરોપીઓ આરોપીઓ
(1) રાજુ ઓમપ્રકાશ ખરવાર ઉ.વ.21 (તા.ધરમપુર જી.વલસાડ)
(2) હુબિલ ધર્મેશભાઈ ભીસારા ઉ.વ.18 (રહે. ધરમપુર સમડી ચોક પાછળ છોકરી ફળીયું તા.ધરમપુર જી.વલસાડ)
(3) સાગર રતીલાલ ચૌધરી ઉવ. 25, (રહે. તીર્થક તલાટ મધ્યદેવી ફળીયા તા.ધરમપુર જી.વલસાડ)
(4) વિરાંગકુમાર પંકજભાઈ પટેલ ઉ.વ.19 (રહે.શેરીમાળ, તાડાપાડા તા.ધરમપુર જી.વલસાડ)
(5) હુસૈનભાઈ રફીકુદ્દીનભાઈ ઉર્ફે આરિફ સૈયદ ઉ.વ.18 (રહે.ધરમપુર જી.વલસાડ)
(6) મોહમદ રજા યુનુસ શેખ ઉ.વ.18 ધંધો. (રહે.ધરમપુર, જી.વલસાડ)
(7) સોહેલ હનીફ શેખ ઉ.વ.22 (રહે. આસુરા, તા.ધરમપુર જી.વલસાડ)
(8) સરફરાઝ ઇકબાલ મેમણ ઉ.વ.21 (આસુરા, તા.ધરમપુર જી.વલસાડ)
(9) સરફરાઝ સોહીલભાઈ પીપળીયા ઉ.વ.19 (રહે.ધરમપુર માછીવાડા તા.ધરમપુર જી.વલસાડ)
ને તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૬ ના કલાક ૧૧/૩૦ વાગે અટક કરવામાં આવ્યા હતા જેઓને આજે કોર્ટ માં રજૂ કરવામાં આવતા કોર્ટે 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.પોલીસ કાર્યવાહી પર સૌની નજર
હાલ પોલીસે 16 લોકો સામે ગુનો નોંધી 12 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. બાકીના આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસની કાર્યવાહી ચાલુ છે. સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ આગળ વધતાં ઘટનાની સંપૂર્ણ હકીકત અને જવાબદારોની ભૂમિકા વધુ સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે.
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