મુન્દ્રાના દરિયામાંથી 118 કિલો કોકેઇન પકડાયું, ગુજરાત ATS-ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડનું સંયુક્ત ઓપરેશન
ગુજરાત ATS અને ભારતીય કોસ્ટગાર્ડના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ કાર્ટેલનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે
Published : May 27, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 1:43 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATS અને ભારતીય કોસ્ટગાર્ડના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ કાર્ટેલનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. મુન્દ્રાના આઉટર એન્કરેજ વિસ્તારમાં કાર્ગો જહાજમાંથી 118.977 કિલો હાઇ ક્વોલિટીનો કોકેઇનનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. બ્રાઝીલથી વાયા ગુજરાત થઇને દિલ્હી સુધી ફેલાયેલા ડ્રગ્સ સ્મગલિંગના મોટા કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાતના દરિયાકાંઠેથી કોકેઇનનો જથ્થો ઝડપાયો
ગુજરાત ATSના PI જે.એમ.પટેલને બાતમી મળી હતી કે યુરોપ નામના કાર્ગો વહાણમાં તેના ક્રુ મેમ્બર Ngingite Nassoro Jumanne તથા Juma Nasir Omar તથા તેમના મળતીયાઓ બ્રાઝીલથી આશરે 6 થેલામાં 150 કિલો જેટલો માદક પદાર્થ કોકેઇનનો જથ્થો સંતાડી 26-5-2026ના વહેલી સવારે મુન્દ્રા સામે દરિયામાં આઉટર એન્કરેજ વિસ્તારમાં કોઇ ફિશિંગ બોટમાં ડીલીવરી કરનાર છે. આ કોકેઇનનો જથ્થો દિલ્હી ખાતે રહેતા Kelvin Chukwuma તથા Byaruhanga Jamesને ડિલીવરી થનાર છે.
આ બાતમીની જાણ ગુજરાત ATSના સીનિયર અધિકારીઓને કરવામાં આવતા તેમના હુકમના આધારે ગુજરાત એટીએસના પોલીસ અધીક્ષક કે.સિદ્ધાર્થના નેતૃત્ત્વ હેઠળ PI વી.આર.જાડેજા. PI બી.એમ.પટેલની ટીમ મુન્દ્રા ખાતે રવાના કરવામાં આવી હતી. જ્યારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હરજીતસિંઘ રાજ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અહેમદ મકવાણા તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ દિવ્યરાજ સિંહ ચૌહાણ ATS ખાતે ટેકનિકલ કામગીરીમાં રોકાયેલા હતા.
ગુજરાત ATSની ટીમ મુન્દ્રા ખાતે કોસ્ટગાર્ડના ઉચ્ચ અધિકારીઓને મળી સંયુક્ત ટીમ બનાવી કોસ્ટગાર્ડની બોટમાં રવાના થયા હતા અને બાતમીવાળી જગ્યાએ પહોંચી વોચ ગોઠવી હતી. આ દરમિયાન આસપાસ ઉભેલા મોટા કાર્ગો વહાણ નજીક જઇ ખાતરી કરતા યુરોપ નામનું કાર્ગો વહાણ આઉટર એન્કરેજ એરીયામાં મળી આવ્યું હતું જેમાં ડેક એરીયામાં બે ઇસમોની મુવમેન્ટ જોવા મળી હતી. કોસ્ટગાર્ડની બોટ જોતા કેટલાક વજનદાર થેલાઓ તેમણે પાણીમાં ફેકી દીધા હતા. જે કોસ્ટગાર્ડની મદદથી પાણીમાં તરતા પાંચ થેલા રીકવર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ થેલાઓ પૈકી બે થેલામાંથી એક એક પાર્સલ તોડી તેમાંના પદાર્થમાં જરૂરી માત્રામાં પદાર્થ લઇ ડ્રગ્સ ડીટેક્શન કીટ વડે પરીક્ષણ કરતા તેમાં કોકેઇનની હાજરી હોવાનું જણાઇ આવ્યું હતું. આ પાંચેય થેલાઓમાંથી કૂલ 115 પેકેટ મળી આવ્યા હતા જેનું વજન 118.977 કિલો છે. આ થેલામંથી 4 એપલ એર ટેગ્સ પણ મળી આવ્યા હતા. આ તમામ કામગીરી દરમિયાન SOG કચ્છ-ભુજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.ડી.પરમાર, કોસ્ટલ થતા મરીન પોલીસ તથા તેમની ટીમ હાજર રહી હતી.
પાર્સલમાં કોકેઇનની હાજરી મળી આવતા યુરોપ કાર્ગો વહાણને રેડીયો મેસેજથી સુચના કરી વધુ તપાસ કરવા તથા વહાણના ક્રૂ મેમ્બરોની પૂછપરછ તથા ઝડતી કરવા માટે તે વહાણમાં ATS અને કોસ્ટગાર્ડની ટીમ દ્વારા બોર્ડ કરવામાં આવેલ. જે બાદ વહાણના કેપ્ટનની હાજરીમાં તમામ ક્રુ મેમ્બર્સની ઝડતી અને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન બાતમીવાળો ઇસમ જુમા નાસીર ઓમર મળી આવ્યો હતો જેની પૂછપરછ કરતા તેણે જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દામાલ તે બ્રાઝીલથી લાવ્યો છે અને બીજા ક્રુ મેમ્બર્સની જાણ બહાર પોતે મોટર રૂમમાં કામ કરતો હોઇ તેમાં નવેમ્બર 2025માં સંતાડેલ હતો અને તેના હેન્ડલરના કહેવા મુજબ આ માલની ડિલિવરી કરવાનો હતો. કાર્ગો વહાણના સર્ચીંગ દરમિયાન અન્ય આરોપી Ngingite Nassoro Jumanneનાઓએ નાસી છુટવા માટે પાણીમાં ઝંપલાવી દીધુ હતુ. જે અંગેની શોધખોળ હાલ ચાલી રહી છે.
બ્રાઝીલથી વાયા ગુજરાત થઇને દિલ્હી ડ્રગ્સ પહોંચાડવાનો પર્દાફાશ
વધુ તપાસ કરતા વહાણના Streering Gear રૂમાંથી તેમાં સંતાડવામાં આવેલ Garmin કંપનીના બે GPSMAP 67i GPS અને Satellite Communicator પણ મળી આવ્યું હતું. જે અન્વયે ઉપરોક્ટ મળી આવેલ તમામ મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આરોપી Juma Nasir Omarની ધરપકડ કરી ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ માલની ડિલિવરી લેનાર ઇસમો Kelvin Chukwuma તથા Byaruhanga Jamesની પણ દ્વારકા, દિલ્હી ખાતેથી દિલ્હી પોલીસની મદદથી ગુજરાત ATSની ટીમ દ્વારા રાઉન્ડ અપ કરી ગુજરાત લાવવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. વહાણ ઉપર રહેલ બન્ને આરોપીઓ તાન્ઝાનીયાના છે અને દિલ્હીથી પકડવામાં આવેલ આરોપીઓ પૈકી એક નાઇજીરિયા તથા એક યુગાન્ડાનો વતની છે.
ઉપરોક્ત તમામ કામગીરી દરમિયાન તથા શીપ બોર્ડિંગ તેમજ નાસી ગયેલ આરોપીની શોધખોળમાં મુન્દ્રા પોર્ટ ઓથોરીટી દ્વારા મદદ કરવામાં આવી હતી.આ ઇન્ટર એજન્સી કોર્ડિનેશન થકી ગુજરાત ATS દ્વારા એક મોટા ઇન્ટરનેશનલ ડ્રગ કાર્ટેલ વિરૂદ્ધ સફળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત ડ્રગ્સનું પ્રવેશદ્વાર નહીં બને- હર્ષ સંઘવી
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ ગુજરાત ATS, ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અને કચ્છ SOGની કામગીરીને બીરદાવી હતી. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, ગુજરાત ડ્રગ્સનું પ્રવેશદ્વાર નહીં બને. આ કામગીરીમાં સંડોવાયેલા દરેક અધિકારીને અભિનંદન.
115 kg cocaine. ₹1,000 crore. BUSTED.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) May 27, 2026
Gujarat ATS + Indian Coast Guard + Kutch SOG working as one, striking hard.
Gujarat will NOT be a gateway for drugs.
Congratulations to every officer involved.
