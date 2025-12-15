ETV Bharat / state

0% ડાઉન પેમેન્ટ પર ભરવાડ યુવાનોને આપ્યા 111 JCB, યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ભરવાડ સમાજની પહેલ

કામરેજ નજીક યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં, એક પણ રૂપિયો (0%) ડાઉન પેમેન્ટ વગર એક સાથે 111 જેટલાં JCB મશીનોની ખરીદી કરીને સમાજના જરૂરિયાતમંદ યુવાનોને વિતરણ કરાયું.

યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ભરવાડ સમાજની પહેલ
યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ભરવાડ સમાજની પહેલ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 7:42 AM IST

સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરવાડ સમાજ સમયની સાથે તાલ મિલાવીને એક સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી રહ્યો છે, જે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના સંકલ્પને સાકાર કરનારો છે. રૂઢિચુસ્તતાની છાપ ધરાવતા આ સમાજે શિક્ષણની સાથે હવે યુવાનોના રોજગારની ચિંતા કરીને એક અભૂતપૂર્વ અને ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું છે.

કામરેજ નજીક નવી પારડી ખાતે આવેલ ફાઉન્ટન હોટલ ખાતે યોજાયેલા એક વિશેષ કાર્યક્રમમાં, એક પણ રૂપિયો (0%) ડાઉન પેમેન્ટ વગર એકસાથે 111 જેટલાં JCB મશીનોની ખરીદી કરીને સમાજના જરૂરિયાતમંદ યુવાનોને વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ભરવાડ સમાજની પહેલ
યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ભરવાડ સમાજની પહેલ (Etv Bharat Gujarat)

સમાજ સુધારણા અને સંગઠિત પ્રયાસ

ભરવાડ સમાજના આધ્યાત્મિક ગુરુઓ અને આગેવાનોના માર્ગદર્શન હેઠળ, સમાજે શિક્ષણમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. દીકરા-દીકરીઓ હવે ઊંચું શિક્ષણ મેળવી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આગળ વધી રહ્યા છે. આ સફળતા બાદ, સમાજના આગેવાનોએ યુવાનોને માત્ર નોકરી શોધનાર નહીં પણ રોજગારદાતા બનાવવા માટે પ્રયાસ હાથ ધર્યો.

0% ડાઉન પેમેન્ટ પર ભરવાડ યુવાનોને આપ્યા 111 JCB
0% ડાઉન પેમેન્ટ પર ભરવાડ યુવાનોને આપ્યા 111 JCB (Etv Bharat Gujarat)

આ પહેલને સફળ બનાવવા માટે, સમાજના અગ્રણી યુવાનોએ ધંધાકીય લોન આપતી સંસ્થાઓ અને JCB કંપનીના અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજી હતી. આ સંગઠિત પ્રયાસના ફળ સ્વરૂપે, સમાજના રોજગાર ઇચ્છુક યુવાનોને ઝીરો ટકા ડાઉન પેમેન્ટના ધોરણે JCB આપવામાં આવ્યા.

કામરેજ નજીક નવી પારડી ખાતે આવેલ ફાઉન્ટન હોટલ ખાતે યોજાયો હતો કાર્યક્રમ
કામરેજ નજીક નવી પારડી ખાતે આવેલ ફાઉન્ટન હોટલ ખાતે યોજાયો હતો કાર્યક્રમ (Etv Bharat Gujarat)

આશીર્વાદ આપવા ધર્મગુરુઓ ઉપસ્થિત

JCB વિતરણના આ કાર્યક્રમનું આયોજન ભરવાડ સમાજના આગેવાનો અરજણભાઈ બાંભવા, જયેશભાઈ બાંભવા અને લક્ષ્મણભાઈ બોળિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સમારોહમાં યુવાનોને આશીર્વાદ આપવા માટે શ્રી શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર પૂજ્ય રામ બાપુ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, સમારોહના અધ્યક્ષ અને ભરવાડ સમાજના ભામાશા તરીકે જાણીતા વિજયભાઈ સહિત મોટી સંખ્યામાં સમાજના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા.

ભરવાડ સમાજના યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે JCB મશીનો અપાયા
ભરવાડ સમાજના યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે JCB મશીનો અપાયા (Etv Bharat Gujarat)

પૂજ્ય રામ બાપુ અને સમાજના આગેવાનોએ યુવાનોને શુભેચ્છા પાઠવતાં જણાવ્યું હતું કે, “આ યુવાનો પોતાની મહેનતથી આગળ વધે, સમયસર લોન ભરપાઈ કરે અને પોતાના વ્યવસાયને ખુબ આગળ વધારે તેવા આશીર્વાદ છે. સમાજનો આ સહકાર જ યુવાનોને આત્મનિર્ભર થવામાં મદદરૂપ થશે.”

સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં આ ઘટના એક ઉદાહરણરૂપ બની છે, જે દર્શાવે છે કે સંગઠિત પ્રયાસ અને આર્થિક સહકાર થકી સમાજ કેવી રીતે પોતાના યુવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકે છે.

