સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણના 110 વર્ષ જૂના વાજિંત્ર બજારમાં નવરાત્રી પહેલા જ ભયંકર મંદી, કારીગરોમાં નિરાશા
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણના ધોળીપોળ વિસ્તારમાં દાવડા પરિવાર છેલ્લા 110 વર્ષથી તબલા, ઢોલ, હાર્મોનિયમ જેવા ચામડાના વાજિંત્રો બનાવે છે ત્યાં નવરાત્રી પહેલા મંદી જોવા મળી છે.
Published : October 9, 2026 at 7:43 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના વઢવાણમાં આવેલ પૌરાણિક વાજિંત્ર બજારમાં નવરાત્રીના પર્વ પહેલા જ ભયંકર મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વાજિંત્ર બનાવતા કારીગરોના જણાવ્યા અનુસાર આવી મંદી 100 વર્ષમાં ક્યારેય જોવા મળી નથી.
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં પૌરાણિક વાજિંત્ર બનાવતા અને રીપેરીંગ કરતા કારીગરોની આખી બજાર આવેલી છે. વઢવાણના ધોળીપોળ વિસ્તારમાં દાવડા પરિવાર દ્વારા છેલ્લા 110 વર્ષથી તબલા, ઢોલ, તાસા, હાર્મોનિયમ, બેંજો જેવા ચામડામાંથી બનતા વાજિંત્રો બનાવવામાં અને વેચાણ કરવામાં આવે છે.
નવરાત્રીમાં આ પ્રકારના વાજિંત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે નવરાત્રીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે છતાં વાજિંત્ર બજારમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ચામડામાંથી હાથ બનાવટથી બનતા વાજિંત્રોની ખરીદીમાં કોઈને રસ ન હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે હાલના તબક્કામાં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો વધતા જઈ રહ્યા છે, જેમાં DJ આવતા હાથ બનાવટના વાજિંત્રોનો ઉપયોગ લુપ્ત થતો જઈ રહ્યો છે.
દર વખતે નવરાત્રીમાં કારીગરો 15 દિવસ પહેલા અલગ અલગ પ્રકારના વાજિંત્રોનું રીપેરીંગ કરતા અને તેનું નવનિર્માણ પણ કરવામાં આવતું હતું. પરંતુ હાલમાં ગણતરીના દિવસો નવરાત્રીને બાકી છે છતાં બજારમાં મંદીનો માહોલ દેખાતા વાજિંત્રો બનાવતા કારીગરોમાં પણ નિરાશા જોવા મળી રહી છે.
વઢવાણના ધોળીપોળ વિસ્તારમાં દાવડા પરિવાર દ્વારા 110 વર્ષથી વાજિંત્રો બનાવવામાં આવે છે અને રીપેરીંગ પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કારીગરો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આટલી ભયંકર મંદી 110 વર્ષમાં કોઈ દિવસ જોવા મળી નથી.
આ અંગે વાજિંત્ર રીપેરીંગ અને ઉત્પાદન કરતા કારીગરો સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે હાલના તબક્કામાં DJનું ચલણ વધતું જઈ રહ્યું છે અને ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે છ જેટલા પાર્ટી પ્લોટમાં નવરાત્રી થવાની છે. જેને લઈને ત્યાં પણ ઉપયોગમાં લેવાતા વાજિંત્રો ઇલેક્ટ્રિક વાજિંત્રો હોય છે. જેને લઈને ચામડામાંથી બનતા વાજિંત્રોનો ઉપયોગ ઘટતો જઈ રહ્યો છે, જેમાં તબલા, ઢોલક, તંબૂરો, હાર્મોનિયમ જેવા વાજિંત્રોનો ઉપયોગ ઘટતો હોવાના કારણે મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
તે ઉપરાંત પાર્ટી પ્લોટ વધતા શેરી ગરબીઓનું મહત્વ ભુલાયું છે. શેરી ગરબીમાં લોકો જાતે જતા અને ત્યારબાદ આ પ્રકારના ચામડામાંથી બનતા વાજિંત્રો વગાડતા હતા, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ એ થઈ છે કે ધીમે ધીમે શેરી ગરબીઓ ભુલાતી જઈ રહી છે અને પાર્ટી પ્લોટનું મહત્વ વધતું જઈ રહ્યું છે. ત્યારે લોકો રીપેરીંગ કરાવવા પણ વાજિંત્ર લઈને ચાલુ વર્ષે આવ્યા નથી. નહીંતર દર વર્ષે નવરાત્રીના પર્વને 15 દિવસ બાકી હોય ત્યારે જૂના વાજિંત્રો રીપેરીંગ કરાવવામાં આવે છે અને તેમના નવા પડ મઢાવવામાં આવે છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે તેવી ઘરાકી જોવા મળી નથી અને ભારે મંદીનો માહોલ છે. હવે આ વાજિંત્ર બનાવવાનો ઉદ્યોગ બંધ કરવો પડે તેવી પરિસ્થિતિ થઈ હોવાનું પણ કારીગરો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
વાજિંત્ર બજારમાં મંદીના કારણો
- વરસાદ હોવાના કારણે ગ્રામજનો વઢવાણમાં નથી આવી રહ્યા, જેને લઈને નવા વાજિંત્રની ખરીદી થઈ નથી અને જૂના વાજિંત્રોના રીપેરીંગ કામ પણ થયા નથી.
- પાર્ટી પ્લોટોમાં થતી ગરબીઓએ શેરી ગરબીઓનું મહત્વ ભુલાવ્યું છે, જેને લઈને શેરી ગરબીઓમાં ઉપયોગમાં આવતા ચામડાના વાજિંત્રોનો ઉપયોગ ઘટ્યો છે.
- DJ આવી જતા લોકો અને ગરબી આયોજકો DJનો ઉપયોગ કરતા થયા છે, જેને લઈને તબલા, હાર્મોનિયમ, બેંજો, ઢોલક જેવા વાજિંત્રોનો ઉપયોગ ઘટ્યો છે.
- નવી પેઢી આ પ્રકારના વાજિંત્રોનો ઉપયોગ કરવાની કુશળતા ધરાવતી નથી, જેને લઈને લાઉડ સ્પીકર મૂકીને ગરબા ગાવાનું મહત્વ વધી રહ્યું છે.
110 વર્ષમાં ન આવી હોય તેવી ભયંકર મંદી - ભાવેશ દાવડા, કારીગર
વાજિંત્ર બનાવતા કારીગર ભાવેશ દાવડા સાથે વાત કરતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે દાવડા પરિવાર છેલ્લા 110 વર્ષથી વઢવાણ બજારમાં અલગ અલગ વાજિંત્ર બનાવવાની દુકાનો ધરાવી રહ્યું છે, પરંતુ 110 વર્ષમાં ન આવી હોય તેવી મંદી છે. કોઈપણ લોકો ઢોલક, તબલા સહિતના ચામડામાંથી બનતા વાજિંત્ર ખરીદવા માટે આવતા નથી. માત્ર રીપેરીંગ કામ માટે આવે છે, જેને લઈને હાલ મંદીનો માહોલ સર્જાયો છે. ધીમે ધીમે ચામડામાંથી બનતા વાજિંત્રોનો ઉપયોગ ઘટી રહ્યો છે, શેરી ગરબીઓનું મહત્વ પણ ઘટી રહ્યું છે. DJ આવતા ચામડામાંથી બનતા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડવાની પ્રથા પણ બંધ થઈ રહી છે, જેને લઈને હવે મંદી સહન કરવી પડી રહી છે અને આગળના વર્ષોમાં ચામડામાંથી ઉત્પાદન કરતા વાજિંત્ર બનાવવાનો ધંધો બદલવો પડે તેવી પરિસ્થિતિ હોવાનું પણ ભાવેશ દાવડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
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